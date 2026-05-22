Alex Arce es goleador de la Copa Libertadores, le dio la clasificación a Independiente Rivadavia y sueña con el Mundial

La vida de Alex Arce está marcada por cómo atravesó la pandemia y relanzó su carrera en lo deportivo al salir de la crisis sanitaria en el planeta por el Covid. El delantero, que anotó tres goles este jueves en el triunfo sobre Deportivo La Guaira en Venezuela por 4-2 que le aseguró la clasificación a octavos de final a Independiente Rivadavia, es, con ocho tantos, el goleador de la vigente Copa Libertadores, el torneo en el que, además, la Lepra mendocina pelea por terminar entre los mejores primeros. Es uno de los responsables de esa ilusión tangible del puntero e invicto del grupo C.

Máximo artillero del equipo ya en su primer ciclo, cuando el club ascendió de la B Nacional en 2023, y campeón luego en Ecuador con la Liga De Quito, Arce tiene el sueño de jugar el Mundial con la selección de Paraguay, a la que ya fue convocado por el DT Gustavo Alfaro. Integra la lista previa de 55 futbolistas y anhela escuchar su nombre y apellido cuando el Profesor defina los 26 que irán a la Copa del Mundo. Para ello, el Haaland paraguayo, como lo apodan, exhibe una fructífera cosecha este año, aunque se perdió casi la mitad del Torneo Apertura por una fractura de clavícula. Cuando volvió no dejó de hacer goles, incluyendo los ocho que señaló en los últimos cuatro encuentros de Independiente Rivadavia en el certamen sudamericano.

Alex Arce, el 9 que hace festejar a Independiente Rivadavia de Mendoza; el paraguayo hizo tres goles en el 4-2 sobre Deportivo La Guaira por la Copa Libertadores y su equipo ya está en los octavos de final FEDERICO PARRA - AFP

Nacido en Carapeguá el 16 de junio de 1996, Alex se formó profesionalmente en Cerro Porteño, donde debutó poco después de cumplir los 21 años, en 2017. Aquel fue su único partido en el Ciclón, donde no logró consolidarse y al año siguiente, después de no sumar ningún minuto más, emigró. “No tuve muchas oportunidades por las lesiones. Me habían dicho que no me tendrían en cuenta para la Primera y si quería estar en la Reserva, ya que me quedaba un año de contrato. Decidí rescindir”, recuerda. Entonces, se fue a Rubio Ñu, de la segunda división de su país, con un anticipo de lo que podía dar: marcó siete tantos en 22 partidos.

Con una pequeña experiencia en el ascenso guaraní, a su vida le esperaba otro giro, aún más grande. Comenzó a jugar en la Liga Amateur, con los colores del club de su ciudad natal. Pero llegó el Covid, las suspensiones de la actividad, las restricciones en medio de la cuarentena y una incertidumbre que traspasaba lo futbolístico. “Cuando me agarró la pandemia tuve que salir a rebuscármela y, con un amigo, salimos a vender cosas para poder salir adelante. Ahora, por suerte me están saliendo las cosas bien y de a poco, estoy tratando de conseguir los sueños que me propuse”, traía a la memoria Arce tiempo atrás al diario Los Andes, de Mendoza. En aquel 2020, durante la época de pandemia dejó las canchas para convertirse en vendedor ambulante de hamacas y frazadas en las calles de su tierra. Tras algunas semanas, sólo se reanudó el campeonato paraguayo y no las restantes divisiones. Arce, así, se alejó de los estadios y tuvo que buscar otro modo de sobrevivir.

Cuando en 2021 se reactivó la segunda división paraguaya surgió la oportunidad de Sportivo Ameliano, porque Humberto García, entrenador de uno de los equipos rivales, lo tenía visto y lo tentó al cambio. Estuvo allí tres años, incluyendo el ascenso a la Primera División tras una temporada brillante, con 25 goles en 18 juegos. Su despedida fue en enero de 2023, marcándole un tanto a Cerro Porteño, el club que había tenido que dejar porque no tenía lugar.

Sonríe Alex Arce, el jugador que acumula ocho goles en la actual Copa Libertadores en Independiente Rivadavia, puntero e invicto del grupo C FEDERICO PARRA - AFP

Al llegar a Independiente Rivadavia, aquella temporada sus goles le permitieron al equipo llegar a la Liga Profesional. Marcó 26 en 30 encuentros, lo que lo puso en la vidriera de uno de los grandes de Ecuador. Y el jugador con más goles en un año en la historia de la Lepra mendocina emigró a Liga de Quito, donde sus festejos se hicieron ver desde el primer partido en el que ingresó, por la Recopa Sudamericana, ante Fluminense. Fue el 1-0 de la victoria en la ida. Aunque el conjunto brasileño dio vuelta la serie en la revancha, Alex ya había dejado su huella.

Tras 40 goles en dos años por diversas competiciones en la Liga de Quito, Arce volvió en enero pasado a Independiente Rivadavia. Después de ser titular y capitán en el inicio del Torneo Apertura y en el debut en la Copa Argentina, la fractura de clavícula volvió a poner a prueba su resiliencia. Las respuestas las dio desde marzo, cuando comenzó a sumar minutos de a poco en el certamen doméstico, y se convirtió en el rey del gol en la Libertadores, asociándose como si toda la vida hubieran jugado juntos con Matías Fernández y con Sebastián Villa, que fabricaron un golazo en el 2-1 parcial y fueron sus asistidores en los tres que le anotó a Deportivo Guaira, otra vez. Incluso, en el cuarto de su equipo, prevaleció su olfato para aprovechar un error en la defensa y definir, insaciable. El mes pasado, en Mendoza, también le había convertido tres en el 4-1 de la fecha 3. En Caracas lo ven y lloran.

Lo mejor de La Guaira vs. Independiente Rivadavia

También lo sufrió Fluminense, al que le anotó en los dos juegos, y tiene pendiente hacerlo contra Bolívar, que será el último rival de la zona, el miércoles que viene en Santa Cruz de la Sierra, ya que la Conmebol decidió mudar la localía del conjunto de La Paz, en medio de la crisis social que se vive allí. Para entonces, tal vez, ya Arce conozca de boca de Alfaro si lo convenció para ser parte del plantel mundialista. Justo él, que su único gol en los cuatro partidos que disputó con la camiseta de la selección se lo anotó en un amistoso a Estados Unidos, uno de los organizadores y contra el que debutará Paraguay el 12 del mes próximo por el grupo D.

En la Libertadores, Independiente Rivadavia ya tiene asegurado su lugar en octavos de final al regreso de la Copa del Mundo. Y espera que su goleador vuelva a su segundo hogar con todavía más brillo para la etapa más importante del torneo.