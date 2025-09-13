Inter Miami vs. Charlotte, en la vuelta de la MLS y con Messi de titular

Inter Miami visita a Charlotte FC en el Bank of America Stadium, en un partido clave de la Major League Soccer. El gran atractivo de la jornada es la presencia desde el inicio de Lionel Messi, que vuelve a ser titular tras el receso internacional con la selección Argentina. El equipo de Javier Mascherano, que vienen de caer 3 a 0 en la final de la Leagues Cup, busca meterse en la pelea por el título en el tramo final de la fase regular.

El conjunto de Florida, sin Luis Suárez por suspensión, marcha sexto en la Conferencia Este, con tres partidos menos que el líder. Charlotte, por su parte, con el entrenador inglés Dean Smith suspendido, comunicándose en el palco con su ayudante por intercomunicador —algo habilitado en la MLS—, atraviesa un gran presente: acumula cinco victorias consecutivas y se ubica tercero.

El local, vestido de blanco, y el equipo del 10 argentino, con camiseta negra y detalles en rosa, juegan en un estadio colmado, con césped sintético —una característica que suele complicarle al equipo de Mascherano—, que ofrece un marco imponente para un encuentro que promete emociones.

El saludo inicial entre los capitanes, Lionel Messi con la camiseta negra y el inglés Ashley Westwood de celeste y blanco. DAVID JENSEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El inicio mostró a Inter Miami decidido a tomar la iniciativa, con tres defensores atrás y los laterales bien arriba, ejerciendo presión alta y asociaciones rápidas en tres cuartos de cancha. A los cinco minutos llegó la primera acción clara: un centro desde la derecha encontró a Jordi Alba entrando libre por el segundo palo. El lateral español conectó de volea, pero el arquero croata Kristijan Kahlina respondió con una reacción impecable, desviando al córner y evitando la apertura del marcador. Fue una advertencia temprana del equipo de Mascherano, que apostó por una circulación dinámica con Messi como distribuidor central.

Sin embargo, con el correr de los minutos el control cambió de dueño. Charlotte comenzó a adueñarse de la pelota y a imponer su ritmo en el mediocampo, obligando a Inter Miami a replegarse. Pese a esa superioridad, el conjunto visitante encontró en Messi la vía para responder. A la media hora, una pelota suelta dentro del área lo dejó de frente al arco: el rosarino amagó para sacarse la marca al mediocampista francés Djibril Diani y el defensor lo derribó antes de que pudiera rematar. El árbitro Sergii Boiko, tras revisar la acción en el VAR, sancionó el penal.

El propio Messi tomó la responsabilidad y decidió ejecutar con un remate sutil, picando la pelota al centro del arco. Pero el arquero Kahlina, que se había jugado hacia un costado, reaccionó con reflejos notables: estiró la mano derecha y contuvo el disparo, enmudeciendo al público que espera el tanto del 10 y frustrando la apertura del marcador.

No luck on the panenka.



Kristijan Kahlina stands his ground! 😳



📺 #MLSSeasonPass: https://t.co/Hk7vdrFPCI pic.twitter.com/ltzmUpAPEn — Major League Soccer (@MLS) September 14, 2025

La secuencia tuvo un desenlace aún más duro para las Garzas. En la acción siguiente, Charlotte encontró espacios y golpeó primero:el delantero israelí Idan Toklomati apareció dentro del área para definir tras una asistencia precisa del colombiano Kerwin Andrés Calderón Vargas. El estadio estalló con el 1 a 0, justo después de que Messi fallara la chance más clara del encuentro.