La agenda de la TV del lunes: fútbol de Europa, con la Serie A de Italia y el Championship inglés

La oferta deportiva del día, disponible en televisión e internet

Paulo Dybala, futbolista de Roma, que cerra la fecha 17 de la Serie A
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 29 de diciembre de 2025.

FÚTBOL

Championship

  • 15 Coventry City vs. Ipswich Town. Fox Sports
  • 15 Birmingham City vs. Southampton. Fox Sports

Serie A

  • 16.30 Roma vs. Genoa. ESPN

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 22 Regatas de Corrientes vs. San Martín de Corrientes. TyC Sports
se jugará otra edición del clásico correntino entre Regatas y San Martín
HOCKEY SOBRE HIELO

La NHL

  • 21 Washington Capitals vs. Florida Panthers. ESPN 3

FÚTBOL AMERICANO

La NFL

  • 22 Los Angeles Rams vs. Atlanta Falcons. ESPN 2
Cargando banners ...