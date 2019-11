Maradona, aclamado en cada estadio Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

Hace poco más de cinco años, el Lobo y el Pincha se enfrentaban por Copa Sudamericana en el primer cruce en el ámbito internacional. Desde aquella serie, no hubo un clásico de La Plata tan trascendente como este que se avecina. La presencia de Diego Maradona lo eleva a la categoría de partido histórico, de mínima para el fútbol platense; la tabla de los promedios, un terreno en el que también son rivales, lo convierte en un encuentro clave; mientras que los excelentes resultados que consiguieron ambos, entresemana, le aportan un plus de jerarquía al evento deportivo. Se juega mañana en el Bosque, comienza 15.30 y lo dirige Néstor Pitana.

Se trata del primer Gimnasia-Estudiantes oficial para Maradona, quien en 1997 lo disputó en una edición muy amistosa a beneficio de la Cruz Roja (un 2-2 que no muchos recuerdan y en el que Diego vistió las dos camisetas). El antecedente resulta endeble. Lo de ahora es bien distinto. El exnúmero 10 es el director técnico del equipo tripero y siente que tiene una misión: ayudar al Lobo a quebrar una extensa racha desfavorable. El club albiazul acumula casi una década sin triunfos contra el Pincha, porque su última victoria fue en febrero de 2010 cuando lo derrotó 3-1. Desde ese cotejo, se disputaron 15 clásicos y Gimnasia no volvió a celebrar; hubo ocho éxitos de Estudiantes y siete empates. Romper esta estadística fue uno de los objetivos que se puso Maradona para esta aventura. Y él, como siempre, se tiene fe.

Por lo que me contaron y por lo que sienten los chicos, quiero ganar. Se los digo en la cara: les quiero ganar Diego Maradona, DT de Gimnasia

Sin embargo, más allá de la gigantesca figura que envuelve al partido, el enfrentamiento tiene peso propio. En otras palabras: sería crucial, incluso sin Diego. Si bien pone en juego el honor, es un encuentro de suma relevancia para los promedios. El Lobo, con 1 de coeficiente y último en esa tabla, pretende huir de ese pozo angustiante. El Pincha (1,285), por su parte, quiere alejarse definitivamente de esa zona agobiante; a pesar de que se despegó de los puestos de abajo, hace dos fechas estaba a escasos puntos del descenso y una mala racha podría volver a complicarlo. Las metas que se fijaron para esta temporada, en definitiva, fueron idénticas: abrazarse a la Primera División.

Otro condimento interesante del clásico platense es el impulso que tomaron en la última fecha. Anímico, pero también futbolístico. Tanto Gimnasia como Estudiantes completaron producciones sólidas el pasado martes. Ganaron con absoluta justicia y redujeron a versiones diminutas a equipos complicados. El Lobo aplastó 4-0 a Newell's en Rosario y el Pincha superó 3-0 a Rosario Central en La Plata. Triunfos soberbios y que alimentan la ilusión. Además, el Tripero festejó en dos de sus últimas tres presentaciones, llegó a 7 unidades y salió del último casillero de la Superliga. En tanto que el León ganó dos juegos seguidos, alcanzó la línea de los 16 puntos y así Gabriel Milito se sacó de encima buena porción de las críticas.

Siempre es importante ganar en la previa de un clásico. Es un partido muy importante y llegamos bien Gabriel Milito, DT de Estudiantes

Los técnicos saben que no es un compromiso más. "En el clásico nos jugamos la vida y la de nuestras familias", anticipó Maradona hace dos semanas y hace unos días, tras la victoria ante la Lepra, confesó: "Por lo que me contaron y por lo que sienten los chicos, quiero ganar. Se los digo en la cara: les quiero ganar". Milito, después del éxito contra el Canalla, también hizo referencia a lo que viene: "Siempre es importante ganar en la previa de un clásico. Es un partido muy importante y llegamos bien".

Los entrenadores, por primera vez, creen que encontraron las bases de sus equipos. "Creen", en realidad, suena a poco: están convencidos. Diego introduciría una sola variante (el ingreso de Matías Miranda por el lesionado Maximiliano Comba) y en consecuencia elegiría estos nombres: Alexis Martín Arias; Maximiliano Caire, Manuel Guanini, Germán Guiffrey y Lucas Licht; Víctor Ayala; Horacio Tijanovich, Miranda, José Paradela y Matías García; y Nicolás Contín. A pesar de que el DT de Estudiantes no confirmó la alineación, es probable que no realice modificaciones y se incline por los mismos once que plantó de entrada frente a Central: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Juan Fuentes y Facundo Mura; Iván Gómez y Enzo Kalinski; Manuel Castro, Gastón Fernández y Edwar López; y Mateo Retegui. Matías Pellegrini, sin embargo, ya está recuperado de su lesión y hace dudar a Milito, quien hoy definirá la formación.

Los futbolistas también son conscientes de la trascendencia del encuentro. "Es muy importante para la gente y vamos a dejar todo. Es lindo tenerlo a Diego con nosotros y tenemos que aprovechar esta oportunidad", expresó Contín, delantero tripero. "Son los partidos que uno espera todo el año. Ellos tienen un envión anímico grande con Maradona, por todo lo que significa para el fútbol argentino, pero nosotros tenemos que enfocarnos en Estudiantes", afirmó Pellegrini, mediocampista del Pincha.

La ciudad de las diagonales desborda ansiedad y es comprensible: se acerca el clásico platense más importante de los últimos cinco años.