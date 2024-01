escuchar

Se viene el segundo episodio de una aventura que empezó enredada y con más sombras que brillo. la segunda función en un torneo que, a lo largo de la historia, ofreció dificultades, aún a los planteles que desde los nombres se perfilaban para coronarse de gloria y finalizaron hundidos en el desencanto y la frustración. Segundo acto para la Argentina en el Preolímpico de Venezuela: desde las 20 se medirá con Perú, por la segunda fecha del Grupo B del certamen clasificatorio para los Juegos de París 2024.

El desafío será realzar la imagen que el conjunto expuso en el estreno con Paraguay, en el que un gol sobre la hora salvó el ropaje en un desarrollo que fue de mayor a menor, y de sumar una victoria para no tener que sacar tempranas cuentas de los resultados de los rivales durante la jornada libre del sábado, la selección entrará en el campo del estadio Misael Delgado, que se convirtió en un inesperado adversario para el patrón de juego que intentan ensayar los dirigidos por el seleccionador Javier Mascherano.

El pulso en la nueva presentación se lo tomará Perú, el sorprendente puntero del Grupo B. Los incaicos no partían como favoritos, pero se encuentran en la cima tras la primera jornada. Las bajas de futbolistas que juegan en el exterior –al igual que la Argentina– provocó una movida del DT José Chemo Del Solar: convocó a un puñado de jugadores Sub 18, con el objetivo de que sumen rodaje y experiencia para el Sudamericano Sub 20 de 2025. Sufrió el desarrollo en el estreno con Chile –en el primer tiempo no generó situaciones de peligro–, pero tuvo argumentos para defenderse; con el recambio ofensivo descubrió el rédito para imponerse en el Clásico del Pacífico.

Javier Mascherano, durante un entrenamiento de la Selección Argentina Sub 23 AFA

Difícilmente, Perú intentará jugarle de igual a igual a la selección: se presentará con un esquema similar al que lo favoreció con Chile y que es un espejo del que empleó Paraguay para incomodar a la Argentina. Con un terreno que los protagonistas calificaron de inadecuado, el juego de control y pases debería darle espacio a la verticalidad, el ataque directo, ese que llevó entre el empuje y la desesperación al equipo a empatar con los guaraníes.

El triángulo que compusieron Cristian Medina, Juan Sforza y Ezequiel Fernández no le ofreció acompañamiento a Thiago Almada en la elaboración y el ataque, sociedad que el talentoso juvenil de Atlanta United y campeón del mundo en Qatar 2022 descubrió con los ingresos del Diablito Echeverri y Baltasar Rodríguez. De la recuperación de Pablo Solari –recibió un planchazo que terminó por sacarlo del juego– dependerá posiblemente la presencia desde el inicio de Luciano Gondou, que conformó un doble 9 con Santiago Castro. El enroque de los faros de área puede ser otra alternativa…

La Argentina dispone de variantes de nombres para ensayar diferentes esquemas y también la exigencia del calendario –se juega cada 72 horas– demanda dosificar fuerzas para no comprometer el físico. Perú, entre sus limitaciones y fortalezas, llegará para examinar y observar si la selección corrigió los desaciertos para crecer en el juego y en la tabla de posiciones.

El punto que la Argentina rescató con el gol de Gondou fue el premio a la búsqueda, aunque los caminos para llegar al arco rival no fueron floridos. Al igual que en su ciclo con la Sub 20, Mascherano pretende potenciar el control de la pelota, la sucesión de pases y las sociedades para elaborar juego y peligro. Con el libreto apuntado, la selección desanduvo el encuentro con los paraguayos, que se reflejan como un escollo para las proyecciones que fabrica el Jefecito: en el estreno del campeonato Sudamericano Sub 20, el año pasado, los guaraníes se impusieron 2-1 y los juveniles empezaron a transitar un calvario que los dejó fuera del torneo Hexagonal que entregó las plazas para el Mundial, que luego la Argentina terminó por disputar al convertirse en organizadora, después de que la FIFA le quitó la sede a Indonesia.

Cristian Medina y Valentín Barco, piezas titulares en el estreno con Paraguay, se perfilan para repetir frente a Perú Ariana Cubillos - AP

La partitura que el equipo ejecutó con altos y bajos en los escasos compromisos preparatorios en el predio de la AFA quedó desaprobada en el nuevo escenario: sin cambio de ritmo para encarar los metros finales, la ausencia de sorpresas para profundizar y un terreno que presentó malas condiciones hizo que la Argentina fuera controlada por el rival.

Con una ofensiva sin explosión, el retroceso defensivo abrió una peligrosa grieta y expuso desajustes: una falla que Mascherano no pudo reparar en el Sub 20 y se repitió ahora en el debut del Preolímpico. Paraguay dañó con poco: anuló espacios para la circulación de la pelota y con rápidos contraataques descontroló a la pareja de centrales que conformaron Marco Di Césare y Nicolás Valentini y puso a prueba al arquero Leandro Brey.

La posible formación: Leandro Brey; Joaquín García, Marco Di Césare, Nicolás Valentini, Valentín Barco; Equi Fernández, Federico Redondo o Juan Sforza, Cristian Medina; Pablo Solari, Luciano Gondou y Thiago Almada.

Argentina no se puede permitir un nuevo tropiezo, una caída podría hacer tambalear la hoja de ruta para los Juegos Olímpicos de París 2024.

LA NACION