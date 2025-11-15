La sub 17 de México se vengó de Argentina en el Mundial de Qatar y recurrió al Chavo del 8 para burlarse
Los chicos de la Tricolor eliminaron a los dirigidos por Diego Placente, al que medios del país norteamericano tomaron de punto
Desde hace tiempo los enfrentamientos entre la selección argentina y la de México vienen generando rispideces. Una rivalidad que surge de cruces en varios mundiales de mayores, y que se extendió a las divisiones juveniles, son supremacía albiceleste. Este viernes las Águilas sufrieron en un dieciseisavo de final del Mundial Sub 17 de Qatar cuando Argentina igualó a cuatro minutos del final, pero vencieron en la definición por tiros desde un punto de penal. Entonces, con el pasaje, el disfrute y el desquite.
Los chicos hicieron justicia por los grandes. En la cancha, accediendo a los octavos de final, y fuera, dirigiéndose a sus vencidos en los festejos. No sólo a los eliminados, sino a quienes que se habían burlado de México hace poco más de un mes, en ocasión del Mundial Sub 20 de Chile.
En la Copa del Mundo disputada al otro lado de la Cordillera de los Andes, el combinado dirigido por Diego Placente superó a la Tri por 2-0 y lo eliminó en un cruce de cuartos de final tan hablado antes y durante que el entrenador argentino, usualmente muy calmo, miró a su colega mexicano y, con una sonrisa pícara, puso uno índice sobre la boca. “Silencio”, le pidió gestualmente. Celebraron los jóvenes argentinos por haber accedido a una semifinal (perderían la final contra Marruecos) y, entre las burlas, la más llamativa fue en la caminata rumbo al micro: la icónica canción de El Chavo del 8 en un parlante llevado por el plantel.
🤫🇦🇷 DIEGO PLACENTE MANDANDO A CALLAR AL DT DE MÉXICO.— dataref (@dataref_ar) October 12, 2025
pic.twitter.com/TvFvUpZwG7
Ahora, los mexicanos sub 17 tenían pensada la dedicatoria y la pusieron en escena en las redes. En X, Marcela se presenta como “argentina de nacimiento y mexicana por elección”, es la mamá de un futbolista tricolor y retrucó la cargada albiceleste de octubre. Su hijo es Lucca Vuoso, que fue suplente y no ingresó en los 90 minutos en Doha frente al conjunto albiceleste. Y el padre del chico es Matías Vuoso, marplatense que supo jugar en Independiente y tuvo un extenso recorrido por el fútbol mexicano. Marcela vio en un vivo de Instagram y subió a su cuenta de X un video del plantel mexicano entonando en el vestuario otra de las canciones de la serie, La vecindad del Chavo.
La vecindad del chavo 🤭😂😂😂🫶🏻 pic.twitter.com/K5w9LE3ae9— MARCELA 🇦🇷🇲🇽bly ayin hara (@Marsherams81) November 14, 2025
Y eso no fue todo: medios de México pusieron a Placente en el centro de las mofas. Aquel dedo a la boca con el que el DT había pedido silencio y relax a los rivales junto a una sonrisa disimulada, volvió en forma de títulos y frases. “Se burló de México y el karma le llegó al técnico de Argentina”, destacaron algunas plataformas.
La cargada argentina en el Mundial Sub 20
LA SELECCIÓN ARGENTINA SUB 20 SE FUE ESCUCHANDO LA CANCIÓN DEL CHAVO. 😅🇦🇷pic.twitter.com/128fMuS8VU— Sudanalytics (@sudanalytics_) October 12, 2025
Todo llegó tras una tanda de penales impecable por parte del Tricolor, que convirtió las cinco ejecuciones y atajó el primero argentino mediante las manos firmes de Santiago López. El arquero se encargó del último remate y desató la enorme alegría mexicana. Triunfo, clasificación, ironía y venganza.
Otros resultados de los dieciseisavos
El costado izquierdo del cuadro del Mundial de Qatar definió este viernes los clasificados para los octavos de final. Portugal será el rival del verdugo de Argentina, luego de vencer a Bélgica (derrotada por el equipo albiceleste en la zona de grupos) por 2-1 con un doblete de Anísio Cabral. A la espera de ese cruce quedarán Suiza e Irlanda, que se enfrentarán tras superar a Egipto por 3-1 y Canadá por 9-8 en penales tras un 1-1, respectivamente.
Marruecos quiere dar un golpe también en esta categoría y, cuando estaba a punto de quedar fuera ante Estados Unidos encontró el gol en el último minuto y, con un 1-1, forzó los penales, en los que se impuso por 4-3. Su adversario en los octavos será Mali, que también anotó sobre el final los goles necesarios para vencer a Zambia: 3-1.
¡ASÍ QUEDÓ LA PRIMERA PARTE DEL CUADRO! 🏆— DSPORTS (@DSports) November 14, 2025
⚽ Con las eliminaciones de Argentina y Colombia, se definieron los primeros 4 cruces de octavos de final del #MundialSub17EnDSPORTS.
🔜 Este sábado se jugará lo que resta de los 16vos y conoceremos a los nuevos clasificados.
TODA la… pic.twitter.com/bl2mglCWix
Lo más atractivo estuvo en otra llave. Francia venció por 2-0 a Colombia y será rival de nada menos que Brasil. ¿Cómo se clasificó la Canarinha? Aguantó con un futbolista menos gran parte del duelo con Paraguay y consiguió un 0-0. La Albirroja se puso 2-0 y 3-1 en la tanda pero después erró tres penales y permitió a los brasileños (fallaron dos) imponerse por 5-4.
Del lado derecho del cuadro, este sábado se desarrollarán Austria vs. Túnez, Corea del Sur vs. Inglaterra, Venezuela vs. Corea del Norte, Japón vs. Sudáfrica, Italia vs. Chequia, Croacia vs. Uzbekistán, Senegal vs. Uganda y Alemania vs. Burkina Faso.
