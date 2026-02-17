PSG remontó dos goles en Mónaco y encarrila el pase a los octavos de final de la Champions League

Tras estar 2-0 abajo en la cuenta en menos de 20 minutos, el Paris Saint-Germain remontó este martes en la cancha del Mónaco y se impuso por 3-2 en la ida de la clasificación rumbo a los octavos de final de la Champions League, con doblete de Désiré Doué, que sustituyó al lesionado Ousmane Dembélé. El último, de colección.

El Balón de Oro 2024 se retiró con molestias en el gemelo izquierdo en el minuto 27. Otra alarma rumbo al Mundial.

Tras un doblete del delantero Folarin Balogun (al minuto y a los 18), y pese a un penal fallado por Vitinha (a los 22), los parisinos empataron con goles de Désiré Doué (29), que sustituyó al crack local, y Achraf Hakimi (41). Todo, pero todo, durante la primera mitad.

Reducidos a diez por la expulsión de Aleksandr Golovin, los monegascos claudicaron con un nuevo tanto de Doué, pura destreza colectiva.

Este partido resumió a la perfección la temporada actual del vigente campeón europeo: lo malo, lo muy bueno y la pérdida de nuevo de Dembélé por lesión.

En primer lugar, se mostró a destiempo en todos los sectores y en particular en defensa. Los jugadores de Luis Enrique sufrieron dos goles con demasiada facilidad y muy temprano en el partido.

Ousmane Dembelé, lesionado otra vez FREDERIC DIDES - AFP

Los monegascos aprovecharon de entrada un mal cambio de juego de Nuno Mendes para lanzar una ofensiva y encontrar la cabeza de Balogun, extrañamente solo en el área.

El delantero combinó luego a la perfección con Akliouche y Golovin para firmar un doblete, aprovechando de nuevo las concesiones y la lentitud de la defensa parisina.

Pero el PSG se reactivó y mostró todo su talento y carácter, atributos que le llevaron a su primer título en la Champions el curso pasado. A pesar del penal detenido por Philipp Kohn, volvieron a jugar juntos, a presionar y a combinar colectivamente.

Doué fue el primero en mostrar todo su talento, como ya lo había hecho en la final de la Champions League, cuando firmó un doblete en el 5-0 ante el Inter.

Achraf Hakimi, goleador y figura FREDERIC DIDES - AFP

En uno de sus primeros balones y encontrado con inteligencia por Bradley Barcola, armó un disparo cruzado para marcar. El extremo también estuvo plenamente involucrado en el segundo gol. Primero desbordó por la izquierda antes de definir y encontrar una reacción del arquero, que rechazó hacia Achraf Hakimi, bien colocado y lúcido en un ángulo complicado.

Inconstante desde hace varias semanas, Doué esperó esta gran cita para firmar su primer partido de referencia de la temporada, en el mejor momento para el PSG.

Les Parisiens defenderán su gol de ventaja dentro de una semana en el Parque de los Príncipes.

La lesión de Dembelé aparece en un momento incómodo. Horas antes de la batalla, se supo de un cortocircuito entre el francés y el DT español.

El cruce entre ambos se dio al término de la derrota de los parisinos a manos de Rennes por 3-1, la tercera caída en Ligue 1 y que les hizo ceder la cima del campeonato. “La temporada pasada pusimos por delante al club, al escudo, a Paris Saint-Germain antes de pensar en nosotros mismos. Debemos recuperar eso, sobre todo en este tipo de partidos”, sostuvo Dembelé, picante. Y Luis Enrique contestó, a su modo.

El tanto definitivo Desire Doue Philippe Magoni - AP

“Las declaraciones de los jugadores después del partido no valen nada. Absolutamente nada. Tampoco las de los entrenadores, pero las de los jugadores no valen nada. No responderé a ninguna pregunta ni respuesta de ningún jugador. Nunca permitiré que ningún jugador se ponga por encima del club. Que quede claro. Soy el responsable del equipo”, advirtió el español, días atrás. En la antesala del choque con Mónaco, fue más allá.

Cuando volvió a la sala de prensa para palpitar el cruce europeo, Luis Enrique se mostró más calmo, aunque responsabilizó a los medios de comunicación por amplificar la polémica: “Siempre hay ruido alrededor de PSG. Tenemos que aceptarlo... y ya está. Lo que he dicho es claro. Siempre hay ruido alrededor de PSG y estamos acostumbrados a ello”.