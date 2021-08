La palabra que más repite Sebastián Battaglia en Boca y lo que buscará trabajar en su primera semana larga

Boca no pudo romper el cero en un clásico igualado con Racing en el que el juego no fue lo más vistoso, pero que –sin dudas- mereció ganarlo por las situaciones que encontró y no pudo aprovechar ante las atajadas de Arias. Y si bien Sebastián Battaglia (en su tercer partido no conoce lo que es perder) se fue satisfecho por el carácter de su equipo, también repitió una falencia que, incluso, mencionó cuando ganó.

Lo mejor de su Boca fueron los arranques de Juan Ramírez y la constante subida de Agustín Sández por la banda izquierda, aunque al equipo le costó profundizar. Las mejores oportunidades fueron aéreas: cabezazos de Carlos Izquierdoz, en la primera mitad, y dos de Luis Vázquez en el complemento. El joven atacante, justamente, tuvo una mejor: Ramírez cambió el ritmo, gambeteó a tres hombres y se la cedió filtrada, pero Vázquez no ganó en el mano a mano con el arquero chileno.

Lo mejor de Boca ante Racing

“Me voy conforme. Intentamos y tuvimos situaciones para poder ganar el partido. Fuimos el equipo que fue a buscar el triunfo”, se diferenció Battaglia de las pobres intenciones de Racing de conseguir los tres puntos, aunque resaltó las virtudes del rival para que el xeneize no se sienta cómodo en el encuentro. Sin embargo, aunque resaltó que sus dirigidos fueron a buscar el gol con mucho ímpetu, también expuso su inconformismo con las resoluciones, algo que ya había remarcado en el 3-1 del miércoles pasado ante Platense: el último pase para concretar oportunidades claras.

“Nos faltó tener ese pase fino al final y tomar mejores decisiones. El primer partido (ante Patronato) fue más difícil en cuanto a la tenencia y no haber encontrado del todo esa manera que pretendemos; en el segundo (con Platense) vimos más cosas de lo que buscamos; ante Racing nos faltó la puntada final, pero fue un rival difícil”, dijo en la conferencia de prensa no bien finalizada la paridad con los de Avellaneda.

Fútbol de primera división. Boca Juniors vs Racing Club. Mauro Alfieri - La Nación

De todas maneras, el nuevo entrenador boquense no se desespera. Y es que, en la tarde de su presentación tras ser oficializado en el cargo, había advertido que el calendario ajustado -por un torneo local que debe resolverse en diciembre y tiene varias fechas entre semana- no le permitiría trabajar como desearía ante la búsqueda de que sus jugadores se adapten a los nuevos conceptos. Ahora tendrá espacios importantes para, al menos, ir modificando aspectos del juego en el día a día en Ezeiza.

“Sí, hay que seguir trabajando. Tuvimos partidos muy seguidos y hubo un desgaste grande de algunos muchachos que jugaron los tres partidos. Ahora tendremos más tiempo en estas semanas y vamos a trabajar para mejorar de cara a lo que viene”, aseguró el ex volante central. Boca tendrá toda la semana hasta enfrentar a Rosario Central, en Arroyito, y -luego- diez días libres hasta recibir a Defensa y Justicia (se frena el fútbol por las elecciones de las PASO del 12 de septiembre).

Cristian Pavón y Esteban Rolón, dos de los futbolistas que tuvieron oportunidades de la mano de Battaglia Mauro Alfieri - La Nación

Por ende, sentenció que en esos días pretende sumarle equilibrio a la zona media de su formación para que el protagonismo, que ya pregona y se observó en cada uno de los encuentros que lleva dirigidos, sea más rotundo. “El armado de la mitad de la cancha depende de cómo se forme el equipo. Lo que vamos buscando, justamente, es la palabra ‘equilibrio’. Nos iremos acomodando a lo que queremos en base a la idea y las características que tenemos a disposición”.

Por su parte, frenó las sentencias de que con él en el banco de suplentes se verá más acción de los más jóvenes: “Hoy están teniendo la oportunidad varios chicos que conozco. Pero con esto también hay que tener equilibrio . En este caso, también tenemos futbolistas de experiencia que van a ir apuntalando a los chicos. Necesitamos ese balance para que las cosas puedan salir bien. Hay que ir tranquilos y, al mismo tiempo, protegerlos”.

Sebastián Battaglia quiere aprovechar los días para que su equipo empiece a mostrar versiones aún más agradables. Le gusta lo que se va viendo, pero él mantiene los pies en la tierra y, aunque haya obtenido dos triunfos y el empate de este domingo ante Racing, quiere que sus hombres crezcan en detalles puntuales.