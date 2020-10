AFA y Liga mantienen reuniones contra reloj para asegurar la televisación de los partidos de la Copa de la Liga, que arranca con Gimnasia vs. Patronato en La Plata. Fuente: Archivo

Apenas faltan unas horas para que comience la Copa de la Liga Profesional, y luego de más de 200 días sin partidos oficiales, el torneo de primera división no tiene pantalla confirmada para sus 12 partidos. Apenas hay una certeza: los partidos de este viernes irán por TNT Sports. Son Gimnasia vs. Patronato, en La Plata, y Talleres (Córdoba) vs. Newell´s, en el Mario Alberto Kempes. Los otros 10 encuentros están en veremos, aunque las próximas horas serán vitales para resolver la televisación de la primera fecha.

La AFA y la Liga Profesional rescindieron mediante un acta notarial el 50% del contrato de TV con Fox Sports, y a la vez habilitaron a la otra empresa del fútbol premium, TNT Sports, a ofertar por la parte de su socia. La respuesta oficial de TNT todavía no llegó, por lo que los dirigentes buscan un plan B en caso de que sea negativa. La alternativa más cercana, aunque parezca un rebusque del destino, es Fox-Disney. Sobre todo, porque no hay en el mercado otras compañías dispuestas a afrontar el pago de más de $3200 millones anuales.

La única certeza a menos de 24 horas del comienzo de la Copa de la Liga Profesional es que los partidos del viernes (Gimnasia vs. Patronato y Talleres vs. Newell´s) se verán por TNT Sports. Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Así, a última hora del jueves se gestó la reunión que este viernes mantendrán en la AFA ejecutivos de Fox-Disney con el presidente de la Casa del Fútbol, Claudio Tapia. En esa reunión puede pasar de todo. Por lo pronto, deberán limarse las asperezas derivadas de la rescisión anunciada en Ezeiza y comunicada esta semana. Fox-Disney, de hecho, ayer le respondió a la AFA por escribano que se opone a esa resolución y que defenderá sus derechos. La reunión le sirve a Tapia para ganar tiempo por si TNT no hace la oferta que esperan en Viamonte. En ese caso, dejar atrás los rencores con la empresa del ratón Mickey sentará las bases para un regreso.

En ese encuentro también se hablará de los otros 10 partidos de la primera fecha, y que deberían ser seis para Fox y cuatro para TNT, con Boca y River divididos (uno para cada uno). Ese escenario implicaría retroceder diez días el tiempo, con las dos empresas compartiendo el 50% del contrato. Como si aquí no hubiese pasado nada.

La pelea en Estados Unidos

Cuando los dirigentes de la Liga y la AFA anunciaron la cancelación unilateral del contrato con Fox-Disney no contaron con que esa decisión repercutiría a miles de kilómetros de distancia. En Estados Unidos, donde están las casas matrices de ambas compañías (Disney Corp. y Time Warner) se aceleraron los llamados entre los principales ejecutivos. Y las amenazas legales, porque Disney entendía que TNT Argentina había violado un acuerdo de partes al negociar unilateralmente un acuerdo con los dirigentes por el 50% que tenía Fox.

La pelea por los derechos del fútbol argentino llegó a Estados Unidos. Disney, dueña de Fox Sports Latin America, le pidió a Time Warner (dueña de Turner) que no avanzara sobre el 50% de los derechos de TV que estaban en manos de Fox y cuyo contrato la AFA rescindió hace dos semanas. Fuente: Archivo - Crédito: Fernando Massobrio

Con la rescisión en Argentina confirmada por escribano, esa pelea legal se aceleró. Y fue uno de los motivos por los que TNT Sports pisó el freno con la AFA.No hay oferta por el 100% del fútbol premium. La AFA la espera para los próximos días, pero se cita con Fox porque precisa resolver el problema de la televisación de la primera fecha. Un dato: las señales ni siquiera se habían repartido los encuentros de la jornada inaugural. Hubo tres reuniones virtuales fallidas para resolver el problema.

Lo que viene

Algo está claro: la AFA (y la Liga Profesional) le cederán los derechos del 100% del fútbol premium a TNT Sports una vez que haya una oferta concreta. Mientras ese papel no llegue (y lo hará si hay autorización desde Estados Unidos), los dirigentes precisan encontrarle una pantalla a los partidos. Y una pantalla rentada, porque los derechos de TV son uno de los principales ingresos de los clubes.

Si Fox-Disney acude a la reunión de mañana es porque la relación con la AFA y la Liga Profesional no está rota pese a la rescisión unilateral. Y porque, además, le sigue importando el negocio del fútbol premium. Tanto, que en las últimas horas envió un pedido a 560 sistemas de cable del país para que se abstuvieran de pasar los partidos que son suyos. Es decir, la mitad de los encuentros de la primera fecha (sin especificar cuáles). "Les hacemos saber que deberán abstenerse de realizar conducta alguna que, por acción u omisión, permita la distribución de los partidos respecto de los que Fox Sports Latin America tiene derechos exclusivos", reza parte del documento enviado por Fox-Disney.

Un escenario posible es que no haya ningún acuerdo de ningún tipo en la reunión de mañana entre la AFA y Fox. En Viamonte tendrían una solución al alcance de la mano: darle los diez partidos restantes a TNT Sports. Y esperar, entonces, a lo que la empresa defina sobre el 100% de los derechos. Como ya es costumbre en la AFA, ni a horas de que vuelva el fútbol las cosas están definidas ni claras.

