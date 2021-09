La lista de la selección argentina para las eliminatorias: dos sorpresas y tres regresos, las únicas novedades de Lionel Scaloni

Luego de los triunfos ante Venezuela y Bolivia y de la suspensión del clásico frente a Brasil, la selección argentina vuelve al ruedo. En esta ocasión será el momento de disputar la segunda triple fecha seguida de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. Los regresos de Esteban Andrada y Lucas Alario más las inclusiones de Exequiel Palacios y Paulo Dybala, quienes se recuperan de distintas lesiones, son las novedades.

Lejos quedó la triple fecha anterior en la que argentina no pudo completar su duelo frente al Scratch, es por eso que el foco de Lionel Scaloni ya está puesto en lo que serán los tres partidos que el combinado nacional deberá afrontar en siete días a principios de octubre. Además, cuáles son los últimos dos duelos de la selección a fines de 2021.

Con vistas a lo que serán los choques ante Paraguay, Uruguay y Perú, el entrenador ya presentó la lista de los 30 futbolistas y que tiene a Lionel Messi a la cabeza que llegaría ya recuperado del golpe en su pierna izquierda que le significó la ausencia de dos partidos con la casaca de PSG. Lo más saliente se dio en los regresos de el delantero del Bayern Leverkusen Lucas Alario y el arquero de Rayados de Monterrey Esteban Andrada. Los dos futbolistas vuelven al seleccionado luego de varias jornadas de ausencia por lesiones e inactividad.

La lista de convocados

Los 30 jugadores convocados por Lionel Scaloni para los partidos de la ventana internacional eliminatoria de octubre:

Arqueros: Franco Armani (River), Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Juan Musso (Atalanta, Italia) y Esteban Andrada (Monterrey, México).

Defensores: Gonzalo Montiel (Sevilla, España), Nahuel Molina (Udinese, Italia), Germán Pezzella (Fiorentina, Italia), Juan Foyth (Villarreal, España), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Lisandro Martínez (Ajax, Países Bajos), Marcos Acuña (Sevilla) y Nicolás Tagliafico (Ajax).

Mediocampistas: Rodrigo De Paul (Atlético Madrid, España), Exequiel Palacios (Bayern Leverkusen, Alemania), Leandro Paredes (PSG, Francia), Giovani Lo Celso (Tottenham), Guido Rodríguez (Betis, España), Nicolás Domínguez (Bologna, Italia) y Alejandro Gómez (Sevilla).

Delanteros: Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Lionel Messi (PSG), Lautaro Martínez (Inter, Italia), Nicolás González (Fiorentina), Ángel Correa (Atlético Madrid), Ángel Di María (PSG), Joaquín Correa (Inter), Julián Álvarez (River) y Paulo Dybala (Juventus, Italia).

#Eliminatorias Lista de convocados por el entrenador de la @Argentina, @lioscaloni, para la triple fecha de octubre pic.twitter.com/kBd3DFLks8 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) September 27, 2021

Lionel Scaloni sólo sorprendió al incluir en la nómina a Exequiel Palacios y Paulo Dybala debido a que ambos futbolistas se encuentran recuperándose de lesiones y no podrán disputar ningún partido. En esta oportunidad no estarán presentes dos de los jugadores que no estuvieron entre los campeones de América: Gerónimo Rulli y Emiliano Buendía, pero sí estará Juan Foyth. Por su parte, del medio local solo fueron convocados dos jugadores de River: Franco Armani y Julián Álvarez.

Días y horarios de la triple fecha de eliminatorias

Argentina jugará tres encuentros entre el 7 y el 14 de octubre de los cuales dos serán en el país. Además, recibirá a Uruguay por la jornada 5 de las Eliminatorias, una de las dos fechas postergadas que será disputada en esta fecha FIFA.

Fecha 11, jueves 7 de octubre

A las 20: Paraguay - Argentina. Asunción, Paraguay.

Fecha 5, domingo 10 de octubre

A las 20.30: Argentina - Uruguay. Estadio Monumental, Buenos Aires.

Fecha 12, jueves 14 de octubre

A las 20.30: Argentina - Perú. Estadio Monumental, Buenos Aires.

Las últimas dos fechas hasta fin de año

Fecha 13, jueves 11 de noviembre

Horario a confirmar: Uruguay - Argentina

Fecha 14, martes 16 de noviembre