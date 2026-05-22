Qué necesita Racing para clasificarse en la Copa Sudamericana 2026

Racing se juega todo en el partido de este jueves frente a Caracas, por la fecha 5 del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026. Está obligado a ganar para no quedarse sin posibilidades de avanzar a la etapa de eliminación directa. Si empata, quedará a cuatro puntos de los venezolanos con tres en juego y, si pierde, quedará a siete. Lo único que le sirve para soñar con la clasificación al playoff ante un tercero de la Copa Libertadores es ganar.

El partido está programado para las 21 (horario argentino) en el Cilindro de Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

En el partido de la primera vuelta del Grupo E entre Caracas y Racing, empataron 1 a 1 en Venezuela JUAN BARRETO - AFP

La Academia aún no logró hacer pie en el certamen continental. Está tercera en la tabla de posiciones de su zona con apenas cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y dos derrotas. El club venezolano, por su parte, se mantiene en el segundo lugar con ocho unidades (dos triunfos y dos igualdades). Además, es uno de los siete equipos invictos que le quedan al torneo. El puntero del Grupo E es Botafogo, que tiene 13, y último está Independiente Petrolero sin puntos.

¿Qué necesita Racing para pasar de ronda?

Racing está obligado a ganarle a Caracas para seguir con chances de avanzar de ronda. Si lo consigue, todo se definirá en la última fecha contra Independiente Petrolero.

para seguir con chances de avanzar de ronda. contra Independiente Petrolero. Si gana, depende de que Caracas no le gane a Botafogo en Brasil.

Si suma de a tres y Caracas empata con Botafogo, se meterá en 16vos.

Si empata tiene que esperar a que Botafogo le gane a Caracas. Si se dan ambas cosas, el resultado del encuentro de este jueves entre argentinos y venezolanos será determinante por el desempate olímpico.

Si pierde con Independiente Petrolero, quedará eliminado.

Racing no puede fallar: si gana los dos partidos que le quedan, avanzará de ronda en la Sudamericana FACUNDO MORALES - FOTOBAIRES

¿Qué es el desempate olímpico? A partir de esta temporada, el primer parámetro para desempatar es el enfrentamiento directo entre los equipos igualados en puntos. Ya utilizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) en el Mundial de Clubes 2025 y anunciado para la Copa del Mundo de selecciones de este año.

Cuenta con un antecedente recordado que involucró a un equipo argentino. Fue por este sistema que River llegó a la última fecha del Mundial de Clubes contra Inter de Milán con un escenario particular: si ganaba, avanzaba a octavos; si perdía, quedaba afuera; pero si empataba 2 a 2, debido a esta modificación en el reglamento, se clasificaban los dos equipos.