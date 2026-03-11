Alphonso Davies se lesionó otra vez, salió llorando y su presencia en el Mundial quedó bajo amenaza

La escena duró apenas unos segundos, pero alcanzó para encender todas las alarmas. Alphonso Davies pidió el cambio, luego de haber entrado desde el banco, se llevó la camiseta al rostro para ocultar el llanto y se marchó directo al vestuario. El lateral de Canadá apenas había jugado 25 minutos en la goleada de Bayern Múnich por 6-1 sobre Atalanta, por los octavos de final de la Champions League ayer, y su nueva lesión vuelve a poner en duda su presencia en el Mundial que comenzará el 11 de junio.

Davies había ingresado al comenzar el segundo tiempo en Bérgamo. En pocos minutos dejó su huella con una asistencia para Michael Olise en el quinto gol del equipo alemán. Sin embargo, cerca del minuto 70, se tomó la parte posterior del muslo derecho y pidió el cambio de inmediato. Salió caminando por sus propios medios, aunque con un gesto de profundo dolor y con lágrimas visibles mientras se cubría el rostro con la camiseta.

El momento de la lesión

Todavía no existe un diagnóstico oficial. Las primeras evaluaciones apuntan a un nuevo problema muscular en los isquiotibiales, una zona que ya le generó dificultades durante la temporada. La incertidumbre gira en torno al tiempo de recuperación y a si el canadiense podrá llegar en condiciones al Mundial que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México.

Max Eberl, director deportivo de Bayern Múnich, explicó el panorama inicial tras el encuentro: “La situación de Alphonso Davies, lamentablemente, es otro problema muscular”. El dirigente evitó arriesgar plazos de recuperación y señaló que el club aguardará los estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión.

El entrenador Vincent Kompany también buscó llevar calma, aunque sin ocultar la preocupación. “La lesión de Alphonso Davies no me parece grave”, afirmó en conferencia de prensa. El técnico belga recordó que el jugador será sometido a estudios en las próximas horas para precisar el diagnóstico definitivo.

Así lo consolaba el entrenador Vincent Kompany al canadiense al retirarse de la cancha MARCO BERTORELLO� - AFP�

La escena adquiere un peso especial por el historial reciente del futbolista. En marzo de 2025 sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha mientras estaba con la selección de Canadá. Aquella lesión lo dejó fuera de las canchas durante más de 220 días y recién recibió el alta médica a fines de octubre.

La vuelta a la actividad fue progresiva. Davies no recuperó continuidad hasta mediados de diciembre y desde entonces alternó presencias breves con nuevas molestias físicas. En la actual temporada participó en 13 encuentros (526 minutos) con Bayern y acumuló varias ausencias por diferentes problemas musculares.

Su último episodio había ocurrido el 21 de febrero frente a Eintracht Frankfurt, cuando abandonó el campo a los 50 minutos por un desgarro fibrilar en el muslo derecho. Esa lesión lo dejó fuera durante más de dos semanas y recién reapareció en el partido de ayer contra Atalanta, el mismo en el que volvió a resentirse.

También el entrenador rival de Atalanta, Raffaele Palladino, lo consoló al salir lesionado Luca Bruno� - AP�

El caso genera inquietud también en el cuerpo técnico de Canadá. Davies es el capitán y la principal figura de un seleccionado que afrontará un desafío histórico: organizar y disputar el Mundial en su propio país. Su presencia resulta central para un equipo que aspira a ser competitivo en el torneo, con él como máxima figura.

Mientras Bayern Múnich celebra una contundente victoria que dejó prácticamente resuelta la serie de Champions, la atención se desplazó hacia el estado físico del lateral izquierdo. En un equipo que pelea por todos los títulos, la incertidumbre alrededor de uno de sus futbolistas más desequilibrantes vuelve a abrir un interrogante mayor: si el Mundial podría perder a otra de sus figuras antes incluso de comenzar.

México también pierde un jugador

Luis Ángel Malagón salió lesionado en camilla ayer para América ISAIAH VAZQUEZ� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El arquero de la selección de México, Luis Ángel Malagón, tuvo que salir ayer en la victoria 1-0 de América ante Philadelphia Union, por la Copa Campeones Concacaf. La lesión lo dejaría sin posibilidades de ir al Mundial. “Herido y triste con el alma hecha pedazos. Tratando de entender la situación y preguntando ¿por qué?”, redactó el futbolista en su cuenta de Instagram unas horas después de la lesión que le impediría cumplir su sueño como jugador.

El guardavallas del América figuraba constantemente entre los tres guardametas que citaba el técnico Javier Aguirre para los juegos de la Selección Mexicana y, luego de que el equipo de Coapa consiguió el tricampeonato, era el candidato estelar bajo los tres palos del combinado mexicano.

El momento en el que Ángel Malagón sufre la lesión con América ISAIAH VAZQUEZ� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

“Hay momentos en la vida difíciles de entender. Sobre todo, cuando te manejas en línea recta y de buena fe, hoy con todo el dolor de mi corazón quiero agradecer a toda la gente, a mis compañeros por sus palabras y oraciones”, se lee en la historia que publicó Malagón.

Tras la victoria, el técnico de las Águilas, André Jardine reconoció que Malagón sufrió una lesión en el tendón de aquiles, aunque aún desconocen si la rotura es total o parcial. El tiempo de recuperación superaría los tres meses a la inauguración de la Copa del Mundo.