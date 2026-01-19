Brahim Díaz pidió disculpas por el penal errado con Marruecos y Luis Enrique le hizo una gran defensa

El delantero marroquí BrahimDíaz, delantero de Marruecos que precipitó la derrota de los Leones del Atlas al fallar un penal lanzado a lo Panenka en el tiempo de descuento de la final de la Copa de África perdida ante Senegal (1-0 tras prórroga), pidió disculpas este lunes en redes sociales. Está claro que lo que potenció el error no fue que el arquero le haya desviado el balón, sino la forma en la que ejecutó el disparo, con displicencia, picando la pelota y con poca potencia: floja resolución que sólo hubiera tenido un final feliz si el arquero de Senegal se tiraba para uno de sus dos palos. Pero se quedó en el centro, intuyendo el remate central y desarticuló las aspiraciones de Brahim.

El atacante de Real Madrid afirmó estar muy mal por la jugada decisiva que falló en la definición del campeonato: “Tengo el corazón roto. He soñado con este título... gracias a todo vuestro cariño, cada mensaje, cada muestra de apoyo que me hizo sentir que no estaba solo. He luchado con todas mis fuerzas, con el corazón por delante. Ayer fallé y asumo toda la responsabilidad. Os presento mis disculpas más sinceras”, publicó el delantero de 26 años en su cuenta de Instagram.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, consuela a Brahim Diaz tras la final perdida por Marruecos ante Senegal Themba Hadebe� - AP�

Díaz estuvo a punto de convertirse en el héroe de todo un país el domingo tras ver cómo se le concedía un penal a raíz de un forcejeo con el defensor senegalés El Hadji Malick Diouf en los últimos segundos del tiempo reglamentario de la segunda parte y cuando el marcador era de 0-0.

Una decisión que provocó la indignación de los Leones de Senegal, algunos de los cuales abandonaron el terreno de juego antes de regresar al césped. Tras casi 20 minutos de caos y reclamos, el futbolista nacido en Madrid -máximo goleador del torneo con cinco tantos- desperdició esa ocasión de oro al ver cómo su intento de Panenka era detenido con facilidad por el guardameta senegalés Édouard Mendy. Pape Gueye, con un golazo, le dio después el título a Senegal durante la prórroga.

¡LO FALLÓ BRAHIM!🤯



Brahim Díaz intentó picar el penal, pero Mendy adivinó la intención y lo atajó, manteniendo a Senegal con vida y mandando el partido al alargue



🇸🇳0️⃣-0️⃣🇲🇦(90') pic.twitter.com/O41cP8YY8c — Claro Sports (@ClaroSports) January 18, 2026

“La recuperación será difícil, porque esta herida no cicatriza fácilmente, pero lo intentaré. No por mí, sino por todos los que creyeron en mí y por todos los que sufrieron conmigo. Seguiré hasta que algún día pueda devolveros todo ese cariño y ser motivo de orgullo para el pueblo marroquí“, escribió BrahimDíaz en Instagram.

En la final fue muy cuestionado el trabajo del árbitro congoleño Jean-Jacques Ndala Ngambo, quien pareció sobrepasado por los acontecimientos y careció de autoridad para manejar esa crisis. En cuanto al gol anulado a Senegal por una falta sobre el defensor Achraf Hakimi, sí hubo “agarrón, pero muy leve”, estimó el exárbitro internacional francés Bruno Derrien, consultado por la AFP. “Creo que sancionó demasiado rápido. Si hubiera dejado seguir sin sancionar esa falta, el gol probablemente habría sido revisado en el VAR y seguramente validado”, añadió.

Según Bruno Derrien, el penal concedido a Marruecos tras un contacto entre BrahimDíaz y el defensa senegalés El Hadji Malick Diouf también es dudoso y se produjo tras una “microfalta”, en un contexto de “enorme tensión”. Rodeado por los jugadores y el cuerpo técnico de ambos equipos, en un ambiente ensordecedor por los silbidos de los espectadores marroquíes, seguramente el árbitro careció de la tranquilidad necesaria para consultar la pantalla del VAR y su decisión de validar la pena máxima provocó que varios jugadores senegaleses abandonaran el terreno de juego en señal de protesta.

La defensa de Luis Enrique

Luis Enrique, DT de París Saint Germain, hizo una defensa pública férrea de Brahim, hasta explicó que habían charlado sobre esta situación que definió la Copa África en favor de Senegal: “Hoy hemos hablado de ese gol. Todo el mundo habla de Brahim. Pero me acuerdo de Zidane. Zidane que es el Dios futbolístico. Lo hizo en una final de un Mundial. Me acuerdo también de Sergio Ramos, que hizo un panenka en un partido importante. Muchos jugadores hacen eso. Cuando marcas esos penales, todo el mundo aplaude y nadie dice nada. Y cuando lo fallas, hay muchas opiniones malas sobre un jugador".

El técnico del PSG Luis Enrique da instrucciones durante el partido contra Paris FC, el domingo 4 de enero de 2026 Christophe Ena - AP

Y agregó: “Brahim un jugador magnífico. Lo conozco. Le llevé un partido para la selección. Es un jugador excepcional y una gran persona. Es injusto. Puedo comprender que es difícil aceptar eso. Es un deporte en el que hay que mostrar que puedes ganar y perder. No pasa nada. Si tu ganas y si pierdes no pasa nada. Lo más importante son los valores que puedes mostrar a los jóvenes. No es un asesino ni una mala persona. Hay que respetar. En este momento, es un momento de presión”.

Los ecos de lo sucedido dominaban la prensa de ambos países, según describe la agencia AFP. Mientras los medios senegaleses calificaron a sus jugadores de “héroes” por haber logrado un “título increíble” en un “escenario de locos”, los marroquíes denunciaron el “juego sucio” de sus rivales. En Senegal recibirán a sus jugadores con una gran fiesta, uno de los pocos momentos de felicidad que ha vivido este país del oeste del continente, inmerso en graves problemas políticos que dejaron decenas de muertos y que posteriormente derivaron en una crisis económica y social.Aunque el recibimiento oficial será el martes, este lunes se espera que miles de personas vayan a recibir a la delegación a su llegada al aeropuerto de Dakar.

En la madrugada del lunes miles de ciudadanos se lanzaron ya a las calles de la capital para hacer sonar los cláxones y vuvuzelas o gritar de alegría por el inverosímil segundo título continental.