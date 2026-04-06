La sorpresa para Ignacio Lago, el futbolista de Colón, en la que presentó a su novio y rompió el tabú: “Es un amor irracional”

Es una situación inusual para el fútbol argentino, aunque saludable para la vida de un deportista de elite. Poder vivir sin esconderse es lo que eligió Ignacio Lago, una de las figuras de Colón de Santa Fe, que durante una entrevista presentó a su novio y así quebró un tabú en el fútbol argentino, que está dominado por el machismo y la homofobia.

En el programa Sangre y Luto, emitido por Aire de Santa Fe, el delantero participó de una entrevista y en ese contexto recibió un video sorpresa: su pareja le dedicó unas palabras que emocionaron a todos en el estudio. “Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa. No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño...”.

Ignacio Lago habla de su realción y presenta a su novio

Y cerró su mensaje con una frase que fue muy celebrada por los conductores: “Gracias por defender los colores de mi ciudad”.

Tras ver el video, el jugador de 23 años, que surgió de Almirante Brown y llegó a Colón en 2024, no ocultó su emoción. “Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Somos enfermos y lo que sentimos lo tratamos de expresar. No sé cómo no me di cuenta, vivo adentro de casa. Es muy atento y da sus muestras de cariño de esta manera tan especial”, concluyó Lago.

El antecedente de Nicolás Fernández

En febrero de 2020, Nicolás Fernández dio el primer paso dentro del mundo del fútbol argentino para hablar acerca de su sexualidad. El arquero que jugaba en el Club General Belgrano de la Liga Cultural y estaba peleando por un ascenso a la cuarta división del fútbol argentino, reveló a través de Facebook que estaba en pareja con un hombre y desató una revolución.

“Soy feliz. Gracias a quienes lo entienden. Y perdón a quién no. Un género no determina nada y mucho menos habla de quién soy como persona. Estoy enamorado y sí, de alguien de mi mismo sexo”, expresó en aquella oportunidad, justo el 28 de junio, el Día Internacional del Orgullo LGBT+.

"feliz vida, negro. te amo": nacho lago, jugador de fútbol de primera nacional en colón de santa fe, posó con su novio. pic.twitter.com/EuDQmwfFci — make argentina gay again (@makearggayagain) April 6, 2026

En varias charlas con los medios, Fernández explicó que le costó dar ese paso, pero que sentía que debía sentirse más seguro de sí mismo y por eso habló en las redes de su situación. “En verdad, nunca supe qué día era. Había salido, estaba con mi pareja y tiré ese estado en Facebook. Después se hizo una revolución, se hicieron eco todos los medios de La Pampa. Muchos se sorprendieron en el fútbol. Otros ya me conocen en Santa Rosa. No ando con un megáfono diciendo qué soy ni nada. Pero ahí me salió”.

Y finalizó: “Me han escrito futbolistas amateurs de España, de Perú, de Estados Unidos, diciéndome que era un paso adelante para ellos, que les había servido un montón. Es una locura porque se viralizó por todo el mundo. Estoy sorprendido. Periodistas de toda índole, de todos lados, ¡hasta de radios de Latinoamérica me llamaron para hacer una nota!”.