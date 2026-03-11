El ministro de Deportes de Irán aseguró que la selección de ese país no estará en el Mundial 2026

LA NACION

El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, declaró este miércoles que la selección de aquel país no puede participar en la próxima Copa del Mundo, que organizarán México, Estados Unidos y Canadá a mediados de año. “Considerando que este regimen corrupto [por el gobierno de los Estados Unidos] ha asesinado a nuestro líder [por Ali Khamenei], bajo ninguna circunstancia podemos participar en el Mundial”, dijo el funcionario en declaraciones a la cadena estatal de televisión.

Nuestros chicos no están seguros y, fundamentalmente, las condiciones [de seguridad] para la participación del equipo no existen”, agregó Donyamali. Y continuó: “Debido a las acciones maliciosas que llevaron adelante contra Irán [por los continuos bombardeos a Irán y otras ciudades], ellos han forzado dos guerras en nuestra contra en los últimos ocho o nueve meses. Y han matado y martirizado a miles de iraníes. Por lo tanto, no podemos tener aquella presencia”, sentenció en relación a la competencia del seleccionado iraní en el Mundial.

El sorteo de la Copa del Mundo emparejó al seleccionado persa en el mismo grupo que Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Contra los dos primeros rivales debería jugar en Inglewood, California. Contra el equipo africano, en cambio, se mediría en Seattle. El fixture establece que si la selección de los Estados Unidos y el combinado iraní llegan a terminar segundos en sus respectivas zonas tendrían que enfrentarse el 3 de julio en Dallas.

