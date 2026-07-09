Lamine Yamal halagó a Messi: “Todo el mundo sabe quién es, pero nadie esperaba este nivel”

Tras la histórica remontada de la selección argentina ante Egipto, lo que la llevó a la clasificación a cuartos de final, donde Lionel Messi dio una asistencia y convirtió, el joven delantero español, Lamine Yamal, elogió al capitán argentino.

La joven promesa del Barcelona sostuvo: “Es increíble, yo creo que todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba a este nivel tan alto que está dando”, confesó en una reciente entrevista.

El delantero español no se limitó exclusivamente a la figura de Messi al reflexionar sobre sus referentes, sino que extendió su análisis hacia otros jugadores que participaron del Mundial 2026: “Me alegro mucho por él, igual que me alegro por Neymar, aunque ya no esté”, señaló el futbolista.

Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en la victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial Colin Hubbard - AP

“Y Cristiano, para mí ha marcado la infancia de todos los que estamos jugando ahora”, añadió el delantero de la selección española, a tan solo horas de enfrentarse a Bélgica para asegurarse su lugar en las semifinales.

Por otro lado, al ser consultado sobre un posible escenario futuro que involucre a Messi en el club catalán, la joven promesa se mostró entusiasta, aunque cauta respecto a la viabilidad operativa de dicha operación.

“Yo creo que todo el mundo lo sabe, es un jugador top de los que todo el mundo quiere jugar con ellos, ya lo dije, tenemos los brazos abiertos si viene, seremos todos muy felices, creo que es un jugador que pega mucho con el estilo del Barça, pero la verdad que no tengo ni idea de cómo va, pero ojalá, ojalá que sí”, afirmó.

“Todo lo que sea bueno para ellos, sea bueno para mí. Si llego a la final, que le quiero ganar”, concluyó el jugador, para dejar entrever su mentalidad competitiva hacia el futuro.

España vs. Bélgica: todo lo que hay que saber

Lamine Yamal aún no mostró su mejor versión en lo que va de la Copa del Mundo, pero buscará brillar ante Bélgica Li Ying - XinHua

Cuartos de final del Mundial 2026.

Día : Viernes 10 de julio.

: Viernes 10 de julio. Hora : 16 (horario argentino).

: 16 (horario argentino). Estadio : SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos.

: SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos. Árbitro: A confirmar.

Cómo ver online

El partido está programado para este viernes a las 16 (horario argentino) en Los Angeles, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.