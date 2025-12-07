La agenda de la TV del lunes: la semifinal Gimnasia-Estudiantes, la Premier League y la Serie A
La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 8 de diciembre de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 17 Gimnasia y Esgrima vs. Estudiantes. La segunda semifinal. ESPN Premium y TNT Sports
Premier League
- 17 Wolverhampton vs. Manchester United. ESPN 2
Liga de España
- 17 Osasuna vs. Levante. DSports+ (1613)
Serie A
- 11 Pisa vs. Parma. ESPN 2
- 14 Udinese vs. Genoa. ESPN 2
- 16.30 Torino vs. Milan. ESPN 3
HANDBALL
Mundial femenino 2025
- 11.30 Argentina vs. Túnez, por la segunda fase. TyC Sports 2
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 20 San Lorenzo vs. Argentino de Junín. DSports (1611)
