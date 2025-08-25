LA NACION
Lanús vs. River, en vivo

Se enfrentan en la Fortaleza, por la sexta fecha del Clausura; Gallardo hace varios cambios

ASUNCION, PARAGUAY - AUGUST 14: Franco Armani of River Plate throws the ball during a Copa CONMEBOL Libertadores 2025 Round of 16 First Leg match between Libertad and River Plate at La Huerta Stadium on August 14, 2025 in Asuncion, Paraguay. (Photo by Christian Alvarenga/Getty Images)
Armani, fundamental en los penales ante Libertad, es uno de los titulares que se mantiene ante LanúsChristian Alvarenga - Getty Images South America

Gallardo activa el plan B

Como se especulaba, Marcelo Gallardo rota el plantel y dispone de una formación alternativa, con varios nombres que se repiten del triunfo sobre Godoy Cruz. El Muñeco preserva a varios titulares para enfrentar el próximo jueves a Unión, por los octavos de final de la Copa Argentina. Sin el lesionado Bustos, y preservado Montiel, el lateral derecho será Boselli. En la zaga vuelven a aparecer Portillo y Rivero, que no dieron seguridad ante Godoy Cruz. Colidio es uno de los titulares que mantiene, y en el medio se hizo un lugar el juvenil Juan Cruz Meza.

Los últimos números favorecen a River

River venció a Lanús en sus últimas tres visitas al estadio Néstor Díaz Pérez, en un historial general reciente que registra seis triunfos y un empate. La última victoria de Lanús fue en la Superliga 2017/18, por 1-0, con un gol de Alejandro Silva.

Está en juego la punta en la Fortaleza

Tanto Lanús como River vienen de conseguir la clasificación a los cuartos de final de las copas continentales. En la Sudamericana, el conjunto de Mauricio Pellegrino dejó en el camino a Central Córdoba y le espera Fluminense; en la Libertadores, el de Marcelo Gallardo sufrió para eliminar a Libertad y en la siguiente etapa se medirá con Palmeiras.

En el encuentro de esta noche se pone en juego el primer puesto de la Zona B del Clausura. Con un empate, River quedará solo en lo más alto, con un punto de ventaja sobre Vélez y San Lorenzo. El Granate necesita el triunfo para quedar como único líder.

Por Claudio Mauri
