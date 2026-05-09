Gio Simeone hizo un gol en la remontada de Torino contra Sassuolo y potencia una temporada destacada

Gio Simeone atraviesa un muy buen momento. Y colabora con goles con Torino, que está lejos del peligro del descenso. Lo que no es poco.

Torino se impuso por 2-1 a Sassuolo, en un choque entre dos equipos que cierran la temporada con motivos similares. Torino está en el puesto 12° de la Serie A, con 44 unidades. Lejos de la zona de copas 2027, pero también alejado del trinomio que hoy dejaría la primera división, Cremonese, Hellas Verona y Pisa. Sassuolo se encuentra 10°, con 49. Típicos equipos de mitad de tabla.

Kristian Thorstvedt abrió la cuenta para el elenco visitante. Torino remontó con tantos de Giovanni Simeone, mediante un cabezazo de pique al piso, y Marcus Pedersen, en un encuentro jugado este en el estadio olímpico de Turín.

La celebración de Giovanni Simeone, cada día mejor delantero Tano Pecoraro - LaPresse

Simeone, de 30 años, es uno de los mayores artilleros del torneo, en una tabla que encabeza Lautaro Martínez (más allá de la ausencia por lesión), con 16 tantos. Lo siguen Marcus Thuram, con 13 (también de Inter), Nico Paz y Anastasios Douvikas (ambos, de Como), con 12 y Donyell Malen (Roma) y Gio Simeone, los dos, con 11.

El hijo de Diego Pablo Simeone atraviesa una estupenda temporada, con seis goles en los últimos siete partidos. Con 84 tantos en la Serie A, el delantero está por cerrar su mejor campaña goleadora desde los 17 que anotó para Hellas Verona en 2022. En la serie 2025/2026, suma 11 goles y 2 asistencias en 33 encuentros, entre el torneo local y la Copa Italia.

Mientras brilla en Italia, piensa en el futuro.

Gio grita un gol para River en 2013 Telam

Según se supo en los últimos días, es uno de los objetivos de River para reforzar el plantel de cara al segundo semestre de 2026, luego del Mundial.

El delantero habría expresado el deseo de regresar al club que lo vio nacer (33 partidos, cuatro goles) y se lo habría comunicado a Eduardo Coudet, que está entusiasmado por esta hipótesis.

Tras el OK del DT, desde el entorno del futbolista informaron que tiene deseo de volver y que quiere hacerlo en plenitud. El 5 de julio cumplirá 31 años.

¡CABEZAZO LETAL DE GIO SIMEONE PARA EL 1-1 DE TORINO!



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Su objetivo es cerrar la temporada en su mejor versión. Lo que abre otro panorama: ¿si sigue jugando en este nivel, será posible pegar la vuelta?

Con 84 goles en la liga italiana durante sus pasos por Genoa, Hellas Verona, Cagliari, Fiorentina, Napoli y Torino, el Cholito ya se encuentra entre los 130 máximos goleadores de la competición y es el décimo argentino, por encima, entre tantos otros, de Diego Maradona.

“Estoy contento porque siempre elegí con el corazón, nadie me puso en la cabeza decisiones que me hicieron cambiar de opción. Las cosas las hice bien o mal, pero siempre decidí yo. Aprendí que tengo que seguir mi instinto. Si estoy donde estoy es porque me entrené y siempre di lo mejor”, contó en una entrevista, tiempo atrás. Y así moldeó una interesante carrera.

River lo espera con los brazos abiertos.