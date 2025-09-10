La noche del descalabro defensivo de la selección: sin los referentes, la última línea no ofrece garantías a futuro

El campeón del mundo tiene recambio de calidad y variantes explosivas en los metros finales de la cancha, ideal para una propuesta que suele enamorar. Ya sin Ángel Di María, aún con Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez suelen ser la dosis de jerarquía en el ataque. Pero hay mucho más.

Aparece Giuliano Simeone, se mantiene Nicolás González. La nómina de los europibes es amplia, ahora liderada por Franco Mastuantuono, el crack de acá y allá, que surgió en River y se consolida en Real Madrid. Del mediocampo para arriba, no hay misterio: hay muchos y muy buenos. El problema está atrás. Un problema serio.

Nicolás Otamendi, expulsado Dolores Ochoa - AP

La Argentina perdió con Ecuador por 1 a 0, en un partido jugado esta noche en Guayaquil. La diferencia no fue mayor por las manos de Dibu Martínez, clave para tapar tres pelotazos con destino de red.

Más allá de la descolorida tarea, sellada la clasificación al Mundial hace una eternidad, surgió un tema serio. En realidad, se destapó: el recambio de la defensa tiene otros nombres, otra calidad, si se lo compara con la magia de tres cuartos de cancha en adelante.

“Analizamos si vamos a convocar a uno por la baja de Cuti, estamos justos en esa posición”, declaraba Lionel Scaloni en la conferencia de prensa posterior al triunfo ante Venezuela, el jueves en el Monumental. Sin Romero, el capitán de Tottenham (figura, símbolo, indispensable en el contagio general), las únicas alternativas que disponía el cuerpo técnico fueron Leandro Balerdi, que fue titular, y Juan Foyth, que ingresó por Giuliano Simeone a los 38 minutos de la primera mitad.

Leonardo Balerdi rechaza ante la presencia de Nilson Angulo RODRIGO BUENDIA - AFP

Nicolás Otamendi, el dueño de la cinta ante la ausencia de Lionel Messi, fue expulsado siete minutos antes por una infracción (un empujón) de último hombre contra Enner Valencia. A esa altura, la Argentina, que dispuso de una suerte de 4-5-1 (Lautaro), jugaba atrás sin el mariscal, de 37 años, y con Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico y Nicolás González, una suerte de 3 disfrazado.

Con el ingreso de Foyth en el medio de la última línea (suele jugar de lateral por el sector derecho en Villarreal), Nico se adelantó unos metros, pero no tantos. En realidad, la función de los dos jugadores de Atlético de Madrid (él y el hijo de Diego Simeone, el entrenador colchonero) fueron más defensivas que audaces, toda una contradicción para sus características primordiales.

Nicolás González, pura lucha contra Angelo Preciado RODRIGO BUENDIA - AFP

En lo global, salvo por Ángel Di María, ya retirado, el once ideal sigue siendo casi el mismo que derrotó a Francia en una de las finales más memorables de todos los tiempos. Junto a los titulares, Scaloni incorporó una línea de variantes de casi la misma jerarquía, donde conviven jóvenes talentos como Mastantuono o Nicolás Paz, la saludable aparición de Thiago Almada y jugadores “históricos” que hoy tienen su oportunidad: Leandro Paredes, Nicolás González, Lautaro Martínez, goleador de la Copa América y figura del Inter finalista de la Champions.

Lionel Scaloni, en llamas Dolores Ochoa - AP

Esa mezcla de experiencia y promesas demuestra que el equipo no depende solo de nombres: mantiene el estilo y la competitividad de la última Copa del Mundo. ¿Y la solidez defensiva?

“Creo que conformamos una base bastante sólida y, a partir de ahí, los que se van sumando se acoplan atrás de los que te marcan el camino: Messi, Otamendi, Di María… Y detrás de ellos siguen los que se fueron sumando con nosotros: Tagliafico, Paredes, De Paul. Todos son un ejemplo”, explicaba Scaloni luego del triunfo frente a Venezuela.

¡ROJA PARA OTAMENDI, EN SU ÚLTIMO PARTIDO POR ELIMINATORIAS!

Por esta infracción cerca del área, el hoy capitán de la Selección se va expulsado y Argentina se queda con diez jugadores. pic.twitter.com/7JOEvo4x0n — TyC Sports (@TyCSports) September 9, 2025

La síntesis que ofrece el entrenador se contradice con la defensa.

Lisandro Martínez, un zaguero de calidad, suele estar martirizado por las lesiones. Lo sufre Manchester United desde hace largos meses. Facundo Medina, una opción y que juega en Marsella, se quedó afuera en el último corte, también por una molestia física.

La dificultad se extiende en las bandas. Nahuel Molina (suplente en Atlético de Madrid) y Montiel (deslucido en River, reemplazado en el tramo final por su competidor en el puesto en la selección) siguen siendo los laterales derechos, casi, casi inamovibles. En el otro sector, los mismos: Nicolás Tagliafico (cometió el penal, zafó de la amarilla y, luego, fue amonestado) y Marcos Acuña, que se quedó en el banco de suplentes. El exIndependiente es claramente titular.

TRAS UNA EXTENSA REVISIÓN EN EL VAR, ROLDÁN COBRÓ PENAL PARA ECUADOR



Antes del final del primer tiempo, el árbitro colombiano marcó los doce pasos en contra de la #SelecciónArgentina, por infracción de Tagliafico contra Preciado. #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/4xoSOj3ftx — TyC Sports (@TyCSports) September 9, 2025

En este caso, la situación es más inquietante: no se avizoran talentos de la misma proporción en las dos fronteras.

Durante el partido, hubo un punto central, un minuto crítico, más allá de que ya había demostrado Ecuador que era más vivaz.

Se jugaban 30 minutos y Ecuador salió desde el fondo. Moisés Caicedo envió un pelotazo frontal directo para Enner Valencia. El atacante lo desacomodó a Balerdi con el cuerpo y le ganó el espacio. Tomó la pelota y cuando iba camino al arco, llegó Otamendi desde atrás para derribarlo con un empujón por la espalda.

Sin dudarlo, el árbitro colombiano Wilmar Roldan le sacó la roja al defensor y de este modo, la Argentina se quedó con un hombre menos debido a que el zaguero impidió “una situación manifiesta de gol”, algo penado con expulsión en el reglamento.

La falta de Nicolás Otamendi sobre Enner Valencia que transformó la historia RODRIGO BUENDIA - AFP

Fue la primera expulsión de Otamendi en 128 encuentros con la selección. Con la tarjeta roja que sufrió en esta última fecha de las eliminatorias, Otamendi no podrá jugar en la primera fecha del Mundial, debido que esta suspensión la deberá cumplir en el próximo torneo oficial que jugará la selección argentina. En caso de que se dispute la Finalissima ante España, se trata de un trofeo amistoso.

Todo, dentro de un contexto especial, por la ausencia de Lionel Messi, que suele afectar en todos los órdenes. El rosarino fue titular el jueves pasado y marcó dos goles en el triunfo sobre Venezuela 3 a 0 en el estadio Monumental.

Nicolás Tagliafico tuvo una floja tarea RODRIGO BUENDIA - AFP

El astro de 38 años suma un año con varias molestias musculares que le privaron de vestir la camiseta de Inter Miami y del equipo nacional; disputó el cotejo contra la Vinotinto cuatro días después de haber competido en la final de la Leagues Cup con las Garzas. Si jugaba en Ecuador, hubiese jugado su tercer cotejo en apenas 10 días.

Más allá del brillo por la ausencia de Leo (y cómo será la vida luego de su adiós), hay otra realidad. El recambio de la defensa de excelencia se escribe con puntos suspensivos.