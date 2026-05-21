El rey Harald V encabezó la presentación de los convocados de Noruega para el Mundial 2026

OSLO.- El rey Harald V de Noruega fue el encargado de anunciar la lista de futbolistas convocados para representar al país escandinavo en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El video oficial, de dos minutos de duración, comienza con el sonido de una antigua campana adornada con el escudo de armas noruego —un león coronado que sostiene un hacha—. Luego, la cámara hace un paneo hasta el escritorio del monarca, quien aparece con la nómina definitiva en sus manos.

“Estimados: la selección nacional de fútbol asistirá a la Copa del Mundo por primera vez en 28 años. Hemos esperado este momento durante mucho tiempo”, expresa Harald V en una narración en off.

El rey de Noruega presentó la lista de futbolistas convocados para el Mundial 2026

Mientras tanto, las imágenes muestran a ciudadanos escuchando el discurso por radio, paisajes del país, trabajadores en sus tareas diarias y fanáticos reunidos alrededor de la pasión por el fútbol.

“Este es un equipo al que toda Noruega ayudó a construir”, continúa el rey. En simultáneo, comienzan a aparecer en pantalla los dorsales y nombres de las principales figuras del plantel dirigido por Ståle Solbakken, entre ellos Erling Haaland, delantero del Manchester City y máximo goleador histórico de la selección noruega con 55 tantos.

“La esperanza se mantuvo viva desde el cemento hasta el césped sintético, en canchas ubicadas entre bloques de departamentos y pequeños pueblos. A través de largas distancias, ferris y pasos de montaña. Este es el equipo de toda Noruega, forjado por una comunidad inspirada en el trabajo duro y los grandes sueños”, añade el monarca.

El rey de Noruega, Harald V, sale del salón al finalizar la ceremonia de los premios Nobel en el ayuntamiento de Oslo, Noruega Markus Schreiber - AP

El mensaje concluye con un llamado a la unidad nacional: “Trabajaremos juntos porque, más que nada, Noruega es un equipo. Ahora que enviamos a nuestros mejores hombres al mundo, permanecemos unidos para desearles el mejor viaje”. Tras esas palabras, el video cierra con el escudo de la selección y la frase: “Noruega está llegando”.

Más allá de la puesta en escena, la convocatoria dejó algunos focos de atención. El arquero del Hamburgo Sander Tangvik, de 23 años y sin partidos internacionales en la selección mayor, se quedó con el último cupo disponible tras un extenso debate. Integrará la nómina junto al experimentado Orjan Haskjold Nyland y Egil Selvik.

Por lo demás, hubo pocas sorpresas en la lista confeccionada por Solbakken. El combinado noruego estará liderado por Martin Odegaard, campeón de la Premier League con Arsenal, y Haaland.

Erling Haaland, una de las principales estrellas de la selección de fútbol de Noruega DeFodi Images - DeFodi Images

La convocatoria también incluyó los regresos de Jens Petter Hauge y Thelo Aasgaard, En defensa, Noruega reforzó sus variantes con las convocatorias de Sondre Langas y Henrik Falchener, quienes se suman a nombres consolidados como Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem y Leon Skiri Ostigard.

Noruega integrará el Grupo I junto a Francia, Senegal e Irak, una zona que distintos medios europeos ya catalogaron como el “grupo de la muerte” del certamen.

La lista de convocados a la selección de Noruega

Arqueros

Orjan Haskjold Nyland (Sevilla FC)

Egil Selvik (Watford FC)

Sander Tangvik (Hamburger SV)

Defensas

Julian Ryerson (Borussia Dortmund)

Marcus Holmgren Pedersen (Torino FC)

David Moller Wolfe (Wolverhampton Wanderers F.C.)

Fredrik Bjorkan (FK Bodø/Glimt)

Kristoffer Ajer (Brentford FC)

Torbjorn Heggem (Bologna FC 1909)

Leon Skiri Ostigard (Genoa CFC)

Sondre Langas (Derby County F.C.)

Henrik Falchener (Viking FK)

Mediocampistas

Martin Odegaard (Arsenal F.C.)

Sander Berge (Fulham F.C.)

Fredrik Aursnes (SL Benfica)

Patrick Berg (FK Bodø/Glimt)

Kristian Thorstvedt (US Sassuolo Calcio)

Morten Thorsby (US Cremonese)

Thelo Aasgaard (Rangers F.C.)

Delanteros

Erling Haaland (Manchester City F.C.)

Alexander Sorloth (Atlético de Madrid)

Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace F.C.)

Antonio Nusa (RB Leipzig)

Oscar Bobb (Fulham F.C.)

Andreas Schjelderup (SL Benfica)

Con información de Reuters