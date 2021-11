La muerte de Diego Maradona: la reacción de Jorge Valdano cuando habló de la noticia en plena transmisión

“Me ha dolido enterarme, por el jugador y por el hombre. Muchos de los recuerdos que, cuando los rememoraba me producían una sonrisa…”. Jorge Valdano no pudo continuar después de eso. Durante la transmisión de un partido de la Champions League entre Atlético de Madrid y Lokomotiv, el 25 de noviembre de 2020. El comentarista y ex compañero de Diego Maradona se quebró al tratar de relatar alguna de las vivencias con su amigo.

La emoción de Valdano al recordar a Maradona - Fuente: Movistar

El jugador, campeón del Mundial de México 86, recibió la noticia de la muerte de Maradona momentos antes del comienzo del partido en el estadio Wanda Metropolitano, en Madrid. Intentó ensayar un comentario, pero su compañera en el estudio tuvo que continuar con la transmisión.