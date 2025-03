La situación de Florencia Marco, la empleada de Boca que denunció por abuso sexual a Jorge Martínez

¿Cómo sigue la vida de una persona que, después de haber sido víctima de abuso sexual por parte de un compañero de trabajo (y dentro del ámbito laboral) y haber tomado la fuerte decisión de denunciarlo ante la Justicia, que a su vez condenó al acusado, ve cómo otro juez dicta la “falta de mérito” en una investigación nueva que busca determinar si hubo o no falsos testimonios de otros empleados para encubrir el delito?

En eso está Florencia Marco, la empleada de Boca que el 7 de marzo de 2023, hace dos años, tomó la decisión de presentarse ante la Justicia para realizar una denuncia contra Jorge Martínez, entonces DT del plantel profesional femenino de Boca, por abuso sexual.

Cascini, Bermúdez y Delgado, integrantes del Consejo de fútbol, fueron acusados de falso testimonio y encubrimiento en la causa que condenó a Jorge Martínez por abuso sexual, pero el juez Marcelo Iturralde les dictó la falta de mérito Prensa Boca

Mientras dos nuevas causas avanzan en la Justicia por falso testimonio y encubrimiento de abuso sexual contra Jorge Bermúdez, Raúl Cascini, Marcelo Delgado (integrantes del Consejo de Fútbol) y Adriana Bravo (entonces vicepresidenta del club y máxima responsable del Departamento de Género), a dos años de ese momento, la actualidad de la empleada del club azul y oro es dramática.

“En medio del ida y vuelta judicial, me obligaron a volver al club en diciembre pasado. Me dijeron que se me terminaba la licencia sin goce de sueldo, y como no quieren acceder a la desvinculación, tuve que reincorporarme al trabajo”, le cuenta Florencia Marco a LA NACION.

Adriana Bravo (frente al micrófono) era vicepresidenta tercera de Boca y Presidenta del Departamento de Inclusión e Igualdad del club cuando Florencia Marco presentó la denuncia interna por abuso sexual contra Jorge Martínez, entonces DT de las Gladiadoras. (Twitter @BocaJrsOficial)

La incomodidad fue total para todos. Así lo cuenta Marco: “Lo primero que hice fue pedir hablar con el presidente del club, pero fue imposible. Y ante las reiteradas negativas fui citada por el secretario general, Ricardo Rosica. Al presentarme a la sala de reuniones, con gran sorpresa me encontré que el secretario general, Ricardo Rosica, no se encontraba solo, sino que estaba acompañado por el gerente general, Sebastián Echeverría; el gerente de Recursos Humanos, Sergio Biancardi; la jefa de Recursos Humanos, Yanina Abrahan, y un abogado, Marcelo Mamianetti. Una vez más me revictimizaron, haciéndome sentir que no me encontraba en un lugar seguro para volver a trabajar. Y con la posibilidad de cruzarme en los pasillos con Adriana Bravo, justamente la persona que nos puso en peligro por no saber ejecutar el protocolo correctamente y a quien la Justicia investiga por encubrimiento”.

Andrea Lucangioli, abogada de Marco, agrega: “No promueven una cultura de respeto, equidad de género y protección de los derechos humanos para el amparo de la violencia contra las mujeres y la violencia laboral. Apuestan al desgaste, a que Flor se quiebre y no tenga otra alternativa que renunciar, perdiendo más de 13 años de trabajo que tuvo en Boca sin ningún conflicto. Ponen a la víctima en una posición de culpable”.

En diciembre pasado, Boca le avisó a Florencia Marco que su licencia sin goce de sueldo había concluído y la intimó a que regrese a su puesto de trabajo en el club mauro-alfieri-19569

Los hechos

El 10 de abril de 2024, el juez Dr. Sergio Adrián Paduczak, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nro. 22 de la Capital Federal, condenó a Jorge Daniel Martínez a la pena de un año de prisión cuyo cumplimiento se deja en suspenso, y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual (artículos 26, 45 y 119, primer párrafo, del Código Penal y artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

Asimismo, el juez ordenó, a pedido del fiscal Martínez Burgos, extraer los testimonios de Marcelo Delgado y Jorge Bermúdez y remitirlos al Juzgado que resulte sorteado a fin de investigar la posible comisión del delito de falso testimonio por parte de los nombrados (artículo 275 del Código Penal).

El magistrado estableció en la sentencia: “Resulta evidente que han mentido, no solo por lo expuesto por Florencia Marco, sino por el resto de las constancias de la causa. Es inconcebible en la forma que se explayaron en la audiencia, que solo tomaron conocimiento por los medios. Ya dicha afirmación cae cuando quedó acreditado que tomaron conocimiento por el Departamento de Género de Boca, que fue anterior a que la denuncia penal tomara estado público. Sino también por las reuniones que se realizaron entre distintos integrantes del cuerpo técnico, el propio DT, la denunciante y otras autoridades de comisión.”

En el texto de la causa a la que pudo acceder LA NACION, se agrega: “Dado que la Comisión de futbol concurría asiduamente al predio donde se entrenaba, es impensado que no tuvieran conocimiento. Es inconcebible que hayan querido hacer creer al Suscripto que solo se ocupan de decir si el equipo debe jugar 4-4-2 o 5-3-2. Asimismo, corresponderá poner a disposición del Ministerio Público Fiscal la totalidad de actuaciones de la presente causa a efectos de que, junto con las piezas pertinentes, inicie las investigaciones que crea correspondan, tal como solicito en su alegato a efectos de indagar si existieron otros hechos de abusos o la comisión de otros delitos”.

Según Florencia Marco, Juan Román Riquelme y su hermano Cristian supieron desde un primer instante que ella había sido víctima de abuso sexual por parte de Jorge Martínez @criquelme83

A partir de esta sentencia se inician dos causas nuevas. La causa por falso testimonio contra Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado se tramita en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 3, a cargo del Dr. Marcelo Roma. Esta causa investiga los dichos de los integrantes del Consejo de Futbol del Club de Boca en el juicio oral en el que fue condenado Jorge Martínez por el delito de abuso sexual.

Paralelamente, se abrió una investigación por el delito de encubrimiento sexual de parte de los integrantes de Consejo de Futbol, Cascini, Delgado, Bermúdez, y Adriana Bravo, dirigente, en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N 22, a cargo del Dr. Marcelo Martínez Burgos.

Este jueves, a dos meses y medio de que los acusados hayan sido indagados, Marcelo Iturralde, el nuevo juez que tiene la causa desde 2025, les dictó la falta de mérito a Bermúdez, Cascini y Delgado. Esto significa que seguirán siendo investigados, pero quedaron más lejos de un procesamiento y un posterior juicio oral, instancia que parecía inminente con el anterior magistrado, Carlos Bruniard.

Delgado y Cascini, integrantes del Consejo de Fútbol Aníbal Greco

Esta resolución sorprendió a la fiscalía de Marcelo Roma, que interviene en este proceso y evalúa si presentará una apelación o seguirá reuniendo pruebas que le permitan al juez reconsiderar esta decisión e investigar a fondo la presunta culpabilidad de los integrantes del Consejo de Fútbol y la exvicepresidenta del club.

En diálogo con este diario, la doctora Lucangioli, abogada de Marco, analizó el fallo: “Me resulta llamativo que el juez subrogante Mariano Iturralde dicte la resolución de falta de mérito sin haber tomado en cuenta las arduas investigaciones realizadas por los fiscales Marcelo Martínez Burgos y Marcelo Roma, ni tampoco las manifestaciones del juez Sergio Paduczak en la sentencia del juicio oral en la que fue condenado Jorge Martínez. Menos aún los dichos y pruebas presentados por la víctima. Cabe agregar que Raúl Cascini, siendo defendido por Fernando Burlando, y Marcelo Delgado, se negaron a declarar”.

Ante la consulta de LA NACION, los asesores legales del Club Atlético Boca Juniors expresaron: “Nosotros consideramos que la decisión del juez es razonable. Hubo varios meses de trabajo, donde se evaluaron todas las pruebas y se citó a declarar a todas las partes. Todos dieron sus explicaciones, todos presentaron sus pruebas y el magistrado llegó a una conclusión que, entendemos, se ajusta a derecho”.

Mientras espera la resolución de Cámara de la apelación que presentaría en estos días la fiscalía que investiga la causa, Florencia se mantiene confiada: “Por el criterio de un juez que avala los pactos de poder, liderados por el presidente de uno de los clubes más importante del país, no voy a perder la fe en la Justicia. Sigo confiando en la seria investigación de los fiscales y en las comprometidas resoluciones de los jueces”.

