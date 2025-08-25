Lanús vs. River, en vivo
Se enfrentan en la Fortaleza, por la sexta fecha del Clausura; Gallardo hace varios cambios
Gallardo activa el plan B
Como se especulaba, Marcelo Gallardo rota el plantel y dispone de una formación alternativa, con varios nombres que se repiten del triunfo sobre Godoy Cruz. El Muñeco preserva a varios titulares para enfrentar el próximo jueves a Unión, por los octavos de final de la Copa Argentina. Sin el lesionado Bustos, y preservado Montiel, el lateral derecho será Boselli. En la zaga vuelven a aparecer Portillo y Rivero, que no dieron seguridad ante Godoy Cruz. Colidio es uno de los titulares que mantiene, y en el medio se hizo un lugar el juvenil Juan Cruz Meza.
Los últimos números favorecen a River
River venció a Lanús en sus últimas tres visitas al estadio Néstor Díaz Pérez, en un historial general reciente que registra seis triunfos y un empate. La última victoria de Lanús fue en la Superliga 2017/18, por 1-0, con un gol de Alejandro Silva.
Está en juego la punta en la Fortaleza
Tanto Lanús como River vienen de conseguir la clasificación a los cuartos de final de las copas continentales. En la Sudamericana, el conjunto de Mauricio Pellegrino dejó en el camino a Central Córdoba y le espera Fluminense; en la Libertadores, el de Marcelo Gallardo sufrió para eliminar a Libertad y en la siguiente etapa se medirá con Palmeiras.
En el encuentro de esta noche se pone en juego el primer puesto de la Zona B del Clausura. Con un empate, River quedará solo en lo más alto, con un punto de ventaja sobre Vélez y San Lorenzo. El Granate necesita el triunfo para quedar como único líder.
Más notas de Torneo Clausura 2025
Seguí leyendo
"Jugar contra Chelsea es mi sueño". Argentina FC, el club londinense que lleva el Obelisco y el asado en el alma y en el pecho
"Decisiones antipáticas". Habla el presidente de la UAR: los Pumas locales en Inglaterra, el futuro del Championship y la influencia de Pichot
Sin salida. "Toman la medicina": el drama de los atletas que se dopan para ganarse la vida y cuál es la ciudad de las drogas
- 1
Argentinos goleó a Racing por 4-1 con pases y lujos: López Muñoz puso la cabeza (pero casi convierte como Maradona)
- 2
Boca, en la Tabla Anual 2025: así está el xeneize en la clasificación a las copas Libertadores y Sudamericana
- 3
“Román me llamó”: Cavani contó su charla con Riquelme en pleno campo de juego tras el triunfo de Boca
- 4
Deportivo Riestra es atracción, ahora, por cómo juega: goleó a Sarmiento en una final y apunta bien alto