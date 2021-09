Las dos caras de Boca en Tucumán: más allá de la victoria por 2 a 1 ante Atlético, por qué atrapa... y al rato se marea

Una de las certezas del final de ciclo de Miguel Russo era la expresión de un equipo apático. Tenía carácter defensivo, una estructura sólida que no se permitía contratiempos. Le faltaba todo lo demás. Valentía, coraje, mostrar la credencial, el escudo, de que representaba a un equipo con una enorme historia. La grandeza había quedado reducida a una mínima expresión. Sebastián Battaglia, el reemplazante, se inclinó por las promesas, pero seguía en el sube y baja, no era clara su identidad. La plácida noche de Tucumán se convirtió en una confirmación brutal: el ciclo florece como la primavera y tomó el mejor envión, pero solo durante un capítulo, el primero. Más tarde, retomó el sendero de las promesas incumplidas. Se pierde, se marea.

En esos primeros 45 minutos, se vio la mejor versión desde que Battaglia es el entrenador. Audaz, punzante, dueño total del espectáculo, más allá de que el encuentro se jugó en Tucumán y frente a unos 100 privilegiados socios. Boca se impuso por 2 a 1 frente a un débil, limitado Atlético Tucumán. Omar de Felippe, el conductor del Decano, tiene el futuro en suspenso.

Una muy buena tarea de Boca durante el primer tiempo en Tucumán; luego, surgieron las dudas LANACION/Fernando Font

Lo mejor de Boca no fue la actuación. De por sí, superadora, ambiciosa y con cierta consistencia defensiva, más allá de que el equipo local no ofreció ni cosquillas. En tiempos en los que Boca no reluce por sus figuras y se sostiene en algunas caras juveniles con prepotencia, el recambio ofrece un futuro con los ojos bien abiertos.

Sebastián Battaglia les da tranquilidad a los jóvenes y crea una estructura confiable, que puede crecer aún más Fotobaires

La prioridad xeneize es la Copa Argentina, porque el Torneo 2021 lo encuentra algo alejado de los primeros lugares y porque el otro certamen doméstico ofrece la recompensa que persigue, a esta altura, toda una vida: un lugar en la próxima Copa Libertadores. Y más aún: la hipótesis de conseguir un título local, en un año con contratiempos. Este miércoles, se cita con Patronato, por los cuartos de final. Y como en nuestro fútbol actuar en dos encuentros en una semana parece un imposible, el joven conductor reservó a varias piezas. Y se inclinó por Lisandro López, Cardona como número 10 y la pareja de ataque Pavón-Orsini. Además, los juveniles siempre están al pie del cañón: esta vez le tocó a Rodrigo Montes, de 21 años.

Cardona cumplió en su regreso, en el triunfo frente a Atlético Tucumán Captura de pantalla

Resolvió el asunto durante el primer tiempo. Lisandro López, de media vuelta, a la salida de un córner –un tiro de esquina que no fue, porque el balón fue enviado por Fabra– y el pibe Montes, luego de un centro atrás de Pavón, en una resolución que tuvo toques y sorpresas en toda su construcción.

Desbordado Mussis en la zona media, Atlético Tucumán fue un equipo partido, bloqueado en la defensa y sin capacidad de reacción. Solo era sostenido por una cuota de pasión. Mientras se espera la resolución para el regreso del público argentino a las canchas, Atlético Tucumán tomó una noble medida para agasajar a los socios que cumplen con la cuota social mensualmente a pesar de la crisis que generó la pandemia.

Uno de los grandes desafíos para el cuerpo técnico: recuperar al mejor Pavón, que avanza... y retrocede LANACION/Fernando Font

El club premió a los hinchas que están al día desde enero de 2020, quienes participaron de un sorteo por 100 entradas para vivir en vivo y directo el fútbol, en el pintoresco Monumental José Fierro, justo frente a un gigante.

El sorteo se realizó ante un escribano público y los ganadores, que fueron informados a través del sitio oficial de Atlético Tucumán, cantaron por los colores, más allá de la pobre tarea del equipo que los representa. Fue algo así como un volver a vivir.

Boca estuvo cerca del 3-0. Orsini, Pavón, Montes..., hasta que en una acción desafortunada, López se sorprendió con el balón, que fue directo a la red. El tanto en contra le dio un vuelco al espectáculo: de estar inclinada la cancha en casi todo momento del lado del conjunto xeneize, se presentó el suspenso. Perdido por perdido, el Decano se sintió vivo, reluciente y no tuvo mejor idea que cubrir de centros el área xeneize, altos, bajos, confiables, erráticos. Tal vez, en una de esas, una iba a tener. No la tuvo.

El resumen

El desafío –mayúsculo, por cierto– del cuerpo técnico es recuperar a algunas piezas del pasado, que por diversas razones fueron relegadas. La lista incluye a Fabra, López, Campuzano, Cardona, Pavón, entre otros. Son piezas de primera línea, su calidad está comprobada en el pasado. La ilusión es que Battaglia recupere el fuego sagrado, la fibra íntima, para que la mayoría de los intérpretes que perdieron terreno, vuelvan a sentirse útiles.

Lisandro López, arriba y Advíncula, abajo: de ayer a hoy, dos intérpretes que Boca precisa entre titulares y suplentes Fotobaires

No alcanza con los juveniles, muchos de ellos corajudos, de buen pie y con un futuro enorme. Los equipos que quedan en la historia exigen una mistura de unos y otros. Boca los tiene, debe despertarlos, animarlos que pueden aportar soluciones. Y dejar atrás los dolores.