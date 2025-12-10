La trastienda de la reunión dirigencial en Ezeiza: el alegato de Claudio “Chiqui” Tapia y la carta que se guarda la AFA

La transmisión por streaming del sorteo de las zonas de la Liga Profesional 2026 se demoró más de una hora. Más allá de cuestiones organizativas, los dirigentes de la primera división estaban reunidos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La excusa era el encuentro del comité ejecutivo de la máxima categoría del fútbol argentino. El dirigente sanjuanino aprovechó la ocasión para defender “todo lo conseguido” en ocho años al frente de la AFA.

Tapia, que en los últimos días se sacó fotos con Alejandro Domínguez -el presidente de la Conmebol- y Gianni Infantino -máximo directivo de la FIFA-, pero no con Lionel Messi, aprovechó el momento. Sin la presencia de Estudiantes de La Plata (el club más opositor), ni de Talleres de Córdoba (que hasta hace unos meses estaba en la vereda opuesta), el directivo hizo un racconto de todos sus logros. “Contó cómo encontraron la AFA, cómo no se repartía entre los clubes el dinero que ingresaba, los porcentajes de la TV y otros rubros que no llegaban a los clubes”, recordó un dirigente que estuvo en el encuentro de este miércoles en Ezeiza.

Alejandro Domínguez y Claudio "Chiqui" Tapia Gustavo Garello - AP

La “bajada de línea” fue una especie de “memoria y balance” de los ocho años de gestión, por si algún directivo desmemoriado no recordaba dónde estaba el fútbol argentino en marzo de 2017, cuando Tapia se quedó con el sillón de Julio Humberto Grondona. “Tapia hizo su alegato con [Pablo] Toviggino sentado a su lado. Graficaron el cambio de gestión en la AFA desde que ellos llegaron. Por supuesto, hubo una mención para Lionel Scaloni y la selección campeona del mundo”, aportó otro directivo, siempre fuera de micrófono.

El desglose de lo conseguido terminó funcionando como una velada exhortación a los dirigentes. El objetivo de Tapia y Toviggino es que sus colegas dirigentes salgan a “defender la gestión” para sostener todo lo importante que, según ellos, se hizo hasta acá. Esa defensa de Tapia incluyó una carta que se guardan para más adelante, pero que quisieron compartir con los clubes de la Liga Profesional. Se trata de un comunicado de varias páginas en el que se detallan todos los logros -deportivos e institucionales- de esta administración. Y, también, las siete causas judiciales en las que Tapia y la AFA fueron sobreseídos en estos últimos años. Luego de la lectura de cada punto hubo una pregunta sarcástica: “¿Se aprueba?“. Fue una humorada por la (no) votación del título de ”campeón de liga" para Rosario Central en la última reunión del comité ejecutivo de la Liga, realizada hace unos días en Puerto Madero.

Rosario Central celebra el título de "campeón de liga" otorgado por la Liga Profesional por haber sido el equipo que más puntos sumó en la temporada Captura

La AFA jugará esta carta en redes sociales cuando lo considere oportuno, como hizo hace unos días sacando a jugar a los clubes -sobre todo, del ascenso- en defensa de la “gestión Tapia”. Es uno de los llamados “anticuerpos” del fútbol para defender una gestión en momentos en los que la opinión pública la cuestiona. Los dirigentes, en cambio, la apoyan. También la apoyaron los árbitros de la Unión de Árbitros Deportivos de la Argentina (UADA). El martes a la noche, el presidente de la AFA fue invitado de honor a la fiesta de fin de año del gremio. Y dio un discurso casi político. Palabras más, palabras menos, se preguntó “cómo era posible” que para dos canales de noticias [TN y LN+] lo único importante que ocurre en el país sea su gestión al frente de la AFA.

Ya en miércoles, en Ezeiza, el presidente de la AFA fue menos beligerante con sus pares dirigentes y les compartió detalles de su último viaje por Estados Unidos, donde estuvo presente en el sorteo de la próxima Copa del Mundo como integrante del Consejo de la FIFA. Luego, fue a Miami a presenciar el partido que consagró a Inter, de esa ciudad, como campeón de la MLS Cup, con Lionel Messi y Rodrigo De Paul como estandartes. Y, por último, se desplazó hasta el condominio Mar-a-Lago, del presidente estadounidense, Donald Trump. Allí compartió un evento en homenaje al fallecido activista conservador Charlie Kirk.

Un honor estar presente en Mar-a-Lago, en el marco del homenaje a Charlie Kirk.



Quiero agradecer, especialmente, a Felix Lasarte por la invitación a esta jornada tan importante. pic.twitter.com/cvhBprU64V — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) December 7, 2025

Según pudo reconstruir LA NACION, Tapia contó que los funcionarios estadounidenses le “advirtieron” sobre los planes del gobierno de Javier Milei con la AFA. Compartió con el resto de los dirigentes que la idea de la Casa Rosada es “poner a un CEO a cargo de la AFA” -es decir, a un ejecutivo y no a un directivo “de fútbol”-, y que el gobierno argentino “va por los clubes”. La información le sirvió al presidente de la AFA para recordarle a la dirigencia de la Liga Profesional “lo importante” que resulta defender los logros conseguidos por la gestión actual.

En otra parte de su largo alegato, Tapia se refirió a los derechos de la televisación de la Primera Nacional y la B Metropolitana. “El Grupo Clarín sabe que de ninguna manera se los vamos a regalar. Por eso las tapas en contra de la AFA”, razonó ante la presencia de los directivos de los clubes de la primera división. En rigor, el contrato entre Tele Red Imagen S.A. -una sociedad participada al 50% por Clarín y la productora Torneos- termina a fin de este año y la AFA ya anunció su idea de llamar a licitación. Sin embargo, por lo bajo, las negociaciones entre la compañía y la casa madre del fútbol argentino continúan.

Nadie se atreve, por ahora, a decir por cuál pantalla se transmitirán los partidos de las dos categorías más importantes del ascenso. En la reunión de este miércoles también quedó estipulado que a partir de ahora los encuentros del comité ejecutivo de la Liga Profesional se grabarán. Nada se decidió sobre la difusión de los cónclaves, pero sí se definió que haya un material fílmico para resolver cualquier controversia sobre eventuales votaciones o puestas en común. La gestión Tapia no quiere saber nada con otro “caso Estudiantes”.

Gimnasia de Mendoza logró el ascenso desde la Primera Nacional como campeón; las transmisiones de esa categoría para la próxima temporada son una incógnita

Al contrario de otras veces, luego de la alocución de Tapia antes del sorteo de las zonas no hubo aplausos. Tampoco se trató de un “apriete” o de un condicionamiento de Tapia y Toviggino hacia los clubes. Más bien, y de acuerdo a lo que mencionan las fuentes presenciales, fue un “recordatorio” para que no dejen pasar -sobre todo, en este momento- los logros de la gestión en estos ocho años.

Tampoco hubo autocrítica. Ni siquiera un freno de mano discursivo. Al contrario, los dos dirigentes más poderosos del fútbol argentino siguen convencidos del rumbo elegido. “Los vi inmutables”, contó otra fuente dirigencial. Hay quienes piensan que el gobierno y la AFA se parecen. Y que son dos sistemas “a punto de chocar”. “Ni uno ni otro frenan en las curvas”, grafican. O, más bien, alertan.