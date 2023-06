Lanús vs. Talleres: Federico Girotti se disculpó por un ataque racista al colombiano Felipe Aguilar

escuchar

En tiempo de descuento del partido que Lanús le ganó 2-1 a Talleres, Felipe Aguilar reaccionó ofuscado contra Federico Girotti, sin que a la vista hubiera mediado una situación de juego que lo justificara. Desde afuera, la pregunta se repetía: ¿Qué pasó? El zaguero central colombiano de Lanús increpaba al delantero de Talleres, mientras le reclamaba al árbitro Fernando Rapallini que interviniera. El juez argentino que estuvo en el Mundial de Qatar trataba de zanjar la situación: “Te creo, pero no escuché nada”.

El caso se empezó a esclarecer horas más tarde, con una publicación de Aguilar en su cuenta de Instagram, en la que acusa a Girotti de “un ataque racista”, de haberle dicho “colombiano negro de mierda”.

La denuncia de Aguilar

Uno de los mensajes de apoyo que recibió Aguilar en la red social fue de Juanfer Quintero. “Tranquilo pibe, cabeza arriba, que nada te quite la paz. Sos una excelente persona. La ignorancia se ignora”, escribió el exjugador de River, donde fue compañero de Girotti.

Aguilar también recibió el respaldo de Lanús, club al que se incorporó en agosto pasado, procedente de Atlético Nacional (Medellín). De 30 años, su pase pertenece a Athletico Paranense, de Brasil.

🇱🇻 Desde Club Lanús condenamos cualquier manifestación de racismo y expresamos todo nuestro apoyo para el jugador Felipe Aguilar.



El fútbol es sinónimo de igualdad y respeto dentro y fuera del campo de juego. Por eso decimos #BastaDeRacismo. pic.twitter.com/AR8uDK4Hfc — Club Lanús (@clublanus) June 25, 2023

Pasado el mediodía de este domingo, Girotti (24 años) publicó una historia en su Instagram, en la que pide disculpas y se hace responsable de lo que dijo. También visibiliza que ahora son inaceptables conductas que formaban parte de los códigos del fútbol: “Tengo que hacer un mea culpa y entender que todo evoluciona y cambia. Algo que hasta no hace tanto se tomaba como algo habitual, chicaneos dentro de la cancha, etc., hoy ya no se toma así”.

Girotti ingresó a los 40 minutos del segundo tiempo por Juan Carlos Portillo. Reaparecía tras la grave lesión que lo alejó de las canchas en agosto del año pasado, cuando ante Vélez, por la Copa Libertadores, sufrió una luxación de rótula y la rotura del ligamento interno de su rodilla derecha. La recuperación le demandó 10 meses.

Las disculpas de Girotti

Disculpas de Federico Girotti

En su descargo, Girotti niega ser racista y afirma tener amigos de diferentes nacionalidades. Al tiempo que se responsabiliza por su error, también da a entender que del otro lado hubo alguna respuesta o provocación: “Estaría bueno que las dos partes nos hagamos cargo de lo que hace cada uno dentro de la cancha. Si se habla, que se hablen de las dos partes. Si no, que quede dentro de la cancha como una circunstancia más del partido. Yo me hago cargo de mi parte, espero que cada una se haga cargo de la suya”.

A raíz del incidente, el final fue muy caliente, ya que Rapallini adicionó dos minutos más a los seis que ya había agregado, lo cual motivó la airada protesta de Frank Kudelka, expulsado, en medio de insultos al árbitro.

