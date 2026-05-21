La lista filtrada de Thomas Tuchel para el Mundial dejó afuera a históricos y desató una ola de críticas en Inglaterra

El Mundial está cada vez más cerca y 24 de las 48 selecciones ya dieron a conocer la lista final de convocados para la máxima cita. Entre ellas, la Brasil de Carlo Ancelotti, que afrontará la Copa del Mundo con el esperado regreso de Neymar, que a sus 34 años disputará su quinta Copa del Mundo. Pero mientras la Confederación Brasileña de Fútbol montó una ceremonia especial para anunciar la citación y transformar la lista en un espectáculo, en Inglaterra ocurrió exactamente lo contrario: la nómina comenzó a filtrarse en los medios antes de la confirmación oficial y desató una ola de reacciones, críticas y sorpresa que sacudió la previa del Mundial, incluida la de un futbolista que quedó al margen y aseguró sentirse “completamente abatido”.

Pese a ser una de las grandes potencias históricas, Inglaterra suma apenas un título mundial: el conseguido en 1966, cuando fue anfitriona y venció en una polémica final a Alemania Federal. Se cumplirán 60 años de aquella conquista, por lo que el equipo dirigido por el alemán Thomas Tuchel buscará cortar esa larga sequía en Norteamérica 2026, luego de cerrar las eliminatorias con puntaje ideal: ocho triunfos en ocho partidos.

Thomas Tuchel asumió como entrenador de Inglaterra en octubre de 2024 y, en febrero de este año, renovó su vínculo hasta la Eurocopa 2028. Vlasov Sulaj - AP

Sin embargo, el entrenador dejaría afuera de la lista definitiva a varios nombres de peso. Entre los principales ausentes aparece el defensor de Manchester United Harry Maguire, que había recuperado protagonismo durante el último semestre como compañero de zaga de Lisandro Martínez y parecía tener asegurado un lugar en el Mundial.

“Estaba seguro de poder desempeñar un papel importante este verano para mi país después de la temporada que he realizado. La decisión me ha dejado en shock y completamente abatido. Les deseo lo mejor a todos los jugadores”, expresó el defensor de 33 años, que ya se había perdido la Eurocopa 2024 por lesión y había vuelto a ser llamado para la fecha FIFA de marzo. Allí disputó los 90 minutos en el empate 1-1 ante Uruguay y sumó otros nueve en la derrota 1-0 frente a Japón, dos encuentros como local en los que la selección no mostró su mejor versión y que generaron fuertes cuestionamientos sobre el rendimiento del equipo.

Harry Maguire había recuperado protagonismo en Manchester United durante el primer semestre del año y parecía tener asegurado un lugar en la lista definitiva de 26 jugadores. Alastair Grant - AP

Harry Maguire habría recibido un llamado personal de Thomas Tuchel para comunicarle la noticia, al igual que otros futbolistas que integraban la lista preliminar.

A su vez, otros futbolistas importantes del recambio ofensivo inglés también se quedarían sin Mundial: Cole Palmer y Phil Foden. El mediocampista de Chelsea, compañero de Enzo Fernández, atravesó una serie de lesiones que le quitaron continuidad en la selección durante buena parte de 2025 y, al igual que Maguire, reapareció en la última convocatoria: ingresó ante Uruguay y fue titular frente a Japón. Foden, figura de Manchester City, también arrastró problemas físicos y disputó cuatro de los ocho partidos de las eliminatorias, además de la última fecha FIFA de marzo. Dos futbolistas llamados a ser protagonistas que, según todo indica, seguirían el Mundial por televisión.

Phil Foden, con 49 partidos en la selección inglesa, también quedaría al margen de la convocatoria para el Mundial. HENRY NICHOLLS - AFP

También quedarían al margen de la lista el defensor de Chelsea Levi Colwill, el lateral de Newcastle Lewis Hall, el mediocampista de Crystal Palace Adam Wharton y el volante de Nottingham Forest Morgan Gibbs-White.

Según medios británicos, el flojo rendimiento colectivo en los amistosos de marzo aceleró la sentencia de varios futbolistas con experiencia internacional. En contrapartida, comenzarían a ganar terreno futbolistas con menos cartel y recorrido en la selección mayor, como el defensor de Newcastle Dan Burn, el volante de Brentford Jordan Henderson, el extremo de Arsenal Noni Madueke y el delantero de Al-Ahli Saudi Ivan Toney, quien formó parte de la selección inglesa en la Eurocopa 2024 y no volvió a sumar minutos desde que entró como suplente en un amistoso contra Senegal, en junio de 2025, su última aparición con los colores del país.

Ivan Toney, una de las sorpresas de la lista: apenas sumó un puñado de minutos en 2025, juega en Arabia Saudita y se metería en la convocatoria sobre el cierre. Instagram

Inglaterra, que fue cuarta en Rusia 2018 y quedó eliminada en cuartos de final de Qatar 2022, integrará el Grupo L del Mundial 2026 junto a Croacia, Ghana y Panamá. En caso de avanzar a los 16avos de final, podría cruzarse con Colombia o Portugal.

El plazo máximo para oficializar las listas es el sábado 30 de mayo, aunque, después de las filtraciones y del revuelo generado en las últimas horas, no se descarta que Thomas Tuchel adelante el anuncio oficial para este viernes por la mañana.