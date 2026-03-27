Silbidos para Chiqui Tapia en la Bombonera cuando le dio a Juan Román Riquelme una plaqueta antes del partido

“Quiero agradecer a Juan Román Riquelme por poner a disposición la Bombonera y permitir que el pueblo argentino despida a la Albiceleste antes de viajar al Mundial. ¡Todos a alentar a nuestra Selección!“, escribió Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, días atrás. Claro: el Monumental, la casa de la selección, está tomado por los recitales de AC/DC.

Tiempo atrás, el ídolo y presidente xeneize había mostrado su cálida relación con el dirigente, señalado por diversos asuntos judiciales y, además, con el pulgar hacia abajo por casi todo el arco futbolero local.

“Yo creo que él y Grondona sin ninguna duda son los dos dirigentes más grandes de la historia del fútbol argentino. Han hecho feliz a todo un país y en un momento en el que lo necesitaba mucho. Solamente tenemos que darle las gracias. A Messi, a él, al entrenador que él puso. Porque lo puso él, hay que darle mérito a la decisión que tomó, no fue fácil”, sostuvo, largos meses atrás.

Claudio Tapia y Juan Román Riquelme, en un momento de extrema tensión Marcelo Endelli - Getty Images South America

Lluvia de silbidos

Algo se rompió esta noche, en la Bombonera, una media hora antes del amistoso de la selección contra Mauritania. Tapia y Riquelme salieron al campo de juego. La idea era que Chiqui le diera una plaqueta al ídolo, en tributo a su trayectoria con la camiseta albiceleste. Una excusa para inmortalizar la buena sintonía, en tiempos en los que los hinchas lo cuestionan y clubes como River, Estudiantes y Huracán, entre otros, le dan la espalda.

Los aplausos para Román fueron tibios. Y los silbidos (e insultos) a Tapia lo taparon todo. Como nunca antes en el templo. Ni siquiera Riquelme pudo ser escudo de los estridentes silbidos a Tapia en la Ribera.

Tapia y Riquelme entraron juntos al medio de la cancha, ya sin jugadores. Cuando la gente lo divisó a Tapia empezaron los silbidos, incluso desde la popular que habitualmente ocupa la barra de Boca.

🏅🇦🇷 Chiqui Tapia le entregó una plaqueta a Juan Román Riquelme en la previa del partido de la Selección Argentina en La Bombonera pic.twitter.com/xjYUsOcFHI — Bolavip Argentina (@BolavipAr) March 27, 2026

La voz del estadio informó que Tapia le entregaba una plaqueta a Riquelme por su trayectoria en la selección, mencionó goles y partidos y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. A medida que hablaba, los silbidos se hicieron todavía más fuertes.

En ese momento, la mujer pidió un aplauso para la ceremonia, pero el público respondió con más silbidos. Y cuando se iban, se escuchó un insulto a coro: “Hijo de p..., hijo de p...”, dirigido a Tapia.

Juan Román Riquelme estuvo sentado al lado de Chiqui Tapia en la última reunión de Comité Ejecutivo de la AFA @chiquitapia

No fue todo el estadio, pero la reprobación fue sonora. El resto fue indiferente.