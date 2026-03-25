La selección se entrenó en Ezeiza con un posible equipo titular y mostró un tono más serio en la tarea

Con el plantel completo, la selección argentina desarrolló este miércoles una práctica en el predio Lionel Andrés Messi, de Ezeiza, en la que Lionel Scaloni comenzó a delinear el equipo titular para el amistoso de este viernes frente a Mauritania. Lionel Messi encabezó la salida al campo de juego, acompañado por Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, que volvió a trabajar a la par, en una jornada que dejó señales tanto futbolísticas como de clima interno.

El entrenamiento marcó el inicio de los trabajos con pelota, luego de un primer día enfocado en lo físico. La actividad comenzó con movimientos diferenciados por líneas. Los arqueros iniciaron la jornada en una cancha contigua con tareas específicas del puesto, y los defensores trabajaron en otro sector del predio, en el “complejo 2″, con ejercicios tácticos. Al campo principal, en tanto, salieron primero los volantes y delanteros.

Leandro Paredes Rodrigo De Paul y Messi fueron los primeros en salir al campo en la práctica vespertina con miras al amistoso de este viernes frente a Mauritania. Manuel Cortina

Uno de los puntos salientes de la jornada fue la conformación de un equipo de pecheras violetas, que dejó entrever una posible formación titular. En la defensa se ubicaron Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero, Marcos Senesi y Marcos Acuña; en el mediocampo, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Nicolás González, y en la delantera, Franco Mastantuono, Lionel Messi, Julián Alvarez y Thiago Almada. Son doce jugadores, pero ninguno, arquero. Emiliano Martínez completaría ese esquema, del que saldría dos de los futbolistas de campo, para el encuentro con Mauritania.

De Paul y Nicolás Otamendi participaron en los ejercicios, aunque sin integrar ese equipo en esa primera parte del entrenamiento. El mediocampista de Inter Miami, que padecía una contusión muscular en la pierna izquierda, se movió sin limitaciones, tal como había ocurrido en la práctica del martes.

La jornada incluyó trabajos con pelota desde el inicio, en contraste con el día anterior, cuando el foco estuvo puesto en lo físico. El balón estuvo incluso en ejercicios habituales de entrada en calor, como el “loco”, y hubo también recorridos en zigzag entre estacas y definiciones en arcos pequeños.

Nicolás Paz y Gianluca Prestianni sonríen durante el ensayo; no serían titulares en el primer encuentro en la Bombonera. Manuel Cortina

En ese tipo de tareas se percibió un cambio en el clima. A diferencia de lo sucedido en otras prácticas, en las que predominan las bromas y la distensión, esta vez el tono fue de más seriedad y concentración. Sin perder la buena convivencia, el grupo mostró una mayor enfoque en cada ejercicio, en línea con el momento del proceso, a dos meses y medio del Mundial de Canadá-Estados Unidos-México y en el contexto de la competencia interna por un lugar en la lista definitiva. Varios futbolistas se juegan su continuidad en la consideración del cuerpo técnico en esta etapa.

La planificación de la semana incluye un ensayo adicional: la selección absoluta afrontará un amistoso a puertas cerradas frente al seleccionado sub 20. El encuentro servirá como una prueba para que Scaloni observe variantes y otorgue minutos a jugadores que tendrían menor participación en los partidos amistosos de la ventana FIFA.

El cronograma continuará con el propio amistoso ante Mauritania, previsto para este viernes a las 20.15 en el estadio de Boca, y el de Zambia, programado para el próximo martes. En ese marco, cada entrenamiento adquiere un valor determinante. La agenda semanal incluye también una conferencia de prensa de Lionel Scaloni, pautada para este jueves a las 16, en Ezeiza.

Claudio Tapia, el presidente de AFA, asistió al entrenamiento y lo siguió desde un costado de la cancha, tomando mate. Manuel Cortina

La actividad en el predio tuvo la presencia del presidente de AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, que siguió la puesta a punto desde un costado del campo de juego, mientras tomaba mate. Además, el plantel tiene previsto comer un asado durante la noche allí mismo, como una acción de convivencia en esta semana de trabajo.

Entre los ausentes de la lista aparecen habitués de las convocatorias, como Lautaro Martínez, Gonzalo Montiel y Lisandro Martínez. Los tres quedaron al margen por cuestiones físicas, pero forman parte de la estructura del equipo y se proyectan como opciones firmes para el Mundial.

El lunes, en tanto, Lionel Scaloni había dispuesto un día libre para el plantel debido a los tiempos de viaje de los futbolistas, muchos de los cuales arribaron al país tras extensos vuelos desde Europa. Dado eso, el tiempo adquiere otro valor. A pocos días de los amistosos y en la recta final hacia el Mundial, el margen de prueba se reduce y la exigencia interna se vuelve más visible.