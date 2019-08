Crédito: Captura TV

Cristiano Ronaldo recibió en Turín a la señal portuguesa TVI y dio una extensa entrevista desde la terraza de su mansión. El delantero de Juventus no solo habló de su pasado ("Quedarme en Madrid era quedarme en la zona de confort"), su presente en la Juve y su futuro ("Podría dejar mi carrera la próxima temporada, pero también puedo jugar hasta las 40), sino que también reveló su costado más íntimo y le dedicó un buen tiempo a la relación con su hijo.

Y en relación a Cristiano Junior, el crack luso señaló que le costó más irse de Madrid, debido a las amistades que tenía en España y que que el pequeño de 9 años sabía que el traspaso se daría con unos meses de anticipación: "Para mi hijo fue un poco más difícil. Lo estuvo preparando para la salida desde unos meses atrás, cuando ví que podía darse la partida del Real Madrid. Él es un poco tímido y no le contó a sus compañeros".

Cristiano Ronaldo llevó a su hijo a conocer la habitación en la que vivía en Lisboa 01:28

Video

En la entrevista también contó cómo fue la reacción de su hijo al conocer la humilde pensión en la que vivía en Lisboa cuando tenía 12 años y fue a probar suerte a la capital de Portugal. "Fui con Cristiano Junior y entramos a la habitación donde me hospedaba con mi amigo Miguel Paixao. Y mi hijo se volvió y me dijo: 'Papá, ¿tú viviste aquí?'. Él no se lo podía creer", relató. Y añadió: "Me hacía ilusión que viera dónde crecí. Él ya conocía Madeira y la residencia Marques de Pombal. Subió conmigo y allí estaban las mismas personas que vivían por entonces. Me conmovió, si te soy sincero, porque no esperaba ver a las mismas personas y eso me tocó un poco".

Ronaldo quiere que la experiencia sirva como lección para Cristiano Junior: "Piensas que todo es fácil en esta vida. La calidad de vida, las casas, los coches, la ropa. piensan que todo eso cae del cielo. Eso es lo que trato de inculcar a mi hijo. Incluso cuando hago evento en escuelas. Intento transmitirle que con talento no alcanza. Con trabajo y dedicación creo que puedes conseguir todo aquello que quieres hacer".