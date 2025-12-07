La agenda de la TV del lunes: la semifinal Gimnasia-Estudiantes, la Premier League y la Serie A

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 8 de diciembre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

17 Gimnasia y Esgrima vs. Estudiantes. La segunda semifinal. ESPN Premium y TNT Sports

Premier League

17 Wolverhampton vs. Manchester United. ESPN 2

Lisandro Martínez, jugador de Manchester United @ManUtd_ID

Liga de España

17 Osasuna vs. Levante. DSports+ (1613)

Serie A

11 Pisa vs. Parma. ESPN 2

14 Udinese vs. Genoa. ESPN 2

16.30 Torino vs. Milan. ESPN 3

HANDBALL

Mundial femenino 2025

11.30 Argentina vs. Túnez, por la segunda fase. TyC Sports 2

BÁSQUETBOL

Liga Nacional