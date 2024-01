escuchar

La temporada 2024 de la primera división del fútbol argentino comenzará a fines de enero con la Copa de la Liga Profesional que, a diferencia del año anterior, será el primer trofeo que se pondrá en disputa, antes de la Liga Profesional. Desde entonces, los 28 clubes sumarán puntos para las tablas de posiciones del campeonato, anual y, también, la de promedios. A través de esta última, en la que se contabilizarán las unidades obtenidas en 2022, 2023 y el calendario en curso, se definirá uno de los dos descensos a la Primera Nacional -el otro será para el último de la tabla anual-.

En la previa del inicio de la actividad, River está en lo más alto con 1.963, por encima de Boca Juniors que tiene una media de puntos de 1.719. Más atrás aparecen Racing (1.707), Defensa y Justicia y Estudiantes de La Plata (1.500) y San Lorenzo (1.487). Independiente, que el año pasado sufrió por la posibilidad de bajar de categoría, se ubica 13° con 1.243 junto a Barracas Central y Banfield.

Deportivo Riestra ascendió recientemente a primera división y deberá hacer una buena campaña para no comprometerse con el descenso Telam

Los últimos son Deportivo Riestra e Independiente Rivadavia de Mendoza porque ascendieron recientemente y no jugaron partidos. En su caso, dividirán por una sola temporada, por lo que están obligados a hacer buenas campañas. Tanto Belgrano como Instituto, ambos de Córdoba, no están apremiados, pero al contabilizar solo los años 2023 y 2024 -ascendieron en 2022- y dividir sus unidades por dos, no pueden relajarse.

Teniendo en cuenta esos casos particulares, los equipos más comprometidos y que dividen por tres temporadas son Lanús (1.134), Unión y Vélez (1.158), Platense (1.170), Central Córdoba (1.182) y Sarmiento de Junín (1.207).

Tabla de promedios

River Plate - 1.963

Boca Juniors - 1.719

Racing - 1.707

Defensa y Justicia / Estudiantes de La Plata - 1.500

San Lorenzo - 1.487

Argentinos Juniors - 1.475

Huracán / Newell’s - 1.414

Belgrano / Godoy Cruz - 1.390

Talleres de Córdoba - 1.378

Atlético Tucumán / Rosario Central - 1.353

Gimnasia de La Plata / Tigre - 1.341

Instituto - 1.268

Banfield / Barracas Central / Independiente - 1.243

Sarmiento de Junín - 1.207

Central Córdoba - 1.182

Platense - 1.170

Unión / Vélez - 1.158

Lanús - 1.134

Deportivo Riestra / Independiente Rivadavia - 0.000

River y Boca dominan la tabla de promedios del fútbol argentino Aníbal Greco

Así se juega la Copa de la Liga 2023

La temporada 2024 de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comenzará a fines de enero con la Copa de la Liga y antes de que termine el 2023 se dio a conocer el fixture del certamen que iniciará el próximo 28 de enero y los 28 clubes conocen quiénes serán sus rivales en la primera etapa, antes de los cruces de eliminación directa.

Los equipos se dividieron en dos zonas de 14 cada uno. En la A están Independiente Rivadavia de Mendoza, Independiente, Talleres de Córdoba, Gimnasia de La Plata, Barracas Central, Vélez, Instituto, Deportivo Riestra, Atlético Tucumán, Rosario Central, River, Argentinos Juniors, Banfield y Huracán mientras que en la B quedaron Estudiantes de La Plata, Belgrano, Godoy Cruz, Defensa y Justicia, Racing, Unión, Platense, Boca, Tigre, Sarmiento, San Lorenzo, Lanús, Central Córdoba y Newell’s. Los grupos son similares a los de la Copa de la Liga 2023 que ganó el Canalla y se reemplazó a los descendidos Arsenal y Colón por Deportivo Riestra e Independiente Rivadavia, respectivamente.

Los conjuntos se enfrentarán todos contra todos en sus respectivas zonas y, además, habrá una fecha, la séptima, con duelos interzonales que serán los clásicos, por lo que cada uno disputará 14 encuentros. Sobresalen River vs. Boca en el estadio Monumental, Huracán vs. San Lorenzo en Parque Patricios, Newell’s vs. Rosario Central en el Parque Independencia, Independiente vs. Racing en el Libertadores de América, Lanús vs. Banfield, Gimnasia vs. Estudiantes y Belgrano vs. Talleres. Los cuatro líderes de cada grupo avanzarán a los cuartos de final y, desde entonces, serán llaves de eliminación directa hasta la definición programada para el 5 de mayo.

Fecha 1 - Zona A

Independiente Rivadavia vs. Independiente.

Talleres vs. Gimnasia.

Barracas Central vs. Vélez.

Instituto vs. Deportivo Riestra.

Atlético Tucumán vs. Rosario Central.

River vs. Argentinos Juniors.

Banfield vs. Huracán.

Fecha 1 - Zona B

Estudiantes vs. Belgrano.

Godoy Cruz vs. Defensa y Justicia.

Racing vs. Unión.

Platense vs. Boca.

Tigre vs. Sarmiento.

San Lorenzo vs. Lanús.

Central Córdoba vs. Newell’s.