Lanús vs. River, en vivo

Tanto Lanús como River vienen de conseguir la clasificación a los cuartos de final de las copas continentales. En la Sudamericana, el conjunto de Mauricio Pellegrino dejó en el camino a Central Córdoba y le espera Fluminense; en la Libertadores, el de Marcelo Gallardo sufrió para eliminar a Libertad y en la siguiente etapa se medirá con Palmeiras.

En el encuentro de esta noche se pone en juego el primer puesto de la Zona B del Clausura. Con un empate, River quedará solo en lo más alto, con un punto de ventaja sobre Vélez y San Lorenzo. El Granate necesita el triunfo para quedar como único líder.