Premier League: Manchester United, renovado con el DT Carrick, pisa el podio; Tottenham en la cuerda floja

Manchester United, invicto desde la llegada de Michael Carrick como técnico, derrotó 2-1 a Crystal Palace para escalar al tercer puesto de una Premier League en la que Tottenham, derrotado 2-1 por Fulham, sigue jugando con fuego.

Los Red Devils dieron un paso más en su impresionante remontada, en esta ocasión en el emblemático estadio Old Trafford ante unos Eagles que se quedaron con un hombre menos tras la expulsión de su defensor francés Maxence Lacroix, autor del gol de los suyos al inicio del partido.

El mediocampista portugués Bruno Fernandes anotando, de penal, el empate del United ante Crystal Palace: luego los Red Devils ganarían 2-1 DARREN STAPLES� - AFP�

Séptimo en las posiciones cuando Carrick tomó las riendas a comienzos de enero, Manchester United dormirá en el podio este domingo tras una sexta victoria en siete partidos (y un empate) con el joven entrenador inglés.

Aston Villa, que perdió el viernes ante Wolverhampton, es cuarto ubicado con el mismo número de puntos que Manchester (51 puntos) y tres puntos por delante del Liverpool (quinto, 49 puntos).

Así y todo, la tarde comenzó mal para Carrick y sus jugadores, sorprendidos de entrada con un gol de cabeza de Lacroix, tras un córner, a los cuatro minutos. Pero no tardaron en levantar la cabeza y contaron con varias ocasiones de peligro, por medio de Harry Maguire, Bruno Fernandes y Casemiro.

Benjamin Sesko, autor del 2-1 para Manchester United, saludando al DT Michael Carrick Dave Thompson� - AP�

Pero si hubo un momento que cambió el partido fue la expulsión de Lacroix al cometerle penal al brasileño Matheus Cunha, una falta que supuso la roja para el francés y el gol de la igualdad del portugués Fernandes. Con once contra diez, los locales se lanzaron por la victoria y la encontraron con cabezazo del delantero esloveno Benjamin Sesko, que confirmó su gran momento, a 25 minutos del final.

El resumen del triunfo de Manchester United

En tanto que, en Tottenham la llegada de Igor Tudor para apagar el fuego no ha dado resultado por el momento. Goleado por Arsenal (4-1) en su bautismo en la Premier League, el entrenador croata sufrió una nueva derrota, en el clásico londinense, ante Fulham por 2-1. El brasileño Richarlison marcó el gol de los Spurs, mientras que el defensor argentino Cristian Cuti Romero no actuó, ya que está cumpliendo fechas de suspensión (recibió cuatro fechas de castigo por haber recibido una tarjeta roja directa en el partido que Manchester United le ganó 2-0 a Tottenham por la 25º fecha de la Premier League, el 7 de febrero).

El lamento del brasileño Richarlison, todo un reflejo del mal momento que vive Tottenham: perdió por la Premier League ante Fulham BEN STANSALL� - AFP�

Fue el décimo partido seguido en Premier League sin victorias para Tottenham (cuatro empates y seis derrotas), que ocupa el 16° puesto, con apenas 29 puntos, sólo cuatro unidades más que West Ham, el 18°, que es el primero que está en la línea roja del descenso.

Lo mejor de Tottenham vs. Fulham

Tottenham, próximos rivales de Atlético de Madrid en la Champions League, pueden al menos respirar, ya que sus perseguidores también perdieron: West Ham el sábado en Liverpool y Nottingham Forest este domingo en Brighton.