Carlos Bilardo fue sometido a un hisopado que dio negativo de coronavirus , un procedimiento que se realizó en el geriátrico The Senior Home donde reside el ex entrenador de la selección argentina len el barrio de Almagro, y en el que se había registrado la muerte de una residente y se detectaron ocho casos positivos víctimas de la pandemia, informaron fuentes cercanas al ex DT y del Ministerio de Salud porteño.

Daniela, la hija del técnico de la selección argentina campeona en el Mundial de México 1986, estaba al tanto de lo sucedido desde hace un par de días, pero mantuvo la situación en reserva por cuestiones familiares. Al conocerse que había casos positivos de coronavirus en ese establecimiento, Bilardo fue sometido a todos los estudios pertinentes.

En el piso donde está internado el también ex entrenador de Estudiantes de La Plata y Boca, entre otros clubes, no se registraron diagnósticos positivos de Covid-19. Bilardo se encuentra sólo en una habitación, aislado y con cuidados especiales, con visitas restringidas a su círculo íntimo.

Jorge Bilardo, su hermano, destacó anoche que el ex técnico "está bien, dio negativo el hisopado que le hicieron por Covid-19 y, gracias a Dios, dio negativo. Los enfermeros son de cada piso, por lo que no se cruzan", refirió en declaraciones a Radio Rivadavia.

"Hablamos con Carlos por teléfono todos los días y no corre tanto riesgo porque no tiene contacto con otros pacientes. Hace 85 días que Carlos no ve a ningún familiar a causa de la cuarentena por la pandemia. Hoy hablé con él y me dijo que le aburre el fútbol alemán", indicó el familiar, agregando que a su hermano "solo le interesa hablar de fútbol".

Fuentes consultadas por Télam ratificaron los dichos del hermano de Bilardo. El ex entrenador se encuentra estable dentro de su delicado cuadro de salud, observa mucho fútbol por televisión, se alimenta de la mejor manera y se higieniza por sus propios medios, los que se consideran síntomas positivos para su enfermedad.

En tanto, "las autoridades del geriátrico notificaron que una residente con coronavirus falleció en la madrugada de hoy, jueves 4 de junio, en una clínica privada", indicaron fuentes de la cartera sanitaria porteña.

"La paciente presentó síntomas compatibles con el Covid-19 el 31 de mayo, por lo que fue hisopada al día siguiente y trasladada por su obra social a un centro médico para que reciba los cuidados que necesitaba. Además, también tenía EPOC, lo que complicó su cuadro", señalaron.

Además, consignaron que "hasta el momento se confirmaron 8 positivos: 4 residentes y 4 trabajadores del lugar" y que "en todos los casos fueron trasladados de acuerdo a su obra social y necesidades de atención. Asimismo informaron que "se había llevado adelante el hisopado de manera privada y preventiva a todos los miembros de la institución" y que "aún se encuentran a la espera de más resultados".

Bilardo padece desde hace cinco años una enfermedad neurológica que se manifiesta habitualmente en adultos desde los 50 años en adelante. El popular ex DT es ahora protagonista de una campaña que los hinchas de Estudiantes comenzaron en las redes sociales, por la que piden a Netflix que haga una miniserie con su vida.

