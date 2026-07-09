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Romario no tuvo contemplaciones con Carlo Ancelotti y pidió que deje el cargo de entrenador de la selección de Brasil
El ex delantero fue muy duro con el técnico italiano
- 3 minutos de lectura'
El eco por la eliminación de Brasil de la Copa del Mundo a manos de Noruega no se apaga y las críticas acerca de los jugadores más los cuestionamientos a la gestión del entrenador Carlo Ancelotti no se detiene. Y en ese escenario la palabra de Romario echó todavía más nafta. El ex delantero en su canal de YouTube se enfocó en el desempeño del entrenador italiano y fue contundente al decir que deberían haberlo despedido tras el fracaso con el equipo nacional.
Romario ya dejó hace unos días había dejado algunas críticas en referencia a la eliminación de la selección de Brasil. Pero en las últimas horas, volvió a la carga y ahora fue contra el ciclo de Ancelotti. “Ayer habría destrozado su contrato. Al terminar el partido, habría ido al vestuario como presidente y les habría dicho: ‘Genial, muchas gracias, adiós’, y que se jodan. Llévenlo a los tribunales, a ver qué pasa. No hay forma de que Ancelotti siga siendo el entrenador de la selección brasileña después de este fiasco, de la vergüenza que causó. Ya te lo dije en los tres programas anteriores y estoy ahora aquí para reafirmarlo“.
Para justificar su posición puso de ejemplo el caso de Tite, antiguo seleccionador, cuando se quedó en el cargo hasta 2022 a pesar de haber caído eliminado en el Mundial 2018. En ese contexto es que insistió con la salida de Ancelotti: “No tiene cómo Ancelotti seguir siendo el entrenador. No puede seguir de ninguna manera”.
Romário pede a demissão de Carlo Ancelotti da Seleção Brasileira.— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 8, 2026
"Não tem como o Ancelotti continuar sendo treinador da seleção brasileira depois desse fiasco, dessa vergonha que ele fez (contra a Noruega). Eu rasgaria esse contrato e mandava ele entrar na Justiça."… pic.twitter.com/2dMCANkttl
Romario además se enfocó en algunas determinaciones del técnico italiano durante el partido ante Noruega y aseguró que no pudo comprender el cambio que realizó Ancelotti al sacar a Bruno Guimaraes y hacer ingresar a Ederson: “Ni siquiera entendía en qué estaba pensando: sacar a Bruno Guimarães para poner a Éderson de lateral. ¿Y haces eso porque no has convocado a otros laterales? ¿Se lesiona un lateral y llamas a un central?“.
Estaba tan molesto Romario que responsabilizó a la prensa brasileña de no haber sido lo suficientemente críticos con el italiano por su condición de seleccionador de origen extranjero: “Si fuera un entrenador brasileño, ya lo habrían destrozado. Pero, como es extranjero, ¡nadie dice nada!”.
Todas estas críticas se multiplicaron después de que Rodrigo Caetano, director de la selección brasileña, tras la eliminación del equipo confirmase que el contrato hasta 2030 de Ancelotti se mantenía sin dudas: “Lo que nos da esperanzas para el próximo ciclo es la certeza de la continuidad, lo que nos permite realizar algunos ajustes y regresar más fuertes para la próxima Copa del Mundo”.
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