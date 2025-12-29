La agenda de la TV del lunes: fútbol de Europa, con la Serie A de Italia y el Championship inglés
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 29 de diciembre de 2025.
FÚTBOL
Championship
- 15 Coventry City vs. Ipswich Town. Fox Sports
- 15 Birmingham City vs. Southampton. Fox Sports
Serie A
- 16.30 Roma vs. Genoa. ESPN
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 22 Regatas de Corrientes vs. San Martín de Corrientes. TyC Sports
HOCKEY SOBRE HIELO
La NHL
- 21 Washington Capitals vs. Florida Panthers. ESPN 3
FÚTBOL AMERICANO
La NFL
- 22 Los Angeles Rams vs. Atlanta Falcons. ESPN 2
