Oscar Ruggeri se indignó ante la comparación de su compañero Gustavo López

17 de febrero de 2021 • 16:47

El panelista de ESPN F90, Oscar Ruggeri, reaccionó con indignación ante una consulta que les hizo su compañero de canal, Gustavo López, en el pase de programas con ESPN F360.

"Hoy lo pregunté en la radio y quiero trasladárselos a ustedes. Yo sé que (Ariel) Ortega es un ídolo indiscutido de River: ¿quién fue más importante para la historia de River, Ortega o Nacho Fernández?", le consultó el comentarista deportivo a sus colegas.

Desde otro estudio, Ruggeri salió a cruzar al animador televisivo: "Dale. ¿Me están hablando en serio? Ortega la rompió en la Selección con 17 años. Vamos, déjense de joder", contestó el "Cabezón". Y agregó: "Por favor, la época de Ortega. No, ya si discuten al Burrito".

Luego, López aclaró que consideraba mejor jugador al jujeño y que "está en la bandera", mientras que Nacho no es ídolo y se fue "fríamente" de la institución de Nuñez (NdeR: esta mañana, partió a Brasil para jugar en el Atlético Mineiro). Sin embargo, se cuestionó si acasó el exvolante de Gimnasia y Esgrima La Plata no es "más importante" para la historia del club millonario.

Nacho Fernández emigró al fútbol brasilero Crédito: Diego Haliasz / Prensa River

"El mejor técnico de la historia de River es Gallardo. El mejor jugador de la Era Gallardo, ¿quién es? Nacho Fernández. Si Nacho es el mejor jugador de la era del mejor técnico...", siguió su razonamiento López. "No, no digas más, cortá ahí. Chau, Lopecito. No digas lo que vas a decir así no te escucho", le pidió Ruggeri.

"Si Nacho Fernández es el mejor jugador de la mejor era de River, con el mejor entrenador, ¿no es más importante que Ortega?", sentenció el comentarista de fútbol para la incredulidad de sus compañeros.

Ya iniciado ESPN F360, Ruggeri irrumpió en el estudio para seguir con la discusión: "Son cracks. El otro jugó Mundial, jugó en la Selección Argentina con 17 años". "¿Cómo anduvo en el Mundial?", le replicó López. "¿En el 98'? ¿Qué, jugó mal? Dale. Algo te paso. Chocaste y algo te pasó", lo chicaneó el exdefensor.

"Lo quiero mucho a Ortega. Ahora, tengo la imagen que cabeceó a (Edwin) van der Sar". "Sí, vos tenés esa imagen, y no tenés toda las jugadas que hizo, los goles que hizo. Salió campeón de la Copa Libertadores también", le recordó Ruggeri.

Por último, López le mostró al exdefensor una imagen suya con Diego Maradona y Ortega en la Selección Argentina, en el debut del Burrito con el conjunto Albiceleste: "El primer partido no juega bien con ustedes", la siguió López, a lo que Ruggeri le recordó lo difícil que era ponerse esa camiseta. Finalmente, Ruggeri se despidió y les reiteró a sus compañeros que "están locos" por comparar a Nacho Fernández con Ariel Ortega.