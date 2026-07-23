La reflexión de Lisandro Martínez tras su descargo sobre la final del Mundial y la campaña antiargentina

Luego de su contundente descargo sobre la final del Mundial 2026, Lisandro Martínez compartió una nueva reflexión en sus redes sociales. Esta vez, el defensor eligió un mensaje vinculado con la importancia de sostener las convicciones personales frente a las críticas externas.

El futbolista publicó en una historia de Instagram una placa que invitaba a no abandonar aquello que genera felicidad por las opiniones ajenas. La compartió acompañada por la canción "No dejes que...", de la banda mexicana Caifanes.

La publicación llegó después de que Martínez expresara su malestar por lo ocurrido alrededor del conjunto nacional durante la Copa del Mundo y tras la derrota por 1-0 frente a España en tiempo suplementario. En medio de las repercusiones, el jugador volvió a recurrir a sus redes, aunque esta vez optó por un mensaje más introspectivo.

El mensaje que compartió Lisandro Martínez

“No dejes de hacer lo que realmente querés, algo que realmente disfrutás, algo que sentís la necesidad de hacerlo, por lo que digan los demás”, comienza la reflexión difundida por el defensor.

El texto pone el foco en la valoración personal y en todo aquello que solo conoce quien atravesó el proceso. “La opinión más importante es la que vos tenés de vos, porque vos conocés tus sueños, vos conocés tu esfuerzo, vos conocés el camino que recorriste”, continúa.

La publicación que compartió Martínez en su cuenta de Instagram

Su publicación apareció luego del descargo que realizó sobre el clima vivido por la selección durante el Mundial y en momentos en que los integrantes del plantel todavía intentan asimilar la caída en la definición.

La Argentina llegó al último partido con la posibilidad de conseguir su cuarta estrella y defender el título obtenido en Qatar 2022, pero España se impuso en el tiempo suplementario. Desde entonces, varios futbolistas expresaron públicamente la mezcla de tristeza y orgullo que les dejó la final.

La seleccion argentina fue recibida por miles de hinchas

La contundente frase contra las críticas

Sobre el cierre de su anterior mensaje, Martínez lanzó la reflexión más fuerte de su publicación, interpretada como una respuesta a quienes celebraron la derrota argentina o promovieron críticas contra el seleccionado tras la final.

“Recuerden que ‘la caída de los grandes es la felicidad de los mediocres’”, escribió el defensor, antes de cerrar con un llamado a cuidar la unidad alcanzada alrededor del equipo: “Muchas gracias a todos. Cuidemos nuestro país. ¡Te amo, Argentina!”.

Scaloni desmintió una “grieta” en la selección argentina

La coincidencia en las fotografías se conoció mientras circulaban distintas especulaciones sobre la convivencia interna del equipo luego de la final. Consultado a la salida del predio de la AFA, Scaloni negó que exista una fractura entre los futbolistas y defendió la unidad construida durante su ciclo.

Lionel Scaloni en LN+

“No hay grieta en la selección. Es mi manera de ser y la del cuerpo técnico. La sensación de la grieta no sé si alguna vez estuvo en la selección”, afirmó el entrenador.

Scaloni también sostuvo que el vínculo entre los jugadores y los hinchas permanece intacto pese al resultado adverso. “Lo que ha dejado este equipo es muy lindo en la gente. Vimos nenes contentos a pesar de no haber ganado”, concluyó.