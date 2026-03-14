Lanús gritó más fuerte y le ganó a Estudiantes en el duelo de campeones

Lanús se quedó con el duelo de campeones. Le ganó a Estudiantes en La Plata por 1-0 en el partido que cerró la 10° fecha del torneo Apertura. El campeón de la Recopa 2026 y la Sudamericana 2025 necesitaba recomponer su imagen además luego de la derrota ante Boca por 3-0, mientras que el Pincha, que dio la vuelta olímpica a fines de 2025 tras ganarle la final del Clausura a Racing, también buscó ganar los tres puntos pero se quedó sin nada. Y la diferencia la marcó Dylan Aquino, de contraataque.

Alexander Medina transita ese complejo desafío de sostener los resultados de un equipo campeón, el que heredó de Eduardo Domínguez luego de que el DT emigrara a Brasil para conducir a Atlético Mineiro. El exentrenador de Talleres había debutado con una victoria ante Newell’s en Rosario, pero luego cayó como local ante Vélez. Este viernes tenía la oportunidad de regresar al triunfo, pero se fue con las manos vacías pese a haber hecho méritos suficientes durante la primera etapa para abrir el marcador.

Bruno Cabrera, de Lanús, intenta dominar la pelota ante la marca de Amondarain, volante de Estudiantes Nacho Amiconi

El conjunto granate se presentó disminuido luego de la venta de Rodrigo Castillo a Fluminense, de Brasil, y por la lesión en el pie izquierdo de Marcelino Moreno, su futbolista ofensivo más habilidoso. En ese sentido, Pellegrino se la inclinó por una delantera con doble 9 entre Walter Bou y Bruno Cabrera, atacante de 22 años. Para el armado del resto del equipo, le dio continuidad a la lógica con la defensa compuesta por Guidara, Izquierdoz, Canale y Marcich; Peña Biafore como 5, por delante de ellos Salvio, Cardozo y Carrera; y arriba Bou y Cabrera.

Estudiantes mantuvo la estructura táctica que venía desempeñando con Domínguez: un esquema 4-2-3-1 pero con algunos retoques (obligados) hechos por el Cacique. Cabe recordar que el campeón local sufrió la venta de Cristian Medina a Botafogo, de Brasil, el traspaso de Santiago Ascacibar a Boca y la partida de Román Gómez a Bahía, también de Brasil.

Amondarain, de Estudiantes, trata de frenar a Cardozo, volante de Lanús Nacho Amiconi

La buena noticia fue que mantuvo en el plantel a Edwin Cetré, quien estuvo a punto de irse a Atlético Paranaense y Boca, pero en ambos clubes no pasó la revisión médica. Fue titular ante el Granate y espera recuperar la mejor versión con velocidad, desequilibrio en el uno contra uno y goles. Compartió el frente de ataque con Tobio Burgos, Tiago Palacios y Guido Carrillo como principal referencia ofensiva.

El Pincha salió con todo a presionar alto, pero enseguida tomó el control del desarrollo Lanús. De todas formas, costó ver situaciones de gol en los primeros 30 minutos porque ambos se ajustaron demasiado al libreto del orden y, ofensivamente, arriesgaron poco. Benedetti se aproximó con algunos centros desde la izquierda en el local y Bou trató de triangular con Carrera y Cabrera, pero de ambos lados no pudieron exigir a los arqueros.

Creció Estudiantes

La primera chance de riesgo se generó a los 34 con un remate de Piovi desde afuera del área que desvió hacia un costado Losada. El duelo fue muy parejo y esto quedó reflejado en una jugada en la que Toto Salvio le tiró un caño a Tomás Palacios, pero el central zurdo recuperó la pelota y avanzó hasta campo rival; pasó de vulnerado a vulnerar líneas rivales y que los hinchas lo aplaudan de pie.

El saludo entre Alexander Medina, DT de Estudiantes, y Mauricio Pellegrino, entrenador de Lanús Nacho Amiconi

El equipo de Medina confirmó terminar mejor la primera etapa con una acción individual de Cetré desde la izquierda al centro que finalizó con un remate bajo y al primer palo que Losada mandó al córner. En la misma dirección, Izquierdoz fue bien amonestado por Mastrángelo por una patada a Tiago Palacios en un intento de marca lejada cerca de la mitad de la cancha.

El segundo tiempo comenzó como si fuera la continuidad del primero. Con Estudiantes mejor parado y empujando contra el arco de Losada desde los pies de Tiago Palacios y Cetré, ganando por las bandas y generando córners. Y de uno de esos tiros de esquina ejecutado por Palacios tuvo el gol el central Santiago Núñez, que le pegó de zurda a la altura del punto penal y otra vez hizo lucir al arquero rival, quien respondió con una gran atajada.

La sorpresa llegó a los 29 minutos, con un gran contraataque de Lanús y que terminó en gol del ingresado Dylan Aquino. Metió una volea al primer palo ingresando por el segundo luego del muy buen centro de Toto Salvio y venció la resistencia de Muslera. La acción fue revisada por el VAR, a cargo de José Carreras, porque se revisó si en el comienzo hubo una falta de Losada con los puños sobre Núñez, en el afán del arquero por rechazar la pelota. No dio la impresión de que hubo infracción y el juez principal como los del VAR coincidieron.

Lo mejor del partido

Dylan Aquino ingresó endiablado y tuvo el segundo gol a los 39 con un remate con derecha hacia el palo izquierdo del arquero que Muslera desvió con atención. También llegó de pelota parada Izquierdoz luego de un tiro libre ejecutado por Marcich. Las modificaciones de Pellegrino revitalizaron ofensivamente al Granate pero no tuvieron el mismo efecto los que realizó Medina con el Pincha: Gabriel Neves, Brian Aguirre y Adolfo Gaich reemplazaron a Amondarain, Tobio Burgos y Tiago Palacios. Y más cerca del final Alexis Castro ingresó por Piovi. Lanús terminó con línea de 5, con el ingreso de Ronaldo Dejesús como tercer central (reemplazó a Salvio) para defender el doble 9 integrado por Castillo y Gaich.

Estudiantes fue mejor hasta el gol de Lanús. Después el Granate terminó justificando la victoria jugando lo que restaba del partido con oficio y determinación. Y, en el duelo de campeones, se dio el gusto de gritar más fuerte.