Viejas historias toman forma. Lo que se suponía eran leyendas urbanas, toman cuerpo con el testimonio de los protagonistas. El ex delantero sueco Ralf Edström , una de las máximas figuras del seleccionado de su país en el Mundial 78 , reveló que durante el desarrollo de la Copa del Mundo fue secuestrado e interrogado "por dos hombres" que lo llevaron hasta una habitación del sótano del hotel en el que se alojaba, lo sentaron " frente a un militar con anteojos de sol " y recién lo liberaron cuando se identificó con su credencial de futbolista. " Me asusté mucho ", le dijo Edström a Télam

A 42 años de la Copa del Mundo disputada en la Argentina, la agencia de noticias se puso en contacto con el fubolista sueco y le consultó acerca de su conocimiento de lo que vivía el país en aquella época: "Sabíamos sobre la dictadura en Argentina. Estaba el caso de la chica sueca Dagmar Hagelin, quien desapareció el 27 de enero de 1977. Su padre, Ragnar Hagelin, no quería que fuéramos a la Copa del Mundo. También recibimos un correo que se nos envió a través de diferentes organizaciones de derechos humanos en el que nos informaban acerca de la situación e intentaban presionarnos para que no fuéramos", contó Edström.

Edström, que jugó en los clubes Degerfors, Atvidaberg (con el que ganó la liga de su país en 1972), Goteborg y Orgryte, de Suecia; el PSV Eindhoven, de Holanda; el Standard Lieja, de Bélgica; y el Monaco, de Francia, además explicó que sentían que la dictadura militar pudo haber beneficiado al equipo argentino. De la misma manera que contó que había leído en los diarios suecos acerca de las Madres de Plaza de Mayo: "Otros cinco jugadores y yo visitamos la Plaza de Mayo. No fue agradable ver a las Madres con sus pañuelos".

En 2014 el sueco confesó en Radio Nacional de su país que la noche anterior a que jugaran su primer partido contra Austria, fue a un bar por un café y tuvo una conversación con un extraño: "Salí una noche y dos hombres con armas aparecieron a mi lado y me pidieron que los acompañara. Me llevaron a través de varios corredores y un hombre con anteojos de sol negros que se sentaba detrás de una mesa me interrogó".

El ex futbolista explicó con más detalles cómo fue aquel momento desagradable y aterrador: "La historia es correcta, pero no recuerdo que me hayan mostrado su arma. Tomé un café en un bar cercano al hotel y hablé con el hombre que me había dicho que era un abogado, lloró cuando le dije que era de Suecia. 'Un país libre', según me dijo él. La noche siguiente dos hombres vinieron a las afueras del hotel, me agarraron por el brazo y me dijeron que fuera con ellos. Me asusté mucho, me llevaron por los corredores hasta una habitación debajo del hotel. Me sentaron en una silla, donde un hombre vestido de militar con anteojos de sol estaba al otro lado de la mesa. Le mostré mi identificación como jugador de la Copa del Mundo, me dieron una taza de café y después de eso me liberaron. Me asusté mucho".