La carrera profesional de Ronaldo Nazário concluyó en 2011, luego de desparramar goles y talento por más de 18 años en Brasil, Holanda, España e Italia. A partir de ahí, su vida viró hacia los negocios: fundó y presidió la agencia de publicidad "9ine", se especializó dos años en Londres en el mundo de la empresa del deporte y el entretenimiento, es accionista de la multinacional "Octagon" -marketing deportivo y gestión de imagen- y el año pasado compró en 28 millones de euros el 51% del Valladolid, que este año mantuvo la categoría en la Liga de España.

Así, el exfutbolista brasilero le otorgó una entrevista al reconocido periódico británico Financial Times para hablar de sus negocios, pero también recordó su etapa como jugador y dejó una fuerte polémica acerca de su sobrepeso. Primero, contó que convive con la medicación para combatir el hipotiroidismo, condición que ralentiza su metabolismo. Y luego apuntó contra el poco apoyo que tuvo cuando sufría sobrepeso mientras era profesional.

"Veo a muchos activistas y muchas manifestaciones por muchas cosas. Si eres negro, si eres gay... ¿pero llaman gordo a Ronaldo? Nunca escuché que alguien me defendiera cuando me decían gordo", contó, dejando una sonrisa y cerrando con un contundente: "No me importa".

Las fiestas nunca fueron mi prioridad. Siempre fue el fútbol, así que no me arrepiento de nada. Los futbolistas son jóvenes, quieren salir, tener una chica... cosas normales a esa edad Ronaldo Nazário

Acerca de la sensación que quedó en el mundo del fútbol de que nunca aprovechó al máximo su talento, en la entrevista le consultaron si se arrepentía de su gusto por las fiestas. Y Ronaldo fue claro: "No, porque nunca fue mi prioridad. Mi prioridad siempre fue el fútbol, así que no me arrepiento de eso. Los futbolistas son jóvenes, quieren salir, tener una chica... cosas normales a esa edad, especialmente cuando tenés dinero".

Por otro lado, a sus 42 años revivió las dos finales que disputó con la Selección de Brasil y, primero descartó cualquier teoría sobre la final de 1998 en la que Francia se impuso por 3-0, luego de que ese día sufriera convulsiones en su habitación al dormir la siesta después del almuerzo. "A la gente le gustan las conspiraciones. Se dicen muchas tonterías. No fue mi mejor partido aquel día, pero luché y corrí. Hay días en los que no te sientes bien y otros todo lo contrario. Es difícil de explicar. Mirá a Messi con el Barcelona y con la Argentina. Es un jugador completamente diferente. No es fácil jugar con tu selección en un gran torneo. Allí juegan los mejores del mundo y no es fácil ganar un Mundial. Especialmente cuando juegas contra Francia en París".

Al mismo tiempo, también contó el miedo que tuvo antes de la final del Mundial 2002 en Corea-Japón: "En la final en Yokohama, el partido fue a las ocho de la noche, igual que en París. Después de la cena todos se fueron a dormir y yo solo pensaba: 'No quiero dormir'. Busqué gente con quien hablar y encontré a Dida, que era el arquero suplente. Le dije: 'Por favor quedate conmigo' y no dormí nada ese día por el miedo a que me volviese a suceder... Dida se quedó conmigo todo el tiempo", explicó.

En el cierre de la entrevista, el astro brasilero reveló que se realizó una vasectomía luego de tener cuatro hijos (tres con su actual mujer) aunque aclaró, entre risas, que "congeló suficiente esperma para hacer un equipo de fútbol por si mi pareja quiere".