La locura en Elche por ver a los campeones del mundo: más de 20 mil hinchas para ver un entrenamiento

Resultó una locura. Todos quisieron estar cerca de la selección argentina y el claro reflejo de la devoción que tiene la gente por los campeones del mundo fue lo que sucedió con el entrenamiento abierto que realizó el equipo de Lionel Scaloni antes de viaja a África para enfrentarse con Angola. En el estadio de Elche, donde se entrenó este jueves, más de 20 mil personas se acercaron al estadio Manuel Martínez Valero para ver acompañar a Lionel Messi y compañía.

El martes, la AFA había comunicado que abriría las puertas del último entrenamiento de la selección argentina antes del amistoso con Angola. Para poder presenciar la práctica del equipo de Scaloni, los hinchas debían acercarse al Área de Abonados del predio del Elche, donde se entregaron los tickets gratuitos. La selección eligió esa zona de España, perteneciente a Alicante, para desarrollar su preparación antes de viajar a Angola por primera vez: nunca la Argentina jugó en ese país.

Locura con @Argentina en el Martínez Valero 😎 pic.twitter.com/8p8vVLm3dk — Elche Club de Fútbol (@elchecf) November 13, 2025

Las autoridades de Elche se sorprendieron porque una ola de fanáticos argentinos se acercaron a las boleterías para adquirir sus tickets, ya que se había anunciado que la cantidad de entradas era limitada. Es por eso que las entradas se agotaron en menos de 24 horas. Primero tuvieron acceso a los tickets los socios de Elche, club que preside Cristian Bragarnik (empresario argentino que representa a varios futbolistas de elite), y después se entregaron entradas para el público en general.

También desde Elche se prepararon especialmente para recibir a la selección argentina porque el vestuario local lució adornado con cartelería de la selección argentina, con imágenes de Lionel Scaloni y de Lionel Messi, y del resto de los futbolistas con la Copa del Mundo obtenida en Qatar el pasado 18 de diciembre del 2022.

El 8️⃣ balones de oro 😮‍💨🤌 pic.twitter.com/rsMIlWIqtF — Elche Club de Fútbol (@elchecf) November 13, 2025

Entre las imágenes que difundió el propio club en las redes sociales, postearon un video con el equipo argentino corriendo por el campo de juego y de fondo se puede escuchar el himno nacional que fue contado por los hinchas que estaban en las tribunas. Incluso, en un momento se desató la locura cuando Lionel Messi saludó a los fanáticos al pasar trotando por cada uno de los sectores de la cancha.

El plantel realizó otra jornada de trabajo combinando tareas físicas, tácticas y técnicas. La práctica comenzó en el gimnasio del complejo Fincas Resort, con ejercicios de fuerza y activación dirigidos por el preparador físico Luis Martín. Luego, el grupo se trasladó al campo de entrenamiento, donde realizaron movimientos de elongación y coordinación.

El vestuario está listo ✅@Argentina pic.twitter.com/1j7vJFg1K6 — Elche Club de Fútbol (@elchecf) November 13, 2025

El cuerpo técnico enfocó la sesión en aspectos futbolísticos. Durante la primera parte, Scaloni ordenó un bloque de trabajo táctico con movimientos de once contra once, priorizando la salida desde el fondo y la circulación de la pelota. Posteriormente, los jugadores ensayaron jugadas con pelota parada, tanto en ataque como en defensa, y el entrenamiento concluyó con un ensayo formal de fútbol.

Más tarde, se espera la conferencia de prensa de Lionel Scaloni. La jornada continuará con el viaje hacia Luanda, Angola, donde este viernes 14 de noviembre, desde las 13, hora de la Argentina, el conjunto campeón del mundo disputará su último amistoso en 2025 en el estadio 11 de Noviembre.

La selección argentina se entrenó en Elche ante una multitud Pablo Miranzo (Agencia EFE)

En cuanto al equipo, el entrenador no ofreció detalles, pero según los ensayos tácticos que realizó en las últimas prácticas, se cree que podría formar con: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada y Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez.