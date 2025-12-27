Nico Paz anotó un golazo con mezcla de azar y polémica y dio una asistencia en Lecce vs. Como

Un golazo, con un poco de fortuna y una sombra de polémica, convirtió este sábado Nicolás Paz en la apertura del marcador en la visita con éxito de Como, su equipo, a Lecce, por la fecha 17 de la Serie A del fútbol italiano, en el estadio Vía del Mare. Además, el mediocampista dio una asistencia en el tanto que selló la goleada por 3-0.

El nacido en Tenerife, habitual convocado por Lionel Scaloni para la selección argentina, recibió de espaldas en tres cuartos de cancha, forcejeó con su marcador, el albanés Ylber Ramadani -que cayó tomándose la cara cuando el número 10 giró- y se perfiló para sacar un remate desde lejos. La acción siguió y, a poco de ejecutar su zurdazo, la pelota se desvió en la espalda del portugués Tiago Gabriel, se elevó y bajó por detrás del arquero local, Wladimiro Falcone, que intentó evitar el gol arqueándose hacia atrás, pero, engañado por la parábola, no logró moverse del lugar en el que estaba afirmado. Iban 20 minutos de la primera etapa.

De inmediato, seis jugadores de Lecce se fueron encima del juez para reclamar infracción de Paz cuando estiró su brazo derecho para proteger la pelota. Ya se habían olvidado, incluso, de una acción previa en el desarrollo de la jugada en la que parecía posición adelantada de un jugador de Como, más allá de que no prosperó en ese momento y el juego continuó con toques hacia atrás. No hubo intervención del VAR y fue convalidado para el 1-0.

Fue el sexto gol del mediocampista ofensivo de Como esta temporada, igualando ya su marca del torneo anterior en el mismo club. En el comienzo de este certamen 2025/2026, Nico ya le había convertido a Lazio, Genoa, Cremonese, Juventus y Torino.

De 21 años, el joven que nació en Santa Cruz de Tenerife, se nacionalizó argentino y se formó en Real Madrid, ya jugó en las selecciones juveniles albicelestes y estuvo en la consideración de Lionel Scaloni en las últimas convocatorias de este año para la mayor, sumando minutos en las eliminatorias ante Bolivia, donde asistió a Lionel Messi en un gol.

Nico Paz es perseguido por el portugués Tiago Gabriel, en el que se desvió la pelota en el gol del chico argentino dpa - LiveMedia-IPA/ZUMA Press Wire�

Ya en el segundo tiempo, Jacobo Ramón aumentó la ventaja para el 2-0 y Nico Paz fue coprotagonista del 3-0, al encabezar el ataque por derecha y darle el pase a Anastasios Douvikas, que recibió en el área y convirtió con un fuerte remate, pese a la presión de un defensor.

El joven argentino fue reemplazado, bajo una ovación a la que retribuyó aplausos, cuando se disputaba el primer minuto de descuento. Así, al momento y con su sello, Como está sexto en el torneo, en el puesto de clasificación a la Conference League.

Lo mejor de Lecce - Como

Hoy, en España, es tema de todos los programas deportivos la posibilidad de que el equipo merengue ejecute la cláusula de recompra por 9 millones de euros en el verano europeo de 2026 considerando el alto nivel que viene mostrando en el fútbol italiano, tras haber sido cedido en agosto pasado conservando esa opción y un 50% de los derechos ante una próxima venta.

Las posiciones