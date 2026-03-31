La victoria más dulce de Gyökeres, el hombre de los 90 millones de euros: llevar a su selección al Mundial

Viktor Einar Gyökeres es algo así como El Increíble Hulk, versión sueca. De 1,89m y 94 kilos, desarrollados entre músculos y una fuerza descomunal, es una de las atracciones de Europa. Se trata de uno de los goleadores de Arsenal, líder de la Premier League y candidato en la Champions League.

Jugaba en Sporting de Lisboa. Lo querían varios, como Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United, pero se lo llevó el audaz conjunto de Londres, que pagó unos 90 millones de euros en el último verano europeo. El gigante, de 27 años, cobra unos 9 millones de la misma moneda al año.

El festejo de Suecia, en un cierre inolvidable Michael Campanella - Getty Images Europe

Los fuera de serie aparecen en los mágicos momentos. Faltan dos minutos para el cierre del espectáculo: Suecia y Polonia empatan 2 a 2, en las afueras de Estocolmo, dos grados apenas, un clima helado. Viajan derecho a la prórroga, pero hay que tener cuidado con las glorias ocultas. Una serie de destrezas en el área polaca derivan en el gol de la estrella sueca, y su selección viaja directo al Mundial.

Despacha a Robert Lewandowski, el ídolo de 37 años que no tendrá su tercer Mundial. Y que seguramente se retire de la selección. Será, por supuesto, una de las grandes ausencias en Estados Unidos, Canadá y México. Y lleva de la mano a Suecia, un país con tradición futbolera y que, además, es un viejo verdugo de la Argentina. ¿Cómo olvidar el fiasco de 2002, al mando del Loco Bielsa y con figuras estelares? La Argentina quedó eliminada en la primera rueda, luego de un fatídico 1 a 1.

La Argentina quedó eliminada del Mundial de 2002 al empatar con Suecia 1 a 1 Archivo

Ausente en la cita de Qatar 2022, Suecia, liderada por el enorme delantero, se cobró la revancha ante Polonia, que la había privado del Mundial 2022. Luego de una etapa de clasificación catastrófica, marcada por el último puesto de su grupo, la Suecia del inglés Graham Potter accedió al repechaje debido a la clasificación en la Liga de las Naciones.

En esta competencia, los suecos se adjudicaron el Grupo 3 que compartía con Eslovaquia, Estonia y Azerbaiyán: tuvo un puntaje casi perfecto con cinco victorias y solo un empate. Bajo la nueva óptica de UEFA, los nórdicos se vieron beneficiados del novedoso sistema clasificatorio, en el que el ente europeo busca recompensar a las selecciones que contaron con un gran desempeño en la competencia, al entregar una posibilidad extra de ingresar al Mundial, en los casos en que su desempeño en las eliminatorias no haya sido exitoso.

Suecia terminó en el último lugar del Grupo B, al sumar apenas 2 puntos de 18 posibles, producto de dos empates y cuatro derrotas.

Viktor Gyoekeres acaba de definir la serie Linnea Rheborg - UEFA - UEFA

El delantero del Arsenal ya había dado al combinado escandinavo el pase a la final del repechaje tras su triplete ante Ucrania. Una obra de arte con su pluma, garabateada el jueves pasado. El equipo polaco aspiraba a una tercera clasificación consecutiva. No pudo ser. Lewy tuvo una errática actuación, en un equipo audaz y errático en las dos áreas. Un doble lamento.

Anthony Elanga a los 19 y Gustaf Lagerbielke a los 44 minutos convirtieron los otros goles del conjunto local, mientras que Nicola Zalewski y Karol Swiderski igualaron para los dirigidos por Jan Urban.

Suecia jugará en el Grupo B que integran Países Bajos, Japón y Túnez. Respaldado en su estrella, por supuesto.

El inicio de la carrera de Gyökeres estuvo alejado de los focos mediáticos. Llegado a la Premier League en Brighton en 2018, procedente de su club formador en Suecia, el IF Brommapojkarna, fue cedido rápidamente el St. Pauli (Alemania), y después al Swansea y al Coventry, donde al fin se destacó en la Championship, la segunda inglesa, entre 2020 y 2023. Tosco, testarudo, Viktor demostró que el talento también se desarrolla.

En Sporting de Lisboa dio un salto de calidad que lo trasportó a otra dimensión, reclamando a base de goles las miradas de clubes más grandes. Una auténtica locura: 97 gritos en 102 encuentros.

Potente, atlético y con una destreza diabólica dentro del área, pasó de ser una revelaciones de la temporada en el fútbol europeo a una realidad aplastante.

Una escena en el aire, en la que también se impone Viktor Gyokeres JONATHAN NACKSTRAND - AFP

Una operación en la rodilla izquierda, un par de años atrás (estuvo cuatro meses fuera de las canchas), no le hizo bajar la guardia. Estuvo más encendido que nunca. El delantero de origen húngaro se convirtió en un astro, con un cuerpo más propio de fisiculturista. Y ahora, a los 27 años, disfruta de su mejor momento.

En un país con óptimos estándares de calidad de vida, el fútbol también puede ser una buena noticia, bajo el aura de Gyökeres.