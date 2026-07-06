La revancha de Leandro Paredes: de perder el lugar en Qatar, a volver contra Egipto para ordenar a Argentina

ATLANTA (enviado especial).- En el fútbol suele decirse que los jugadores se ponen y se sacan solos. Leandro Paredes conoce bien esa lógica. La sufrió en Qatar, cuando perdió la titularidad después de la derrota ante Arabia Saudita, y ahora vuelve a jugar a su favor. Después de llegar desgarrado al Mundial y de sumar minutos desde el banco, el volante recuperará un lugar entre los once este martes frente a Egipto, en un movimiento que va mucho más allá de un cambio de nombres: Lionel Scaloni apuesta a recuperar el mediocampo y, con él, una parte de la identidad que Argentina perdió frente a Cabo Verde. Este lunes, ante la posibilidad de entrar al equipo, el volante había dicho que “siempre” se veía como titular, independientemente de la decisión que tomara el entrenador. Unas horas más tarde llegó la confirmación.

En este Mundial, Paredes fue suplente ante Argelia, ingresó frente a Austria y Cabo Verde y fue titular contra Jordania, un partido al que Argentina llegó clasificada y que el técnico aprovechó para preservar jugadores y darles rodaje a quienes venían teniendo menos participación. En el quinto encuentro del torneo, y en el segundo de eliminación directa, volverá a meterse entre los 11, una decisión que Scaloni venía madurando desde hacía tiempo, pero que, según explicó, no pudo tomar antes porque llegó lesionado al Mundial y, una vez recuperado, necesitó varios días para tomar ritmo de competencia.

En el Mundial de Qatar, Paredes comenzó como titular ante Arabia Saudita y luego perdió el lugar, primero con Guido Rodríguez y después con Enzo Fernández Matthias Hangst - Getty Images Europe

Si bien el técnico valoró el esfuerzo de Alexis Mac Allister por ocupar el centro del campo, y hasta calificó de “magníficas” sus actuaciones en estos primeros partidos, lo cierto es que el volante de Liverpool no terminó de sentirse cómodo en esa posición y Argentina se volvió un equipo espeso, lento y lejos de su mejor versión; algo lógico para un jugador que comenzó su carrera como enganche, luego se volcó hacia la izquierda y que en el conjunto inglés suele jugar más centralizado, aunque sin la responsabilidad de ser el único cinco. Así, mientras Paredes se ponía a punto, Scaloni apostó por Mac Allister y dejó en el banco a Exequiel Palacios, de muy buen nivel en los amistosos previos al Mundial. La idea era sostener la mayor cantidad posible de titulares sin modificar demasiado la estructura del equipo.

Ahora, la entrada de Paredes supone otros movimientos en el mediocampo. Aunque Scaloni no confirmó por quién ingresará, lo más probable es que quien deje el lugar sea Thiago Almada. Así, Argentina pasaría a formar una línea de cuatro volantes, con Paredes como eje, acompañado por Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Mac Allister.

El volante llegó al Mundial con un desgarro sufrido en un partido de Boca ante Universidad Católica, por la Copa Libertadores, apenas dos días antes de viajar a Estados Unidos Aníbal Greco - La Nación

“Por lo que vi, dijo que se preparaba para ser titular, así que va a jugar”, reveló el entrenador en la conferencia de este lunes, en una declaración poco habitual para alguien que rara vez da pistas sobre la formación, aunque el regreso de Paredes al equipo ya parecía inevitable. Luego, ante la consulta sobre por qué Paredes había empezado el Mundial en el banco y Mac Allister como volante central, Scaloni fue claro: “Leandro no arrancó porque vino lesionado, no tiene otra lectura. Cuando ha dado muestras de estar bien, ha jugado casi siempre. Hizo un esfuerzo enorme para llegar y creímos que el suplente ideal era Alexis porque Enzo en su equipo está jugando en otra posición”. Y profundizó el elogio: “Distribuye bien, no me voy a poner a explicar lo que es él. Estando en la cancha, el equipo gira de otra manera, se siente cómodo, encontramos un pase más vertical; para nosotros es un jugador fundamental”.

La confianza de Scaloni nunca estuvo en discusión, aunque eso no siempre se tradujo en titularidades. Desde el Mundial de Qatar, Paredes fue citado en 38 partidos: fue titular en 14, ingresó desde el banco en 15 y quedó como suplente sin minutos en nueve. En esta Copa, cada vez que entró le dio otro orden al mediocampo y mostró la precisión con la pelota que el cuerpo técnico esperaba, aunque frente a Austria recibió una amarilla que condicionó su participación ante Jordania, ya que una segunda amonestación le habría impedido disputar el primer cruce de eliminación directa.

Leandro Paredes tuvo un buen ingreso ante Cabo Verde, fue importante en el tiempo suplementario y se ganó un lugar entre los titulares contra Egipto ROBERT CIANFLONE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Con Paredes como punto de apoyo, Scaloni imagina una versión del equipo más parecida a la que tenía en la cabeza antes del inicio del Mundial, con Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo y Julián Álvarez en ataque junto a Lionel Messi. Pero, a diferencia de los otros dos cambios, el ingreso del volante no es simplemente un reemplazo de jugador por jugador. Es un mensaje y también una búsqueda. Scaloni pretende que Argentina vuelva a controlar los partidos desde la pelota, recupere el equilibrio en el medio y llegue a las últimas instancias del torneo con una estructura más reconocible: siempre con una puja abierta por un lugar, pero ya sobre una formación consolidada que no se desarme hasta el final.