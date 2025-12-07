LA NACION

La agenda de la TV del lunes: la semifinal Gimnasia-Estudiantes, la Premier League y la Serie A

La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas

Estudiantes visita a Gimnasia en una de las semifinales del Torneo Clausura
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 8 de diciembre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 17 Gimnasia y Esgrima vs. Estudiantes. La segunda semifinal. ESPN Premium y TNT Sports

Premier League

  • 17 Wolverhampton vs. Manchester United. ESPN 2
Lisandro Martínez, jugador de Manchester United
Lisandro Martínez, jugador de Manchester United @ManUtd_ID

Liga de España

  • 17 Osasuna vs. Levante. DSports+ (1613)

Serie A

  • 11 Pisa vs. Parma. ESPN 2
  • 14 Udinese vs. Genoa. ESPN 2
  • 16.30 Torino vs. Milan. ESPN 3

HANDBALL

Mundial femenino 2025

  • 11.30 Argentina vs. Túnez, por la segunda fase. TyC Sports 2

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 20 San Lorenzo vs. Argentino de Junín. DSports (1611)
