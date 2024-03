Escuchar

No es una situación nueva para Lionel Scaloni. El entrenador de la selección argentina ya sabe lo que es jugar sin su estandarte, sin su referente futbolístico, sin su capitán; sin Lionel Messi. La Pulga, por ejemplo, estuvo ausente en la altura de La Paz para enfrentar a Bolivia (victoria por 3-0 en septiembre) y arrancó en el banco de suplentes el encuentro ante Paraguay por Eliminatorias (triunfo por 1-0 en octubre). De a poco, los campeones del mundo comienzan a acostumbrarse a vivir sin el talento del rosarino , cuyo físico sufre más las lesiones musculares desde el segundo semestre del año pasado. En este contexto, los dos partidos amistosos de esta fecha FIFA en Estados Unidos pueden servirle al DT para encontrar actores de reparto que den un paso al frente. Aunque el esquema táctico, en principio, no se toca: Argentina seguiría jugando con el 4-3-3 que tan buenos resultados le dio .

El último partido de Lionel Messi con la camiseta argentina: contra Brasil, en el Maracaná y por las eliminatorias Santiago Filipuzzi/ Enviado especial - Santiago Filipuzzi

En la convocatoria de Scaloni para esta gira por Estados Unidos había un futbolista llamado a “hacer de Messi” en caso de que el rosarino no estuviera presente por lesión. Era el cordobés Paulo Dybala, de la Roma. Pero tampoco estará disponible, por lo que aquella responsabilidad podría recaer en dos juveniles con buen presente en sus clubes: Facundo Buonanotte (19 años, Brighton, de Inglaterra) y Valentín Carboni (19 años, Monza). Por características, desequilibrio individual y técnica son los más parecidos al rosarino, más allá de que ninguna comparación tiene sentido si se toma en cuenta lo que la sola presencia de Messi representa para compañeros y rivales. Si Scaloni decide hacer jugar a un “Messi bis”, lo más probable es que ingrese alguno de ellos dos. Toda una responsabilidad.

De todas maneras, los últimos antecedentes sin el 10 muestran otra historia. En lugar de decantarse por un creador de juego, Scaloni prefirió la verticalidad. Frente a Bolivia, en La Paz, jugaron Ángel Di María (capitán) por la banda derecha y Nicolás González (hizo un gol) por la izquierda. La referencia ofensiva fue Julián Álvarez. Frente a Paraguay, en el Monumental, no arrancaron ninguno de los dos ases: Messi fue suplente y Di María ni siquiera estuvo, por una molestia en el isquiotibial derecho. Scaloni optó entonces por Lautaro Martínez de 9, Julián Álvarez por la banda izquierda y González por la derecha. Argentina se impuso por 1-0 con gol de Nicolás Otamendi, tal como ocurrió en noviembre en el estadio Maracaná y ante Brasil. Con el ingreso de La Pulga por Álvarez al minuto 8 del segundo tiempo, Nicolás González se cambió a esa banda y el capitán quedó recostado por la derecha, como acostumbra.

Facundo Buonanotte, en acción durante el partido amistoso ante Indonesia, que significó su debut en la selección mayor Thananuwat Srirasant - Getty Images AsiaPac

Así, la posibilidad más concreta es que Scaloni ponga frente a El Salvador -este viernes, desde las 21, hora de la Argentina- a un tridente conformado por Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Ángel Di María o Nicolás González. Si juega este último, actual futbolista de Fiorentina y formado en Argentinos Juniors, el 4-3-3 podría mutar en un 4-4-2, ya que González está acostumbrado a hacer toda la banda. El equipo, entonces, tendría más versatilidad. Si juega Di María, en cambio, Scaloni se asegura un peso pesado dentro de la cancha, que puede desnivelar por su jerarquía individual. Gana en potencia ofensiva y uno contra uno. Pierde en recorrido.

Scaloni habló varias veces sobre lo que significa jugar sin Messi. El entrenador, como la inmensa mayoría de los hinchas argentinos, no quiere ni imaginar el día en que la Pulga se retire. O deje el equipo albiceleste. “Messi tiene otros atributos; otras cosas. Es evidente que preferimos siempre que esté Leo, pero si no está él, analizamos qué cosas podemos hacer. Tenemos a Di María, Nico González, Julián Álvarez y todos los otros chicos que vienen atrás a un nivel enorme”, analizó el DT luego del triunfo en La Paz. Y también apuntó sobre quienes insinuaron que al rosarino podría quedarle poco tiempo en el equipo nacional: “Vamos a quedarnos con que todavía está. Qué manera de pensar en ‘cuando no esté’. La verdad que está todavía vigente, dejémoslo tranquilo. Vamos a dejarlo, ojalá que juegue hasta... porque sino es continuo... y pareciera que lo estamos retirando . ¿Estamos todos locos o qué? Vamos a dejarlo ”.

Otro partido sin Messi: Bolivia 0 vs. Argentina 3

La Pulga suma tres lesiones musculares desde septiembre de 2023. Entre el 7 y el 18 de ese mes se perdió cuatro partidos: tres con Inter Miami y uno con la selección. Jugó contra Ecuador, en el Monumental, pero ni siquiera se puso la indumentaria oficial en el estadio Hernando Siles, de La Paz. Vio el encuentro en el banco de suplentes. Estuvo inactivo hasta el 20 de septiembre, cuando jugó apenas 37 minutos para Inter Miami en el 4-0 ante Toronto por la MLS estadounidense. Luego, otras dos semanas sin acción por las molestias físicas. Y otros cuatro partidos en los que el Tata Martino no pudo contarlo. Ya en 2024 descansó tres días en marzo para preservarlo de cara al partido de vuelta ante Nashville por los octavos de final de la Concachampions y no disputó ni un minuto contra Montreal. Ante Nashville sobrevendría el tercer inconveniente muscular, que lo sacó del encuentro frente a D.C. United del último fin de semana, y que lo mantendrá al margen de la gira amistosa con la selección. Así, la Pulga se perdió desde septiembre tres partidos con Argentina y nueve con su equipo.

El factor Garnacho

Transcurridas dos terceras partes de la temporada en la Premier League, Alejandro Garnacho tiene números parecidos a los de la campaña pasada, completa. En la 22-23 dio seis pases de gol y convirtió seis veces, con apenas 1447 minutos disputados en todas las competiciones. Ahora, el juvenil nacido en Madrid lleva 2616 minutos, con siete goles y cuatro asistencias en todas las competencias. Su irrupción en el equipo titular de los Diablos Rojos podría ser el trampolín perfecto para que Scaloni comience a foguearlo en la selección. Apenas lleva 51 minutos con la camiseta albiceleste: 16 contra Australia en Pekín y media hora contra Indonesia. También suma cinco en competencia oficial, en el 3-0 frente a Bolivia. Además, Garnacho fue suplente contra Ecuador, Paraguay y Perú, sin ingresar. No fue convocado ni contra Uruguay ni contra Brasil.

Alejandro Garnacho, durante una de las prácticas de la selección argentina en Estados Unidos, donde jugará con El Salvador y Costa Rica Gustavo Pagano - Getty Images North America

El joven jugador de Manchester United fue reclamado incluso para el Mundial de Qatar, debido a que muchos pensaban que se trataba del sustituto natural de Messi. De todas maneras, sus características son distintas. Si bien Garnacho es impredecible en su juego por la banda izquierda, no es común verlo en posiciones de 9, falso 9 o incluso de 10, puestos en los que el capitán sí se desempeñó -y con gran éxito- a lo largo de toda su carrera. Los amistosos contra El Salvador y Costa Rica podrían ser el plafón ideal para que Garnacho se ganara un lugar de cara a la Copa América, que se disputará desde el 20 de junio en Estados Unidos.

LA NACION