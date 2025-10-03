Lamine Yamal se resintió de la lesión y vuelve a generarse un conflicto entre la selección y Barcelona

La joven estrella de Barcelona, Lamine Yamal, que volvió a ser titular frente al PSG en la derrota por 2-1 del miércoles pasado por la Champions League, se resintió de la pubalgia y no estará disponible “entre dos y tres semanas”, anunció el club culé.

Sin embargo, el jugador forma parte de la convocatoria del DT Luis De la Fuente para los partidos de la selección española por las eliminatorias europeas a concretarse este mes, lo cual generó un nuevo cortocircuito entre los entrenadores.

“Las molestias en el pubis que arrastra el jugador Lamine Yamal han reaparecido tras el partido contra el PSG. Es baja frente al Sevilla (este domingo, por la Liga de España) y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas”, detalló el club en un comunicado médico que replicó en sus redes sociales.

Las molestias en el pubis que arrastra al jugador Lamine Yamal han reaparecido tras el partido contra el PSG. Es baja frente al Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas.

Yamal, convocado por De la Fuente con vistas a la próxima doble fecha internacional que obligará a una pausa en las ligas, se perderá los encuentros de clasificación para el Mundial 2026 contra Georgia, el sábado 11 en el estadio de Elche, y ante Bulgaria, el martes 14 en la cancha de Valladolid.

Consultado de manera insistente durante la presentación de su lista sobre la presencia de Yamal en el grupo, dado que apenas había regresado como titular después de más de dos semanas de ausencia, De la Fuente señaló: “El riesgo en el fútbol y en el deporte existe siempre. Si está jugando en su club, está asumiendo sus riesgos. Estamos hablando de situaciones completamente normales”. El tema generó un contrapunto con un periodista, incluso.

El entrenador de Barcelona, el alemán Hansi Flick, había acusado a la selección española de haber dado demasiado minutos a Yamal en las goleadas como visitante sobre Bulgaria y Turquía, a pesar de los dolores en el pubis, durante la última pausa internacional.

"El riesgo siempre existe. Si Lamine Yamal juega en el Barça, ¿por qué no va a jugar con España?"

“No hay ningún conflicto con Flick. Simplemente, me sorprendieron esas declaraciones porque él ha sido seleccionador y creía que él tenía esa empatía con los seleccionadores”, respondió De la Fuente en la rueda de prensa. Y defendió su manejo de la salud de sus jugadores.

“No tomamos riesgos, solamente los riesgos que cualquier jugador asume cuando practica un deporte. Si un jugador viene con el equipo significa que está sano, y si juega significa que está en condiciones de jugar”, explicó respecto de aquellos dos partidos de España por las eliminatorias en las que Lamine estuvo 79 minutos y 73 minutos, respectivamente, en el campo.

Yamal, de 18 años, se perdió cuatro partidos con Barcelona debido a “molestias en la zona púbica” y tras su regreso disputó apenas dos, la última semana, incluyendo 32 minutos ante Real Sociedad por la Liga, antes del juego de Champions League con PSG. Ahora, se estima, volverá a jugar luego del 20 de este mes.