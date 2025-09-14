La opinión de Javier Mascherano sobre el penal que falló Lionel Messi en la derrota de Inter Miami ante Charlotte

Otra decepción para Inter Miami, que en la noche del sábado cayó por 3-0 ante el Charlotte FC en una jornada aciaga para Lionel Messi, tras fallar un penal “a lo Panenka”, durante la fecha de la MLS que vio brillar al alemán Thomas Müller y al surcoreano Son Heung-min.

El joven delantero israelí Idan Toklomati convirtió los tres tantos del Charlotte FC, que igualó el récord de nueve victorias consecutivas en la liga norteamericana (MLS) que tenía Seattle Sounders desde 2018.

Messi, que arrancó como titular, extrañó a su socio Luis Suárez sobre el césped del Bank of America Stadium. Sucede que el delantero uruguayo cumplió el primero de sus tres partidos de suspensión por su participación en la trifulca posterior a la final de la Leagues Cup, en la que escupió a un integrante del equipo técnico del Seattle Sounders.

La decepción de Lionel Messi ante Inter Miami, en la derrota por 3 a 0 ante Charlotte David Jensen - Getty Images North America

“Me preocupa, perdimos 3-0”, dijo el DT del Inter, Javier Mascherano, en la conferencia de prensa. “Teníamos la ilusión de jugar un buen partido y volver a la victoria para generar confianza”. Y agregó: “Es lo que nos toca vivir ahora, no fue la noche que queríamos. Trataremos de levantarnos rápido porque el martes tenemos otro partido duro”, agregó en referencia al reencuentro con el Seattle Sounders, esta vez por la MLS.

Respaldo a Messi

Cuando el marcador aún no se había movido en Charlotte, el árbitro concedió un penal a los visitantes por un toque y derribo del francés Djibril Diani sobre Messi.

El crack argentino tomó la pelota en el minuto 32, la picó por el centro del arco pero la intención fue adivinada por el croata Kristijan Kahlina, que desvió primero el balón con la mano derecha y luego lo atrapó. La celebración en el estadio fue completa cuando solo dos minutos después los locales armaron un fulminante contragolpe con el que Toklomati anotó el primer gol.

El penal de Messi que es detenido por Kristijan Kahlina en Charlotte-Inter Miami Erik Verduzco - AP

“No podemos ser injustos, reprochar o agarrarnos del penal. Son situaciones de juego, claramente si hay alguien que nos ayudó a ganar durante toda la temporada ha sido Leo, que tuvo esa jornada desafortunada”, manifestó el Jefecito. “Si esperan que venga acá a juzgar a mis jugadores, eso no lo van a encontrar. El máximo responsable de los malos resultados soy yo”, manifestó. El equipo tuvo actitud y lo intentó. No fue una noche de las mejores, ellos nos golpearon en momentos justos y no pudimos levantarlo", cerró el entrenador de Inter Miami.

A poco de arrancar el segundo tiempo, Charlotte tomó de nuevo mal parada a la defensa de Miami y Toklomati volvió a encontrarse sin marca para colocar el 2-0 en el minuto 47.

El argentino Tadeo Allende, quien sustituyó a Suárez en el once inicial, tuvo un mano a mano en el minuto 73 que resolvió el experimentado Kahlina. En el minuto 80, Inter se quedó con un jugador menos por la expulsión del joven central argentino Tomás Avilés por doble amonestación y en el 84, Toklomati completó su triplete desde el punto de penal.

Müller brilla en su cumpleaños

Con este tropiezo Inter cayó a la octava posición de la Conferencia Este con 46 puntos, a 11 unidades del líder Philadelphia Union pero con tres partidos menos. El Union, ya clasificado a los playoffs, se llevó el sábado una de las palizas de la temporada a manos del Vancouver Whitecaps por un marcador de 7-0.

El alemán Thomas Müller, recientemente aterrizado en el conjunto canadiense, anotó un hat trick con el que celebró su 36 cumpleaños. La exhibición de la exestrella del Bayern de Múnich comenzó con dos goles de penal en los minutos 29 y 46 y culminó con un cabezazo en el área pequeña a dos minutos del final. Los Whitecaps aseguraron así su presencia en las eliminatorias de la MLS, que se pondrán en marcha el 22 de octubre.

En otro de los partidos destacados, Son Heung-min solo necesitó de 54 segundos para abrir el marcador del triunfo de Los Angeles FC (LAFC) por 4-2 ante el San Jose Earthquakes. El excapitán del Tottenham firmó el tercer gol más rápido del LAFC en temporada regular al aprovechar un pase decisivo del ucraniano Artem Smolyakov en un juego disputado en el Levi’s Stadium, hogar de los San Francisco 49ers de la NFL. El gabonés Denis Bouanga convirtió después un triplete para el equipo angelino, con el que igualó a Carlos Vela como máximo goleador histórico del cuadro angelino, ambos con 93 dianas.

El uruguayo Diego Rossi se sumó a la jornada de hat tricks con tres goles anotados en la primera mitad del triunfo del Columbus Crew 5-4 ante el Atlanta United, que contó con un tanto de penalti del paraguayo Miguel Almirón.