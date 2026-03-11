En qué canal pasan PSG vs. Chelsea por la Champions League 2025-2026 hoy

Este miércoles, desde las 17 (hora argentina), PSG, campeón 2025, y Chelsea se enfrentan en el marco de la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del español Alejandro José Hernández Hernández, se disputa en el Parque de los Príncipes y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Para meterse en la instancia de los 16 mejores, el campeón en ejercicio tuvo que superar los playoffs. Allí, en el enfrentamiento entre franceses ante Mónaco, el equipo dirigido por Luis Enrique se quedó con la victoria en una de las series más parejas: fue 5 a 4, con un triunfo 3 a 2 como visitante y un empate 2 a 2 como local.

PSG, el campeón de la última Champions League, eliminó a Mónaco y buscará derrotar a Chelsea STEPHANE DE SAKUTIN - AFP

Los Blues, por su parte, no tuvieron que pasar por 16vos de final ya que culminaron en el sexto lugar de la tabla de posiciones de la Fase Liga con 16 puntos. En el plantel están los argentinos Alejandro Garnacho y Enzo Fernández, el subcapitán y una de las principales figuras del equipo dirigido por el inglés Liam Rosenior.

PSG vs. Chelsea: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 17 (horario argentino) en París, Francia, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, PSG corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.11 contra los 3.61 que se repagan por un hipotético triunfo de Chelsea. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.81.

Las casas de apuestas ponen a PSG como favorito al triunfo en el encuentro frente a Chelsea ANNE-CHRISTINE POUJOULAT� - AFP�

Posibles formaciones