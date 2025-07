Lamine Yamal, con la camiseta que fue de Messi: de su ídolo Neymar al ruido por su fiesta de cumpleaños

Al acto asistió acompañado por su abuela Fátima (“a ella se lo debo todo”) y primos. Le dio un entorno familiar que tres días atrás no tuvo su fastuosa fiesta de cumpleaños N°18 en una casa de campo de Barcelona, que quedó bajo la investigación del Ministerio de Derechos Sociales por la posibilidad de haber vulnerado la ley de discapacidad al contratar a personas con enanismo.

Después de una temporada en la que se convirtió en una de las grandes figuras del fútbol mundial, con la obtención de dos títulos (Liga y Copa del Rey) y brillar en las goleadas a Real Madrid, Lamine Yamal llevará por primera vez la camiseta N°10 cuando se lo vuelva a ver en un partido de Barcelona.

El joven que empezó a patear una pelota en el barrio catalán de Rocafonda dejará el dorsal 19 y llevará el que durante tantos años le perteneció a Lionel Messi y que en el club también vistieron Diego Maradona, Ronaldinho y Rivaldo. Lo hereda de su amigo Ansu Fati, que tuvo una aparición precoz en la primera división de Barcelona, en la época que todavía estaba Messi y que por sus condiciones era señalado como el relevo natural de Leo. Las lesiones y los préstamos a otros equipos que no lo ayudaron a recuperar las expectativas que había generado fueron eclipsando la estrella de Fati. Con Hansi Flick tampoco recuperó terreno, jugó poco y en este mercado de pases tuvo una nueva salida a préstamo, a Monaco. Un juguete roto que no acierta a recomponerse.

La oficialización de que la N°10 será suya coincidió con el anunció de la extensión de su contrato hasta 2031, con un sueldo bruto anual cercano a los 40 millones de euros, monto que lo transforma en el mejor pago de Barcelona.

“Lo de hoy es un sueño desde pequeño. Tanto yo como mi familia estamos muy felices. El Barça es toda mi vida. Desde los 7 años, cuando llegue aquí, es mi casa. Para todos los niños de la Masia llegar al primer equipo es un sueño y lo estoy cumpliendo. Mi objetivo es siempre ganar y seguir creciendo. Disfrutaremos mucho este año y ganaremos seguro”, expresó Yamal, siempre dispuesto a asumir la presión de la alta competencia, a responder en la cancha con liderazgo futbolístico.

Yamal prefirió reparar en su amigo Fati y saltear el puente temporal que podría conectarlo con Messi: “El N°10 viene de Ansu. Messi hizo su camino y yo quiero hacer el mío. Messi, Maradona y Ronaldinho fueron jugadores increíbles en su paso por Barcelona. Espero seguir el legado de ellos".

Messi baña a Lamine Yamal como parte de una campaña solidaria en 2007

Hace un tiempo se conoció una foto en la que Messi posa mientras baña a un Yamal bebé. La imagen formó parte de un calendario anual del diario deportivo Sport. El destino y el fútbol hicieron de esa foto una postal con un alto contenido simbólico sobre los talentos surgidos de la Masia.

Si bien Yamal siempre tuvo palabras de reconocimiento para Messi, su ídolo futbolístico es Neymar, a quien visitó en Brasil durante sus recientes vacaciones. Ambos difundieron imágenes del encuentro. Una vinculación de acontecimientos pusieron la lupa sobre el control de Yamal de su vida fuera de las canchas. Y el riesgo de exponerse a situaciones que lo alejen del profesionalismo. Neymar hizo convivir toda su carrera con su afición a las fiestas y la vida nocturna. En ese sentido, no es el mejor ejemplo.

COMUNICADO OFICIAL | La Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo denuncia la contratación de personas con enanismo como entretenimiento en la fiesta de Lamine Yamal.

Actuaremos por la vía legal y social.https://t.co/cAjEH0Fm03 — Asociación ADEE (@adee_esp) July 13, 2025

La celebración de los 18 años de Yamal, con una ostentación de atuendos y joyas, que tuvo la participación de varios compañeros, como Lewandowski, Ronald Araujo y Gavi, fue calificada por la prensa española como una transgresión que no favorece a su imagen. Para la fiesta estuvieron contratados los músicos argentinos Duki, Nicki Nicole, Luck Ra y Bizarrap.

Durante la conferencia de prensa de este miércoles, consultado en catalán sobre si las críticas a su fiesta no pueden afectarlo, Yamal pidió responder en español, de manera tajante: “Al final, yo trabajo y juego para el Barça, pero cuando estoy fuera de la Ciudad Deportivo disfruto de la vida, y ya está”. Sobre si había recibido algún consejo de Flick, contestó: “Me dijo que mañana hay entrenamiento en doble turno y que fuera a dormir. Me felicitó y se lo agradezco”.

Lamine Yamal, en la celebración de su cumpleaños N° 18

Cumplida la mayoría de edad, Yamal se muestra por ahora con la personalidad suficiente para absorber todo lo que genera, dentro y fuera de la cancha. Es consciente de todo el ruido y el reflejo en la prensa del espectáculo y judicial que causó su fiesta de cumpleaños. Parece ir dispuesto a fondo y no especula con su juventud y una larga carrera por delante para conseguir altos objetivos: “Quiero el título que me falta, la Champions League, y obviamente también el Mundial. Mi mentalidad me dice que tengo que ir a ganar. No me pasa por la cabeza que tengo muchos años por delante; quiero ganar ahora y lo daré todo por hacerlo”.