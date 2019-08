Barcelona, bicampeón y ganador de 8 de los últimos 11 torneos, liderado por Lionel Messi, es el favorito, más allá de que la obsesión pasa por otro lado: la postergada Champions League; detalles de un certamen exclusivo para los gigantes Fuente: AP

Ariel Ruya 16 de agosto de 2019

Perdió la timidez frente a los focos hace un largo tiempo. Recortó la calidad y cantidad de goles y títulos por una suerte de liderazgo efusivo, impropio de su historial. Más experimentado, menos dócil, con críticas excesivas más allá del campo de juego. Más guapo que crack, siempre determinante. Lionel Messi, a los 32 años, es un nuevo líder. En los traumáticos años de selección y, también, con la camiseta de Barcelona, que lleva su camiseta pegada en la piel. Días atrás, antes de sus problemas físicos que le impiden ser parte de la presentación de la Liga de España, tomó el micrófono en el Camp Nou frente a una fervorosa multitud y con el plantel, de frente, mirándolo a los ojos.

"Qué difícil es decirles algo hoy, después de la temporada pasada... Pero no me arrepiento de nada, repito lo mismo que dije en la temporada pasada. Confío en esta plantilla, en estos jugadores, en este cuerpo técnico y no tengo dudas de que todos juntos vamos a pelear por todo...", afirmó, un poco inquieto, mientras pasaba el micrófono hacia la otra mano, la izquierda, la virtuosa, si se baja la mirada hacia su mágico botín. Y siguió.

"La temporada terminó siendo un poco amarga, pero creo que tenemos que darle valor a la liga que conseguimos. La octava liga en 11 años... Eso para cualquier club sería algo grandioso y para este club, también. Es algo muy importante lo que conseguimos, tal vez hoy no le damos la importancia que se merece... Pero como todos sabemos, este club lucha por todo y éste año no va a ser diferente", se presentó en sociedad, con la postergada ambición de la Triple Corona. La liga, la Copa del Rey y la Champions League.

La primera la consiguió con holgura: 11 puntos de ventaja sobre Atlético de Madrid y... 19 sobre Real Madrid, el tercero en discordia. 90 goles a favor en 38 partidos y Leo como el artillero, con 36. La fatal noche en Anfield -ganó 3-0 en España y perdió 4-0 frente a Liverpool, luego campeón-, derivó en una melancolía que atravesó la Copa del Rey, con una derrota por 2 a 1 frente a Valencia y el descuento de Messi que sólo sirvió para la estadística final. A eso se refería Leo: del triángulo histórico pasó a un final escurridizo, sólo sustentado por el torneo local, casi exclusivo para los tres gigantes, con el título de Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, conseguido en 2014.

Barcelona logró 10 títulos en los últimos 15 campeonatos. Los otros son de Real Madrid (4) y Atlético de Madrid (1, en 2014).

Barcelona se presenta -desde las 16 de nuestro país, contra Athletic Bilbao, en el San Mamés-, sin Messi, que se recupera de una lesión de primer grado en el sóleo de la pierna derecha que sufrió el 5 de agosto pasado, en su primera práctica luego de las vacaciones tras participar de la Copa América con el seleccionado. "No vamos a arriesgar y menos con Leo. Todavía no se entrenó con el equipo. Vamos a esperar, sigue un proceso de recuperación bastante bueno", manifestó Ernesto Valverde, que conserva el beneplácito del crack, mientras ensaya la fórmula para encajar su talento con la clase del francés Antoine Griezmann, la última gran incorporación. Neymar, por ahora, es una ilusión.

La Liga es una tentación: lograr el tricampeonato no es algo de todos los días -la última vez fue de 2009 a 2011-, pero la obsesión tiene otro destino: el 30 de mayo, en Estambul, la sede de la final de la Champions, que se convirtió en un mapa sin registro para el equipo catalán. Una temporada atrás, quedó afuera contra Roma (0-3 y 4-1; la apertura del marcador fue un tanto de Daniele de Rossi, en contra), de modo curioso también. Pero para aquello hay que viajar en el tiempo: ahora es el candidato natural, lejos del errático Real Madrid de Zidane y Hazard y, también, del Aleti del Cholo, que esta vez invirtió en el mercado unos 243,5 millones de euros.

Hay que viajar demasiado en el tiempo para encontrar un campeón que no sea parte del Top3 del fútbol español. Fue Valencia en 2004, cuando el fútbol se jugaba de otro modo. Es improbable pensar en un ganador sorpresivo, en una liga hegemónica, que se mira en el espejo de Italia, Alemania y Francia, prácticamente con los mismos ganadores de siempre. Juventus, Bayern Munich y PSG...

Entre ricos y pobres, sacan la cabeza 24 futbolistas argentinos y dos entrenadores (el otro es Mauricio Pellegrino, de Leganés). "Yo creo que este año estamos mejor preparados que el año pasado, no tengo miedo a decirlo. Estamos en un buen momento. Mi desafío y el de mis jugadores es intentar estar cada vez más arriba. El club está haciendo muchas cosas bien. Representado no solo por la posición en la tabla, crece en muchas maneras", sostiene el DT de un equipo que acabó en la 13ª posición en la temporada pasada. Es el que más argentinos tiene, una nómina sin peso específico en nuestro medio: Jonathan Silva, Federico Varela, Alexander Szymanowski y Facundo García. Las nuevas "figuras" son Lucas Ocampo en Sevilla y Matías Vargas en Espanyol.

Todos los argentinos de la Liga

Barcelona: Lionel Messi

Lionel Messi Atlético de Madrid: Ángel Correa y Diego Simeone (DT)

Ángel Correa y Diego Simeone (DT) Eibar: Gonzalo Escalante, Pablo De Blasis y Esteban Burgos

Gonzalo Escalante, Pablo De Blasis y Esteban Burgos Espanyol: Pablo Piatti, Matías Vargas y Facundo Ferreyra

Pablo Piatti, Matías Vargas y Facundo Ferreyra Getafe: Leandro Chichizola

Leandro Chichizola Leganés: Facundo García, Jonathan Silva, Federico Varela, Alexander Szymanowski y Mauricio Pellegrino (DT)

Facundo García, Jonathan Silva, Federico Varela, Alexander Szymanowski y Mauricio Pellegrino (DT) Mallorca: Pablo Chavarría

Pablo Chavarría Osasuna: Facundo Roncaglia y Ezequiel Ávila

Facundo Roncaglia y Ezequiel Ávila Sevilla: Éver Banega, Franco Vázquez y Lucas Ocampos

Éver Banega, Franco Vázquez y Lucas Ocampos Valencia: Ezequiel Garay

Ezequiel Garay Villarreal: Mariano Barbosa, Leonardo Suárez, Santiago Cáseres y Ramiro Funes Mori