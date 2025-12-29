Lautaro Martínez y un cierre de año en llamas por la Serie A: goles, victorias y primer puesto para Inter

Es cierto que, para que el cierre de 2025 fuera perfecto, habría hecho falta un mejor paso por la Supercopa de Italia, en la que el Inter de Lautaro Martínez sufrió una eliminación por penales ante Bologna por las semifinales. La compensación estuvo en la Serie A, donde el equipo de Milán, impulsado por los goles del Toro, completó un raid de cuatro victorias consecutivas para despedirse hasta 2026 como puntero, con un punto de ventaja sobre Milan y dos sobre Napoli, defensor del título.

El triunfo por 1-0 en Bérgamo sobre Atalanta llevó el sello del bahiense, a los 20 minutos del segundo tiempo, con un puntazo de zurda sobre la salida del arquero, tras recibir una asistencia de Pio Esposito, que había interceptado un pase en una mala salida del zaguero Djimsiti. Fue el quinto gol de Lautaro en las últimas cuatro fechas, tramo en el que también sumó una asistencia. Anteriormente había anotado los dos en el 2-0 sobre Pisa, uno en el 4-0 a Como y otro en el 2-1 a Genoa.

La última vez que el delantero había hecho goles en cuatro jornadas consecutivas por la Serie A fue en diciembre de 2021. Disputada la 16a. fecha, con nueve tantos el Toro es el capocannoniere del torneo, con uno más que Cristian Pulisic (un gol en el 3-0 de Milan a Verona) y tres por delante de Nicolás Paz, que el sábado aportó el primero para Como en el 3-0 sobre Lecce.

Lo más destacado de Atalanta 0 - Inter 1

Lautaro tuvo una oportunidad de gol en la primera etapa, luego de un muy buen giro con control y el remate de zurda desde la media luna; fue un disparo algo mordido, que alcanzó a ser desviado por el arquero Carnesecchi. También en la etapa inicial había dado una asistencia para la definición de Marcus Thuram, en un gol que no fue convalidado por el VAR por un offside de Martínez en el comienzo de la jugada.

Si bien el encuentro fue parejo y Atalanta dispuso de un par de ocasiones muy claras de gol, con un cabezazo desviado de Scamacca y un increíble yerro de Samardzic frente al arco, Inter hizo valer la paternidad, con la novena victoria en fila sobre el conjunto de Bérgamo.

Lautaro cerró su 2025 en Inter con 30 goles y cuatro asistencias en 53 cotejos. Desde hace rato es el máximo goleador extranjero del club, con 166, cifra que lo ubica en el cuarto lugar histórico de Inter, a siete tantos de entrar en el podio que tiene a Roberto Boninsegna en el tercer escalón, con 173.

El puntazo de zurda de Lautaro se convertirá en el gol del triunfo de Inter ISABELLA BONOTTO - AFP

En cuanto al historial de goleadores argentinos solo por la Serie A, el Toro suma 124 y quedó a uno de Gonzalo Higuaín, en una lista que encabeza Gabriel Batistuta, con 184.

Elegido el mejor jugador del partido, Martínez declaró a la transmisión oficial de la TV sobre cuál es el secreto de su vigencia: “El staff del club me ayuda. Los años pasan para todos. El año pasado terminé muy mal, pero seguí adelante. He trabajado duro esta temporada para seguir mejorando. Hay chicos como Pio (Esposito) que te impulsan, te elevan el nivel”.

El 2025 de Lautaro en la selección argentina arrancó con ausencias ante Uruguay y Brasil, por las eliminatorias, a causa de una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda. En junio fue suplente sin ingresar contra Chile y Colombia. Marcó un gol en el 3-0 a Venezuela y sumó tres tantos y una asistencia en dos amistosos (Puerto Rico y Angola).

Inter volverá a jugar el 4 de enero, frente a Bologna, reciente verdugo en la Supercopa de Italia. “Nos espera un enero muy movido”, dijo el entrenador Cristian Chivu, en relación a que el fixture le plantea tres cotejos en una semana, entre el 4 y el 11, cuando se medirá con Napoli en un choque trascendente por la punta.

Lautaro recibe el abrazo de Esposito, que le dio la asistencia para el gol ISABELLA BONOTTO - AFP

Si bien Lautaro y Thuram son los titulares, Chivu se mostró satisfecho con las variantes que tiene para el ataque: “Estoy contento con el rendimiento de Thuram. Cuando hoy estaba al límite en lo físico, pusimos a Pio, quien entró bien y dio la asistencia a Lautaro. También tenemos a Bonny, no lo olvidemos. Él y Pio son chicos que siempre han aportado su granito de arena. Nos alegra tener cuatro delanteros que disfrutan y marcan goles”.

En otro cotejo de la jornada, Napoli, que viene de ser campeón de la Supercopa de Italia, venció 2-0 de visitante a Cremonese (Martín Payero fue titular), con goles del dinamarqués Rasmus Höjlund. Antonio Conte, entrenador de Napoli, fue cauto sobre la posibilidad de repetir el scudetto de la última temporada: “Es un viaje que acaba de comenzar. Hoy, para mí, Juventus, Milan e Inter, en términos de estructura, planteles, salarios y valor de los activos, son diferentes de los demás”.