En qué canal pasan PSG vs. Chelsea por la Champions League 2025-2026 hoy

El encuentro se disputa este miércoles a las 17 (hora argentina) en el Parque de los Príncipes; en los Blues, Enzo Fernández sería titular y Alejandro Garnacho suplente
- 3 minutos de lectura'
Este miércoles, desde las 17 (hora argentina), PSG, campeón 2025, y Chelsea se enfrentan en el marco de la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del español Alejandro José Hernández Hernández, se disputa en el Parque de los Príncipes y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
Para meterse en la instancia de los 16 mejores, el campeón en ejercicio tuvo que superar los playoffs. Allí, en el enfrentamiento entre franceses ante Mónaco, el equipo dirigido por Luis Enrique se quedó con la victoria en una de las series más parejas: fue 5 a 4, con un triunfo 3 a 2 como visitante y un empate 2 a 2 como local.
Los Blues, por su parte, no tuvieron que pasar por 16vos de final ya que culminaron en el sexto lugar de la tabla de posiciones de la Fase Liga con 16 puntos. En el plantel están los argentinos Alejandro Garnacho y Enzo Fernández, el subcapitán y una de las principales figuras del equipo dirigido por el inglés Liam Rosenior.
PSG vs. Chelsea: cómo ver online
El partido está programado para este miércoles a las 17 (horario argentino) en París, Francia, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- ESPN.
- Disney+.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, PSG corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.11 contra los 3.61 que se repagan por un hipotético triunfo de Chelsea. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.81.
Posibles formaciones
- PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Desiré Doué, Bradley Barcola o Khvicha Kvaratskhelia; y Ousmane Dembélé.
- Chelsea: Filip Jörgensen o Robert Sánchez; Reece James o Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Marc Cucurella; Andrey Santos, Moisés Caicedo; Cole Palmer, Enzo Fernández, Pedro Neto; y João Pedro.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Champions League
"El alma hecha pedazos". Canadá reza por la posible baja de su figura en el Mundial y México se lamenta por la grave lesión de un arquero
TV y streaming. En qué canal pasan Real Madrid vs. Manchester City, por la Champions League 2025-2026
Octavos de final. Partidos de hoy miércoles 11 de marzo en la Champions League 2025-2026
- 1
La ampliación de la Bombonera: Boca prepara el anuncio de una obra para llevar el estadio a 80.000 espectadores
- 2
Antonio Rosl, el gallego de Los Matadores: “Había gente de otros equipos que iba a ver a San Lorenzo”
- 3
Horario de Boca vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026
- 4
Jugadores de la selección argentina para el Mundial 2026: así estaría hoy la lista de convocados