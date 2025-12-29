La agenda de la TV del lunes: fútbol de Europa, con la Serie A de Italia y el Championship inglés

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 29 de diciembre de 2025.

FÚTBOL

Championship

15 Coventry City vs. Ipswich Town. Fox Sports

15 Birmingham City vs. Southampton. Fox Sports

Serie A

16.30 Roma vs. Genoa. ESPN

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

22 Regatas de Corrientes vs. San Martín de Corrientes. TyC Sports

se jugará otra edición del clásico correntino entre Regatas y San Martín Prensa Regatas

HOCKEY SOBRE HIELO

La NHL

21 Washington Capitals vs. Florida Panthers. ESPN 3

FÚTBOL AMERICANO

La NFL